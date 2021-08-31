Победитель в Госзаказе не подписал контракт вовремя и все проиграл

Госзаказчик взыскал разницу между ценой победителя и стоимостью контракта со вторым участником. Победитель не подписал контракт вовремя. Поскольку его признали уклонившимся, заказчик заключил контракт со вторым участником по более высокой цене.

Заказчик требовал от победителя возместить убытки в виде разницы между его ценой и стоимостью контракта со вторым участником. Претензия осталась без ответа.

Суды поддержали заказчика:

Факт уклонения от заключения контракта подтвержден. Контракт со вторым участником заключен на менее выгодных условиях из-за недобросовестного поведения победителя. Причинная связь между таким поведением и убытками доказана. Довод о том, что заказчик мог провести повторную закупку, несостоятелен. Заказчик не совершал неправомерных действий, заключая контракт со вторым участником. Такое право установлено в Законе N 44-ФЗ.

В практике есть пример, когда заказчику отказали во взыскании убытков. Умышленное уклонение от заключения контракта не доказано. Необходимости совершать сделку со вторым участником не было, поскольку по Закону № 44-ФЗ это только право заказчика. Он мог провести повторную закупку (см. Постановление АС Северо-Западного округа от 01.12.2020 N Ф07-13205/2020 по делу N А56-121898/2019).