Что делать, если на отпуск накладывается больничный? Рассмотрим подробно

Больничный во время отпуска огорчает не только сотрудника, но и бухгалтера. Приходится разбираться, можно ли перенести или продлить отпуск, думать, как быть с выплаченными отпускными и как отразить всё это в учете. На непростые вопросы бухгалтеров отвечают эксперты Контур.Экстерн.

Очередной отпуск и декрет

Сотрудница ушла в очередной отпуск на 56 дней и, отгуляв 10 дней, принесла больничный по беременности и родам. Как быть с оставшимися 46 днями отпуска?

Ежегодный оплачиваемый отпуск можно продлить или перенести на другой срок с учетом пожеланий работника (ст. 124 ТК РФ). Лучше всего перенести ежегодный оплачиваемый отпуск, оформив два документа:

заявление работника о переносе оставшейся части отпуска (в данной ситуации 46 дней) на другой период;

приказ работодателя в произвольной форме о переносе остатка отпуска.

Период, на который переносится отпуск, можно оговорить конкретно: назвать даты или обозначить, что отпуск начнется после окончания отпуска по беременности и родам. А можно сказать, что даты будут обозначены в дополнительном заявлении. С приказом о переносе отпуска работника нужно ознакомить под расписку в течение трех дней с момента оформления приказа.

Дополнительно придется внести информацию в личную карточку работника по форме Т-2 и в график отпусков. В личной карточке нужно поменять дату окончания отпуска (обосновать приказом о переносе отпуска). А в графике отпусков скорректировать количество использованных дней отпуска и в примечаниях указать номер и дату приказа и количество перенесенных дней.

Отпуск и больничный по уходу

Сотрудник в отпуске открыл больничный по уходу за ребенком-инвалидом. Продлевается ли отпуск?

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится, если на больничный уходит сам работник (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). О том, что отпуск можно перенести из-за болезни других членов семьи, в частности детей, в Кодексе не говорится.

Такой позиции придерживается и сам Роструд. Так, в Письме от 1 июня 2012 г. № ПГ/4629-6-1 специалисты ведомства отмечают, что заболевание ребенка не может служить автоматическим основанием для продления отпуска — несмотря на то что у работника на руках больничный лист.

Однако, если продление или перенос дней отпуска, на которые приходится нетрудоспособность в связи с уходом за ребенком, предусмотрены в локальном нормативном акте вашей организации, вы должны это сделать. Отправить отчёт в ПФР можно в специальной программе.

Больничный и карантин

Продлевается ли отпуск, если человек находился на больничном с кодом 03 (карантин) во время ежегодного оплачиваемого отпуска?

Ежегодный оплачиваемый отпуск работодатель обязан продлить, только если во время него у сотрудника возникла нетрудоспособность из-за заболевания или травмы (ст. 124 ТК РФ, п. 30 Правил, утв. приказом приказом Минздрава от 01.09.2020 № 925н). Временная нетрудоспособность по причине карантина — не основание для продления или переноса отпуска. Такие разъяснения давал Минтруд в письме от 09.04.2020 № 14-2/В-393.

За дни карантинного больничного, совпавшие с отпуском, пособие не выплачивается. Так как карантин не относится к страховому случаю по заболеванию или травме (п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Предоставить отчёт в электронном виде можно в программе.

Больничный и возврат отпускных

По графику сотрудница должна была уйти в июне в отпуск, но ушла на больничный. На больничном она написала заявление о переносе отпуска на конкретную дату, предположив, что успеет закрыть листок нетрудоспособности. Как быть с отпускными? С одной стороны, их надо перечислить за 3 дня до начала отпуска. С другой — больничный ведь могут продлить.

Работодателю придется перенести отпуск сотрудника, если во время отпуска он оказался на больничном и написал заявление о переносе (ч. 1 124 ТК РФ). На какой срок переносить отпуск, работодатель решает сам, но с учетом пожеланий работника.

Если при этом период отпуска уже оплачен, то удержать сумму отпускных из заработной платы работника нельзя: такая ситуация не относится к случаям возможного удержания (ст. 137 ТК РФ). Как действовать в такой ситуации, в нормативных документах не оговаривается. Один из возможных вариантов — попросить работника написать заявление о зачете отпускных в счет зарплаты. В нем может говориться:

«В связи с перенесением отпуска продолжительностью __ дней с «___» ___________ 2021 г. на другой срок прошу зачесть сумму выплаченных мне отпускных в размере _________ рублей в счёт заработной платы за ___________ месяц 2021 года».

На основании данного заявления издайте соответствующий приказ. Тогда выплаченную сумму отпускных можно будет зачесть в счет заработной платы за соответствующий месяц.

Сторнирование отпускных

Работник не сообщил, что во время отпуска оказался на больничном. Перечисленные ему отпускные он внес в кассу организации. Подскажите, пожалуйста, проводки.

По всей видимости, отпускные были начислены и выплачены на основании приказа о предоставлении отпуска. Если работник накануне отпуска заболел, то этот приказ следует отменять другим — об отмене отпуска в связи с болезнью.

На основании этого приказа и листка нетрудоспособности в расчетах с работником отразите сторнировочные проводки по отпускным суммам и начислению пособия по нетрудоспособности. В проводках это будет выглядеть так: