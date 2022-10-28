В Контур.Бухгалтерии появились подсказки для учета расходов на УСН

Ошибки в учете чаще всего касаются расходов, которые связаны с оплатой поставщику и оприходованием товаров, материалов и услуг в счет этой оплаты.

Новый отчет Контур.Бухгалтерии показывает суммы оплат по каждому поставщику и позволяет понять, какие платежи уже включены в расходы, а какие предстоит учесть. Также в отчете отмечены неучтенные оплаты по сделкам, чтобы бухгалтер мог легко открыть документы по проблемной сделке, найти ошибку и исправить ее.

Чтобы система корректно фиксировала расходы на упрощенке, бухгалтер «привязывает» платежные поручения на оплату и закрывающие документы по сделке к соответствующему договору или счету на оплату. Также важно правильно указывать тип номенклатуры при оприходовании полученных товаров.

Система не даст возможности учесть расходы в таких случаях:

сделка еще не закрыта: недостает закрывающих документов ( накладной, акта ) или платежного поручения на оплату;

накладной, акта часть документов по сделке ошибочно привязаны к другому договору или счету на оплату;

часть документов по сделке вовсе не привязаны к договору или счету на оплату;

оприходован материал с ошибочным указанием номенклатуры «Товар».

При всех этих ошибках бухгалтер увидит значения в последнем столбце отчета «Неучтенные расходы», откроет документы по сделке, найдет и исправит ошибку в них. После сохранения изменений поля по этой сделке в отчете заполнятся корректно, а в столбце неучтенных расходов появится нулевое значение.