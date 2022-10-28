В Контур.Бухгалтерии появились подсказки для учета расходов на УСН

Ошибки в учете чаще всего касаются расходов, которые связаны с оплатой поставщику и оприходованием товаров, материалов и услуг в счет этой оплаты.
Новый отчет Контур.Бухгалтерии показывает суммы оплат по каждому поставщику и позволяет понять, какие платежи уже включены в расходы, а какие предстоит учесть. Также в отчете отмечены неучтенные оплаты по сделкам, чтобы бухгалтер мог легко открыть документы по проблемной сделке, найти ошибку и исправить ее.
Чтобы система корректно фиксировала расходы на упрощенке, бухгалтер «привязывает» платежные поручения на оплату и закрывающие документы по сделке к соответствующему договору или счету на оплату. Также важно правильно указывать тип номенклатуры при оприходовании полученных товаров.
Система не даст возможности учесть расходы в таких случаях:
- сделка еще не закрыта: недостает закрывающих документов (накладной, акта) или платежного поручения на оплату;
- часть документов по сделке ошибочно привязаны к другому договору или счету на оплату;
- часть документов по сделке вовсе не привязаны к договору или счету на оплату;
- оприходован материал с ошибочным указанием номенклатуры «Товар».
При всех этих ошибках бухгалтер увидит значения в последнем столбце отчета «Неучтенные расходы», откроет документы по сделке, найдет и исправит ошибку в них. После сохранения изменений поля по этой сделке в отчете заполнятся корректно, а в столбце неучтенных расходов появится нулевое значение.