Лимит ПСН будет 20 млн, закрытый перечень расходов на УСН станет открытым. 💥«Ночной бухгалтер» № 2060

28 дней отпуска

Все 28 дней отпуска должны быть буднями, то есть рабочими днями. Выходные считаться не должны. Подготовлен законопроект с такой поправкой в ТК РФ.

Сейчас люди отдыхают 28 дней, но из них, как правило, 8 дней – это и так выходные, когда можно отдыхать и не будучи в отпуске.

Чтобы отдых стал более продолжительным и полноценным, отпуск хотят считать в рабочих днях, а не в календарных.