Бухгалтерские программы

В Контур.Бухгалтерии появились подсказки для учета расходов на УСН

При оформлении операций в налоговом учете на УСН бухгалтеры порой допускают ошибки и получают неверные значения расходов. Новый отчет «Расходы УСН по поставщикам» в Контур.Бухгалтерии поможет следить за корректным оформлением документов, чтобы правильно учитывать расходы.

Версия для печати

Ошибки в учете чаще всего касаются расходов, которые связаны с оплатой поставщику и оприходованием товаров, материалов и услуг в счет этой оплаты.

Новый отчет Контур.Бухгалтерии показывает суммы оплат по каждому поставщику и позволяет понять, какие платежи уже включены в расходы, а какие предстоит учесть. Также в отчете отмечены неучтенные оплаты по сделкам, чтобы бухгалтер мог легко открыть документы по проблемной сделке, найти ошибку и исправить ее.

Чтобы система корректно фиксировала расходы на упрощенке, бухгалтер «привязывает» платежные поручения на оплату и закрывающие документы по сделке к соответствующему договору или счету на оплату. Также важно правильно указывать тип номенклатуры при оприходовании полученных товаров.

Система не даст возможности учесть расходы в таких случаях:

  • сделка еще не закрыта: недостает закрывающих документов (накладной, акта) или платежного поручения на оплату;
  • часть документов по сделке ошибочно привязаны к другому договору или счету на оплату;
  • часть документов по сделке вовсе не привязаны к договору или счету на оплату;
  • оприходован материал с ошибочным указанием номенклатуры «Товар».

При всех этих ошибках бухгалтер увидит значения в последнем столбце отчета «Неучтенные расходы», откроет документы по сделке, найдет и исправит ошибку в них. После сохранения изменений поля по этой сделке в отчете заполнятся корректно, а в столбце неучтенных расходов появится нулевое значение.

 

«Контур»
«Контур»
Сервисы для бухгалтерии и бизнеса

Бухгалтерский учет

Операции по расчетному счету. Проводки в бухгалтерском учете

Расчетный счет – один из важнейших элементов управления финансами в бизнесе. Через него проходит множество операций, в частности, оплаты поставщикам, поступления денег от покупателей, перечисление налогов, выплата зарплаты сотрудникам. В статье расскажем о документировании операций и основных бухгалтерских проводках по расчетному счету.

Операции по расчетному счету. Проводки в бухгалтерском учете

Повышение квалификации

Расчетный счет

Что делать, если ИФНС заблокировала счет в банке?

Блокировка расчетного счета компании (ИП) – это один из самых действенных способов взыскания налоговой задолженности и получения несданной отчетности. Почему счета могут заблокировать и как действовать, если счета «заморозили», разберем в статье.

Что делать, если ИФНС заблокировала счет в банке?
Судебная практика по налоговым спорам

Импортер одежды не запутал таможню: вознаграждение за ноу-хау входит в таможенную стоимость

Лицензионные платежи, которые уплачивают по контрактам, в том числе с целью организации деятельности магазинов, относятся к оцениваемым товарам.

Импортер одежды не запутал таможню: вознаграждение за ноу-хау входит в таможенную стоимость

Мероприятия

Разместить
Бухгалтерский учет

Оценочные резервы в бухгалтерском учёте: зачем они нужны и как работают

До 2011 года в российском бухучёте было два типа резервов: предстоящих расходов и оценочные. Сейчас остался только второй тип, и создавать такие резервы не право, а обязанность бухгалтера. Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о них.

Оценочные резервы в бухгалтерском учёте: зачем они нужны и как работают
Декларация по налогу на прибыль

Если выручка за четыре квартала превысила 60 млн рублей, надо начислить ежемесячные авансы по налогу на прибыль

Сегодня крайний день сдачи декларации по налогу на прибыль. Не пропустите. Компании, в которых выручка в среднем за квартал больше 15 млн руб., в декларации по налогу на прибыль отражают ежемесячные авансы (строки 290 – 310 раздела 2 и подраздел 1.2)

Читать еще