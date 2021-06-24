Новая СЗВ-ТД. Что нас ожидает?

Форму СЗВ-ТД работодатель подаёт регулярно, ведь на предприятии довольно часто происходят кадровые мероприятия, такие как увольнения, оформление приёмов и переводы. В 2021 году отчётная форма претерпит изменения, работодателям нужно будет указывать больше информации.

Изначально новую форму СЗВ-ТД должны были ввести с 01.01.2021. Срок пришлось перенести. Отчитываться по новой форме будем с июля 2021 года (постановление правления ПФР от 27.10.2020 № 769п). В своей статье рассмотрю, какие произойдут изменения в представлении и заполнении сведений о трудовой деятельности с 2021 года.

Изменение в СЗВ-ТД

Из формы убрали строку «Отчётный период». Довольно правильное решение, на мой взгляд. К примеру, ранее встречались довольно часто случаи, что форму СЗВ-ТД предоставляли с ошибочным периодом. Возникало это из-за того, что дата приказа и дата начала работы отличались и приходились на разные месяцы. Возникала путаница.

Ещё одно нововведение касается произошедшей на предприятии реорганизации. Как раз тот случай, когда нужно скорректировать ранее поданные сведения по форме СЗВ-ТД. Обязанность по подаче уточнённой отчётности возлагается на правопреемника. Поэтому текстовую часть формы дополнили новыми строками: наименование, регистрационный номер в ПФР, ИНН и КПП. В них правопреемник должен указать сведения о реорганизованной фирме.

В табличной части формы появится новая колонка «Работа в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера», в которой отразятся данные, что работа ведётся в районах Крайнего Севера, либо приравненных к ним. Для заполнения данной графы вводятся два дополнительных кода: РКС — работа в районах Крайнего Севера, МКС — работа в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Если трудовая деятельность не ведётся в названных местностях, то эта графа остаётся незаполненной.

Пожалуй, самое главное новшество — это обязательное для всех работодателей без исключений заполнение графы «Код выполняемой функции». Так, с 01.07.2021 в этой графе нужно отражать код в соответствии с Общероссийским классификатором занятий ссылка на классификатор, утв. приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст (п. 2.5.5 Порядка заполнения СЗВ-ТД в редакции постановления № 769п). Такой код состоит из 5 цифровых знаков в формате «XXXX.X». Первые четыре знака — код группы занятий по классификатору, а пятая цифра — контрольное число.

По классификатору работников можно отнести к одной из 10 основных групп, начиная с военнослужащих (код «0») и неквалифицированных работников (код «9») и заканчивая руководителями (код «1»).

Четыре уровня квалификации (четыре знака «Х») позволяют разделить работников:

По основному и среднему общему образованию. По профессиональному обучению. По среднему профессиональному образованию. По высшему образованию и учёной степени.

При присвоении кода нужно учитывать, что определённый уровень квалификации может быть достигнут не только в результате обучения в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования, но и путём приобретения значительного опыта практической работы. Для работ, требующих высокого уровня квалификации, определяющим будет, конечно, уровень полученного образования.

В период с 01.01.2021 до 30.06.2021 графу «Код выполняемой функции» тоже нужно заполнять. Но не всем. А только тем организациям, которые либо в силу требований законодательства, либо в добровольном порядке применяют Профессиональные стандарты. Если такие стандарты для определённых профессий разработаны и утверждены.

Напомню, что сейчас указанную графу заполняют только те работодатели, которые применяют профстандарты. А с 01.07.2021 такая обязанность возлагается на всех работодателей.

Формат используемого кода в первом полугодии 2021 года несколько иной — «ХХ.ХХХ-Х-Х», где:

первые пять знаков — код наименования вида трудовой деятельности по профессиональному стандарту,

шестой знак — код обобщенной трудовой функции,

седьмой цифровой знак — уровень квалификации, к которому относится обобщенная трудовая функция.

Сроки представления в ПФР

Чтобы не пропустить отчётные сроки, ориентируйтесь на таблицу, в ней учтены все переносы:

Административная ответственность

Административная ответственность предусмотрена частью 2 статьи 15.33.2 КоАП только для ответственных лиц организаций.

Вам могут вынести предупреждение или наложить штраф в размере от 300 до 500 рублей. Штрафов на саму организацию не предусмотрено. Ответственность могут возложить не только на руководителя, но и на другого ответственного работника, к примеру, бухгалтера. Протоколы о нарушениях будут составлять сотрудники ПФР РФ, а привлекать к ответственности Трудовая комиссия. Так прописано в КоАП РФ.

Обращаю ваше внимание, что административная ответственность за непредставление формы СЗВ-ТД применяется с 1 января 2021 года. Раньше за ошибки, связанные с несвоевременным представлением СЗВ-ТД, либо с указанием неверных сведений, наказание не было предусмотрено.

Мы с вами рассмотрели в отношении СЗВ ТД в 2021 году изменения, которые вступят в действие с июля 2021 года. Уделили внимание новым правилам заполнения и подачи формы. Рекомендую вам заблаговременно определить коды должностей согласно штатному расписанию, ведь сдавать форму с новыми изменениями придётся уже довольно скоро.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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