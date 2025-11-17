Лимит ПСН будет 20 млн, закрытый перечень расходов на УСН станет открытым. 💥«Ночной бухгалтер» № 2060

Сегодня в выпуске:
350 страниц поправок в НК РФ
Законопроект с поправками в НК-2026 исправили. Новые нормы, в частности, такие:
Лимит по ПСН на 2026 год – 20 млн руб., грузоперевозки и торговля остаются на ПСН.
НДС-лимит на УСН на 2026 год – 20 млн руб., а ставку 5% в течение года можно заменить на ставку 22% с вычетом.
Перечень расходов по УСН станет открытым.
В счете-фактуре на отгрузку надо будет указывать реквизиты авансового счета-фактуры.
На молочку с заменителем молочного жира не будет льготы по НДС.
Норму про досрочную уплату налога перед выходными решили не вводить.
Камералки будут проводить не инспекции, в которые вы сдаете декларации.
Для вычета за нормы ГТО сгодится профосмотр вместо диспансеризации.
Вычет за фитнес будут давать при оплате услуг за родителей-пенсионеров.
Налоговые уведомления будут автоматически приходить физлицам на Госуслуги.
Работа 4 дня в неделю
Половина россиян поддерживают переход на 4-дневную рабочую неделю. Особенно много поклонников такого графика среди женщин и молодежи, меньше всего – среди людей в возрасте 45+.
28 дней отпуска
Все 28 дней отпуска должны быть буднями, то есть рабочими днями. Выходные считаться не должны. Подготовлен законопроект с такой поправкой в ТК РФ.
Сейчас люди отдыхают 28 дней, но из них, как правило, 8 дней – это и так выходные, когда можно отдыхать и не будучи в отпуске.
Чтобы отдых стал более продолжительным и полноценным, отпуск хотят считать в рабочих днях, а не в календарных.
23 тыс. взносов СМЗ
Соцфонд ответил на вопрос бухгалтера — зачем самозанятым делать взносы в СФР для больничного, если можно просто откладывать их в чулок и достать оттуда, когда заболеешь.
Аргументы СФР такие:
если за год заплатить 23 тыс. взносов, то потом в случае болезни можно получить 50 тыс. руб. (если проболеть целый месяц);
период уплаты взносов идет в стаж для больничных, в том числе по БиР.
Кстати, самозанятым не оплачивают больничные по БиР, а работающим беременным женщинам их оплачивают при любом стаже.
Пенсия в 2 раза больше
Депутат Госдумы раскрыла лайфхак про повышении пенсии: чтобы увеличить свою пенсию в 2 раза, надо первые 10 лет не получать ее.
Если выйти на пенсию на 10 лет позже, то ее размер вырастет более чем в 2 раза.
Таким образом, если мужчина выйдет на пенсию не в 65 лет, а в 75 лет, то у него будет большая пенсия.
Отметим, что для того, чтобы отбить свои потери в виде маленькой пенсии за 10 лет, этому мужчине надо будет прожить как минимум до 85 лет. И только с 86-го года он начнет получать выгоду.
