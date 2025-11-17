ЦОК ОК Нейронка 17.11 Мобильная
🔴 Вебинар: АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году? →
Обзоры для бухгалтера
Лимит ПСН будет 20 млн, закрытый перечень расходов на УСН станет открытым. 💥«Ночной бухгалтер» № 2060

Лимит ПСН будет 20 млн, закрытый перечень расходов на УСН станет открытым. 💥«Ночной бухгалтер» № 2060

Опубликованы поправки ко второму чтению законопроекта с налоговой реформой-2026.

Сегодня в выпуске:

  • Стало известно, как в итоге изменится Налоговый кодекс в 2026 году: в проекте 350 страниц.

  • Люди хотели бы работать 4 дня в неделю.

  • Выходные дни предлагают исключать из дней отпуска.

  • СФР объяснил, какой резон самозанятым платить добровольные взносы для больничных.

  • Чтобы пенсия была больше, от нее надо отказаться.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

350 страниц поправок в НК РФ

Законопроект с поправками в НК-2026 исправили. Новые нормы, в частности, такие:

Работа 4 дня в неделю

Половина россиян поддерживают переход на 4-дневную рабочую неделю. Особенно много поклонников такого графика среди женщин и молодежи, меньше всего – среди людей в возрасте 45+.

🎉 Скидки до 82% на онлайн-курсы ко Дню бухгалтера

Дорогие коллеги, в честь профессионального праздника мы запускаем новую акцию! Успейте купить онлайн-курсы по бухгалтерии с нуля, учету на маркетплейсах, ВЭД, финмоделированию и многим другим направлениям со скидками до -82%. Поторопитесь — предложение действует до 19 ноября.

Каталог курсов

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы и ждать старта потока — просто выбирайте нужный курс и сразу начинайте учиться.

28 дней отпуска

Все 28 дней отпуска должны быть буднями, то есть рабочими днями. Выходные считаться не должны. Подготовлен законопроект с такой поправкой в ТК РФ.

Сейчас люди отдыхают 28 дней, но из них, как правило, 8 дней – это и так выходные, когда можно отдыхать и не будучи в отпуске.

Чтобы отдых стал более продолжительным и полноценным, отпуск хотят считать в рабочих днях, а не в календарных.

23 тыс. взносов СМЗ

Соцфонд ответил на вопрос бухгалтера — зачем самозанятым делать взносы в СФР для больничного, если можно просто откладывать их в чулок и достать оттуда, когда заболеешь.

Аргументы СФР такие:

  • если за год заплатить 23 тыс. взносов, то потом в случае болезни можно получить 50 тыс. руб. (если проболеть целый месяц);

  • период уплаты взносов идет в стаж для больничных, в том числе по БиР.

Кстати, самозанятым не оплачивают больничные по БиР, а работающим беременным женщинам их оплачивают при любом стаже.

Пенсия в 2 раза больше

Депутат Госдумы раскрыла лайфхак про повышении пенсии: чтобы увеличить свою пенсию в 2 раза, надо первые 10 лет не получать ее.

Если выйти на пенсию на 10 лет позже, то ее размер вырастет более чем в 2 раза.

Таким образом, если мужчина выйдет на пенсию не в 65 лет, а в 75 лет, то у него будет большая пенсия.

Отметим, что для того, чтобы отбить свои потери в виде маленькой пенсии за 10 лет, этому мужчине надо будет прожить как минимум до 85 лет. И только с 86-го года он начнет получать выгоду.

Главред рекомендует

Мем дня

Ваша считает, что лучше синица в руке, чем журавль в небе, редакция

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет