Десять перспективных направлений для открытия бизнеса в период санкций

Для поддержки бизнеса в период санкционного давления государство отменило плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Постоянно пополняется перечень мер господдержки для различных отраслей, разработаны налоговые послабления. Появляются различные сервисы, цель которых — помочь бизнесу эффективнее работать в период санкций.

Мы опросили экспертов и предпринимателей и выбрали наиболее перспективные направления для открытия бизнеса в 2022 году с учетом рисков и мер, которые предпринимает государство.

Рассказывает Яна Аржанова, главный редактор Контур.Журнала, Контур.Экстерн.

Продажи на маркетплейсах

По словам CEO XWAY Антона Ларина, уход зарубежных брендов открывает новые возможности для предпринимателей на маркетплейсах. Работа с такими площадками не требует от продавцов больших бюджетов и несет минимальные риски: не нужно тратить средства на аренду помещений, нанимать команду, создавать собственный сайт и продвигать его.

Кроме того, сами маркетплейсы сейчас учитывают экономическую обстановку и активно поддерживают продавцов.

Исследование Data Insight показывает, что маркетплейсы помогают увеличить оборот большинству предпринимателей, которые на них работают (89%). А для половины продавцов это основной или даже единственный канал реализации. При этом стоимость продаж через маркетплейсы, по мнению 48% опрошенных, сопоставима с другими каналами.

На онлайн-площадках наиболее востребованы товары повседневного спроса. По мнению Антона Ларина, это своего рода «вечные» категории:

продукты питания;

средства для уборки и бытовая химия;

детский ассортимент;

одежда и обувь.

Какие товары востребованы на маркетплейсах — данные Data Insight.

Открыть бизнес в новых реалиях стало проще — часть селлеров приостановила свою деятельность, за счет чего снизилась конкуренция на платформах. При этом есть вполне объяснимые риски продаж на маркетплейсах.

Мнение эксперта

Антон Ларин, CEO XWAY:

«Волатильность курса и логистические сложности напрямую влияют на ценообразование любого бизнеса. Устанавливая конечную стоимость товара, продавец должен предусмотреть возможные затраты и при этом оставаться в рынке.

В текущих условиях делать это становится сложно — прибыль от продажи может „съесть“ постоянно скачущий курс и непредвиденные расходы. Например, при сохранении розничной цены маржинальность товара может снизиться настолько, что на закупку следующей партии денег просто не хватит. Приходится постоянно мониторить рынок и оперативно корректировать бизнес-стратегию.

Кроме того, спрос на маркетплейсах может быстро меняться — не стоит делать ставку исключительно на один товар и ждать, что спрос на него останется на таком же уровне. В турбулентное время лучше всего реализовывать продукцию небольшими партиями и не вкладываться в крупный опт».

Ремесленная керамика

В условиях кризиса идеи для бизнеса будут искать люди, попавшие под сокращение, молодые пенсионеры, вчерашние выпускники, люди с ограниченными возможностями здоровья. Такого мнения придерживается директор НП «Толерантный Мир» Анатолий Чургель. Для них может оказаться привлекательной ремесленная керамика.

Мнение эксперта

Анатолий Чургель, директор НП «Толерантный Мир»:

«На начальном этапе этот бизнес даст „чистыми“ 150 000 руб. в месяц. Окупаемость — до полугода. Российский рынок керамики — в устойчивой „зеленой зоне“. В стране активно работают лишь около 1 000 мастеров, еще для 15 000 керамика остается хобби.

Чтобы представить емкость рынка, предположим, что 10% населения используют керамику ручной работы в быту, а каждому человеку в обиходе нужны две-три кружки и две-три тарелки, на дополнение или обновление по одной-две единицы в год. То есть только для частного использования необходимо произвести около 20 млн единиц посуды в год. При возможностях мастера изготовить 500 единиц в месяц нужно еще 2 000–2 500 активно работающих керамистов. И это без учета посуды для ресторанов и кафе, плитки ручной работы, цветочной керамики, предметов быта и декоративной керамики».

Внутренний туризм

В конце 2021 года была утверждена программа «Развитие туризма» на ближайшие восемь лет, согласно которой планируется обеспечить россиян современной туристической инфраструктурой.

В результате реализации проекта власти пообещали полноценную финансовую и нефинансовую поддержку экспорта туристских услуг. Также были озвучены проблемы создания рабочих мест и повышения кадрового потенциала отечественной туротрасли. Их тоже нужно будет решать.

Несмотря на многомиллиардные инвестиции в развитие этого направления, эксперты по-прежнему отмечают дефицит номерного фонда. Именно нехватка отелей становится причиной повышения цен.

При этом уже в марте 2022 года бронирование туров по городам России в три раза превысило прошлогодние показатели. Об этом заявили в объединении туроператоров «Турпомощь».

Все эти данные говорят о том, что туристические бизнес-проекты в ближайшие несколько лет точно будут перспективны.

Мнение эксперта

Гульнара Мингачева, консультант «ШАГ Консалтинг»:

«В связи с ситуацией путешествия внутри страны особенно актуальны. Помимо традиционных популярных маршрутов (поездок в Москву, Санкт-Петербург, по городам Золотого кольца и на юг России) появляются все новые и новые. Так как инфраструктура в этих местах еще не особо развита, можно успеть быстро занять свободную нишу».

Стоит отметить, что на туристическом рынке есть особенные ниши, которые пользуются популярностью у путешественников. Гульнара Мингачева обращает внимание на такое направление, как агро-, экотуризм. Он востребован у жителей крупных городов, которые отправляются в отдаленные села, фермы для того, чтобы отключиться от городской суеты.

Производство импортозамещающих товаров

Объем замещающей импорт продукции в России в 2021 году составил около 600 млрд руб. В стране уже функционируют более 1 000 импортозамещающих проектов, из которых более 500 вышли на серийное производство.

Курс на импортозамещение был взят в 2014 году, когда на Россию посыпались первые санкции. В условиях постоянного нарастания ограничений и ухода с российского рынка нескольких сотен зарубежных брендов всего за два месяца 2022 года вопрос об отечественных аналогах становится еще острее и актуальнее.

Государство готово поддерживать проекты, работающие в области импортозамещения. Например, московским предпринимателям обещают гранты в размере до 100 млн руб. На них могут претендовать компании из любых отраслей экономики. Главное, чтобы они производили товары и услуги, необходимые жителям столицы.

Таск-менеджеры для бизнеса

Особенностью нынешнего кризиса стала блокировка международных платежных систем Visa и Mastercard в России. В связи с этим у российских пользователей появились проблемы с покупкой приложений и оплатой подписок на зарубежные сервисы, в частности таск-менеджеры, которые помогают организовывать работу разработчиков.

Мнение эксперта

Артем Москалев, сооснователь IVITECH:

«В России обособилась ниша, связанная с разработкой решений, которые бы позволили упрощать процессы командной работы. Отечественный „Битрикс“ как аналог зарубежных сервисов имеет потенциал, но не решает все управленческие боли.

Сейчас из всех ниш больше всего поддержки со стороны государства получают IT-компании. И для сотрудников, и для самого бизнеса были созданы выгодные условия для работы: их освободили от налогов, для работников сделали скидки по взносам, предоставили возможности льготной ипотеки. Поэтому начинающим компетентным предпринимателям из сферы IT стоит ускориться с созданием и продвижением стартапа, пока есть льготы. Сейчас им это выгодно».

Бизнес по франшизе

В условиях кризиса начинающие предприниматели хотят вкладывать деньги в надежные проекты. По данным РБК, в 2021 году драйвером роста продаж франшиз стало стремление молодежи работать на себя. Бизнес ориентировался на потребности потенциальных клиентов. Поэтому заметно росли франшизы диагностических лабораторий, детских развивающих центров, служб доставки, дистанционных сервисов.

В 2022 году предпринимателям, присматривающимся к франшизам, следует проанализировать спрос, освобождающиеся ниши, а кроме того — серьезно отнестись к выбору франчайзи.

Мнение эксперта

Попова Елена, директор по развитию франшизы магазинов «Стильпарк»:

«Сейчас можно сосредоточиться на доступных и при этом востребованных направлениях. Как пример — сегмент нижнего белья и колготок. Эта продукция требует регулярного обновления, в среднем доступна для потребителя вне зависимости от экономической ситуации и уровня дохода, за исключением отдельных брендов премиум-сегмента, и практически не зависит от сезонных тенденций и трендов, а значит не требует скидок и не сказывается на маржинальности».

По словам эксперта, у франшизы есть несколько преимуществ. Она подразумевает партнерство с крупной, стабильной компанией, которая:

адаптивна к рискам и форс-мажорам;

имеет продуманную логистику;

привлекает к работе штат профессионалов;

обладает достаточным товарным запасом;

разрабатывает разнообразные маркетинговые и рекламные инструменты;

располагает достаточным ресурсом для поддержки партнеров.

Правильный выбор франчайзера помогает минимизировать риски, оптимизировать затраты и сосредоточиться на стратегических этапах развития бизнеса.

Совместное потребление

Данные РАЭК и ТИАР-Центра за прошлый год показывают увеличение российской шеринг-экономики в 39%. Эта отрасль бизнеса уже перевалила за триллион рублей. Но эксперты продолжают прогнозировать рост на 15-20% в год.

Толчком для развития шеринг-сервисов обычно становится экономическая нестабильность. В России самыми активными по развитию остаются ниши продажи личных вещей, фриланс-биржи и каршеринг. Они занимают 97,5 % рынка совместного потребления.

Мнение эксперта

Гульнара Мингачева, консультант «ШАГ Консалтинг»:

«Большим спросом пользуется сдача в аренду личных вещей. Сдать во временное пользование можно что угодно: от нарядных платьев до микроволновой печи. Также популярность набирает каршеринг и сервисы по поиску попутчиков».

В марте сервисы по поиску жилья в аренду Booking и Airbnb заявили об уходе из России. Это стало поводом для поиска удобных аналогов.

Осознанный шопинг

Этот тренд ассоциируется с грамотными покупками и стремлением минимизировать вред природе. Именно поэтому приверженцы осознанного потребления отказываются от одноразовых товаров, выступают за вторичную переработку, рациональнее относятся к покупкам.

Мнение эксперта

Гульнара Мингачева, консультант «ШАГ Консалтинг»:

«Скупать всё подряд в масс-маркете несколько раз в год и выбрасывать вещи через короткий период — уже не модно. Потребители дают шанс старым вещам: находят что-то интересное из гардероба родителей или идут в секонд-хенды».

За осознанным шопингом часто скрывается желание сэкономить. Люди ищут возможности купить товар дешевле, активно пользуются скидками. Вот почему растет доля таких форматов, как «жесткие» дискаунтеры. Коммерческий успех FixPrice, например, уже никого не удивляет.

Но вот еще интересные данные: в октябре—декабре 2021 года чистая выручка магазинов «Чижик», которые работают в формате жесткого дискаунтера, год к году выросла в 37 раз, до 1,9 млрд руб.

Здоровый образ жизни

Несмотря на то, что отрасль, связанная с ЗОЖ, сильно пострадала во время пандемии, доля россиян, которые серьезно относятся к системе питания и физической нагрузке, составляет 15,5% (данные РАНХиГС за 2021 год).

Предпринимателям, планирующим вести бизнес в сфере ЗОЖ, придется учитывать несколько рисков:

снижение доходов потенциальных клиентов, потеря работы;

переход на онлайн-занятия спортом (тренд набирал обороты в пандемию);

снижение мотивации в результате потока негативных новостей.

В то же время тренд на ЗОЖ может получить новый стимул для развития в связи с ростом интереса к внутреннему туризму и желанию восстановить здоровье после коронавируса. Например, в марте Российский союз туриндустрии заявил об ажиотажном спросе на отдых в санаториях.

Забота об экологии

Это направление крепко связано и с желанием людей следовать ЗОЖ, и с осознанным шопингом. Бизнес-идеи на стыке таких тем могут оказаться востребованными в 2022 году.

Мнение эксперта

Гульнара Мингачева, консультант «ШАГ Консалтинг»:

«Все больше люди начинают задумываться об окружающей среде и о влиянии на их здоровье того, что они потребляют. Поэтому одной из ниш, набирающих обороты, является производство натуральных, экологических продуктов, органической косметики и т. д. Также активно развиваются бизнесы, занимающиеся раздельной сортировкой мусора, его переработкой».

Риски для запуска бизнеса в 2022 году

Несмотря на перспективы и открывающиеся ниши, запуск бизнеса в 2022 году сопряжен с различными рисками. По словам Елены Поповой, директора по развитию франшизы магазинов белья и колготок «Стильпарк», проблемы могут возникнуть не только в связи с прекращением поставок (если сотрудничество планируется с европейской компанией), но и сокращением ассортимента, сложностями в создании логистических цепочек, ростом стоимости сырья, комплектующих или конечного продукта.

Эксперт считает, что сейчас все обязательства нужно оформлять с учетом возможных форс-мажоров. И еще важно всегда иметь план Б на случай сбоев.

Ошибочный выбор ниши

Этот риск может возникнуть из-за желания следовать большинству. В то время как гораздо менее рискованно анализировать реальный спрос и здраво оценивать свои компетенции и возможности для успешной работы в той или иной нише.

Мнение эксперта

Антон Мельников, руководитель группы компаний ЦКТ:

«Во время пандемии, когда возник дефицит масок, многие заказали оборудование для производства масок. К тому моменту, когда оборудование пришло из Китая, спрос уже упал, потребность снизилась.

Оборудование, к слову, покупали в два-три раза дороже, чем оно стоило до этого. Сейчас кризис, пускай и другой, но ситуация аналогичная: предприниматели, компании, начинают мыслить примерно одинаково и действовать одинаково».

Проблемы с выбором поставщика

С этой проблемой предприниматели сталкиваются обычно на начальных этапах развития бизнеса. Но с учетом экономической напряженности риск пересечься с недобросовестным контрагентом возрастает.

Мнение эксперта

Инна Анисимова, гендиректор PR Partner:

«Допустим, вы заключили договор, провели оплату, а товар вам не поставили. Чтобы этого избежать, перед подписанием договора тщательно проверяйте документы и историю компании, просите предоставить гарантию, внимательно анализируйте деятельность поставщика.

В текущих условиях не стоит забывать о возможных валютных рисках. С ростом курса доллара многим компаниям стало невыгодно продавать товары по старой цене в России, им пришлось полностью перестроить бизнес-стратегию либо увеличить цены, из-за чего они могли потерять лояльных клиентов».

Сложности в привлечении инвестиций

Отсутствие финансирования — барьер для развития бизнеса. А сегодня компаниям стало сложнее привлекать средства.

Мнение эксперта

Артем Москалев, сооснователь IVITECH:

«Еще до начала кризиса многие отрасли не имели прямого доступа к традиционным инструментам финансирования — например, логистика или маркетплейсы. Риск-политика ужесточилась даже у тех инвесторов, которые финансируют классические типы бизнеса.

Государство следует правильному вектору поддержки предпринимателей, однако мы видим, что далеко не все меры раскрылись должным образом, что создает сложности при запуске бизнеса. Банки не до конца понимают, как работать с льготным финансированием, не могут оптимизировать работу с предприятиями».

Валютные риски

Постоянные изменения курса и вынужденное переориентирование логистических цепочек для доставки импортного товара создают немало проблем бизнесу. Многие предприниматели признаются, что пока даже не понимают, какой будет конечная цена товара из-за роста транспортных расходов.

Мнение эксперта

Антон Мельников, руководитель группы компаний ЦКТ:

«Если раньше товар покупали в Европе, то теперь большинство развернулись в сторону Китая. Заказали товар, когда курс доллара был на пике в районе 120 руб. и выше, а товар идет два-три месяца. На сегодняшний день курс уже 80 руб. Многие попали на курсовую разницу. И таких примеров с валютными рисками можно привести много».

Источник: Контур. Журнал