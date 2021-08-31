Как обеляют клининг и какие возникают налоговые проблемы

Отрасль клининга — индустрия чистоты — не стала исключением для реализации политики по обелению отдельных отраслей экономики. Среди причин — высокая доля серых налоговых схем с последующим уклонением от уплаты налогов доходов в ущерб бюджетам всех уровней. Какие при этом возникают сложности?

Вывод из тени любой из отраслей всегда сопровождается ломкой устоявшихся практик ведения бизнеса. Практикам бизнеса в сфере клининга, с учетом отраслевых аспектов, такой ломки не избежать.

Здесь важен диалог бизнеса из отрасли клининга и государственных регуляторов для поддержки правильной предпринимательской инициативы, а не «загон» игроков рынка услуг клининга в рамки на грани выживания. В отрасли клининга есть свои проблемы, которые подталкивают бизнес к использованию серых схем.

Какие это проблемы?

Вот только основные:

демпинг, поощряемый заказчиками и подталкиваемый несовершенством законодательства о госзакупках и слабостью позиции регулятора в сфере защиты конкуренции и обеспечении свободы предпринимательской деятельности;

логика формирования цены, когда покупается чистота квадратного метра, а не труд конкретного числа уборщиков;

Сегодня в отрасли занято более 2 млн так называемых клинеров-невидимок, которые никак не учтены в контрактах с заказчиками, отсутствуют в штате исполнителей и не представлены в официальной статистике в качестве реальных работников, формирующих резерв отчислений в бюджет и внебюджетные фонды.

отсутствие публичной позиции налоговиков о действиях заказчиков, снижающих свои издержки за счет серых схем подрядчиков по клинингу.

Можно добавить еще одну проблему: она скорее носит технический характер, но этого значимость ее не меньше, чем у ранее озвученных. Это низкий уровень правовой культуры и юридической техники при попытке написать нормативное правовое регулирование, которое поможет в решении основных проблем на пути к обелению отрасли.

Эта проблема и будет верным сателлитом, который будет сопровождать регулирование отрасли на всем его пути.

Описанная проблема относится не только к действующему правовому регулированию отрасли клининговых услуг, но и к предлагаемым правкам законодательства.

Действующее правовое регулирование отрасли носит комплексный характер и включает в себя как общие положения, регулирующие отношения между игроками рынка услуг клининга, так и специальные, детализирующие содержание клининговой услуги, как таковой. В практике, при отсутствии единых стандартов регулирования, такая ситуация уже имеется, когда ГОСТом задается один стандарт деятельности, а, например, требованиями Роспотребнадзора уже другие, и они значительно разнятся друг с другом.

Гармонизация действующего правового регулирования отрасли может стать ключом в разрешении проблемы.

Чем чревато обеление отрасли для заказчиков? Увеличение не менее чем на 50% расходов на уборку. За увеличение таких расходов в итоге заплатит конечный потребитель, но заказчики все равно потеряют действенные источники экономии, позволяющие получать быстрые деньги для покрытия своей профессиональной мотивации (премии и бонусы топ-менеджменту за экономию корпоративных или бюджетных средств). Как и потеряют источник для удовлетворения неофициальных мотивационных нужд отдельные, нечистые на руку, лица заказчика, участвующие или принимающие участие в принятии соответствующего решения о заключении контракта с конкретным исполнителем.

Как мы понимаем, такой выбор не всегда может быть основан на профессиональных компетенциях исполнителя, а иногда продиктован личными корыстными интересами кураторов заказчика во взаимодействии с исполнителем услуг клининга.

Увеличение цены клининговых услуг коммерческим заказчикам не выгодно, а государство жестко регламентирует законодательство в сфере госзакупок и защиту конкуренции в лице ФАС. Но кто-то в итоге должен нести бремя перед бюджетом за использование исполнителем серых схем. Увы, это сами исполнители.

Ярким примером является ситуация, когда заказчики — торговые сети, не желая платить исполнителям больше, опасаются санкций со стороны налоговиков, но перекладывают на последних всю ответственность за то, что сами привыкли пользоваться дешевой услугой. Заказчики, через использование договорной конструкции — «налоговая оговорка», навязывают исполнителям обязанность платить все налоги.

А если те их не заплатят, то налоговики придут к заказчикам и попросят их заплатить налоги за своих исполнителей, зная, что этим самым заказчикам в последующем не составит труда взыскать эти неуплаченные налоги со своих исполнителей, не увеличивая при этом стоимость своих контрактных обязательств. В этом и есть «гордиев узел» между игроками отрасли и заказчиками их услуг.

Налоговая оговорка — это несколько пунктов, которые прописываются в договоре между компаниями, являющаяся своего рода страховкой для заказчика от недобросовестности исполнителя или, скорее, от претензий налогового органа по этому исполнителю, но в случае с отраслью клининга она выглядит, как игра в одни ворота, где у исполнителя фактически нет шансов на победу.

Поэтому решение проблем отрасли лежит не в плоскости ломки ее игроков, а в выработке единых правил транспарентного поведения для заказчиков и исполнителей в целом.

Анализируя ситуацию на рынке и итоги конкурсных процедур, мы видим разделение участников рынка услуг клининга на две неравные части: 200 участников пошли по пути саморегулирования и вступили в отраслевое объединение, а около 6500 участников продолжают жить по принципу «После нас хоть потоп», предлагая демпинговые цены.

На сегодняшний день одним из заметных в медиаполе отраслевых объединений является Ассоциация клининговых и фасилити (техническая эксплуатация) операторов (АКФО). Основными целями ассоциации заявляются формирование цивилизованного рынка услуг клининга и технической эксплуатации в России, а также создание отраслевой экспертизы. На сегодня ассоциация насчитывает 142 члена, среди которых как крупные федеральные компании, которые оказывают фасилити-услуги по всей стране, так и небольшие региональные организации.

Участники ассоциации невольно привлекают внимание налоговиков к своей деятельности, так как осуществляют свою деятельность открыто. В целом, в отрасли клининга активность налоговых органов незаметна, так как сосредоточена на участниках ассоциации, для остальных участников рынка надежным укрытием от внимания фискалов стало «дробление бизнеса».

Ассоциация не одинока в позиции, что «один в поле не воин». Для регулирования отрасли на государственном уровне «ОПОРА РОССИИ» подготовила отраслевую программу развития клининга на 2021 — 2024 гг.

Ключевые позиции авторов программы:

Подготовка проекта федерального закона «О клининговой деятельности». Подготовка совместно с Минфином России и ФНС России пакета поправок в федеральное законодательство о госзакупках (ФЗ-№ 44) и закупках у госкомпаний (ФЗ-№ 223), в части установления требований по допуску к торгам добросовестных компаний, исключению налогового демпинга, определения экономически обоснованной максимальной цены контракта, перехода от аукциона к конкурсу при закупке клининговых услуг и бессрочному контракту. Подготовка совместно с Минфином России и ФНС России поправок в Налоговый кодекс РФ, в части определения существенных условий налоговой оговорки, введению налоговой преюдиции при возбуждении уголовных дел по налоговым преступлениям, налоговой амнистии для компаний, прошедших процесс обеления и включённых в официальный реестр ФНС России, а также снижению налоговой нагрузки для добросовестных компаний. Цифровизация отрасли, повышение уровня квалификации лиц, занятых в отрасли, льготное кредитование добросовестных игроков рынка и приоритет здоровья и благополучия людей, и безопасности внешней среды при разработке нормативного регулирования в части установления требований к проектированию, строительству, эксплуатации объектов, обеспечивающих меры защиты от инфекций.

Вопрос за малым, как на практике будут реализовываться ключевые позиции программы обеления отрасли.

При принятии специального закона, регулирующего деятельность по профессиональной уборке в первую очередь, надо учитывать, что право по своей природе является живым организмом и с учетом идеи о возможности существования самоорганизующихся систем инициатива с «закруглением» (законодательным закреплением) данного вида деятельности противоречит принципу саморегулирования. Нельзя «плодить» законы только ради того, чтобы все зарегулировать. Это разрушает право, как институт общественных отношений, где стабильность правового оборота — основа правильного правоприменения. Каждый раз, после появления очередного отраслевого закона становиться все труднее и труднее понять, где право, а где зарегулированная рыночная экономика.

Идея принятия специального законодательства вовсе не гарантирует итоговый положительный результат. В указанном случае достаточно было бы развить и унифицировать уже действующие подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность фасилити-менеджмента. Загонять регулирование отрасли в жесткий «нормативизм» — в нашей реальности выглядит тупиковым.

Нужна всего лишь тонкая настройка уже имеющегося регулирования под реальные нужды отрасли. Для этого достаточно обратиться к экспертам-толкователям, которые помогут не завести регулирование отрасли в дебри, которые для большинства могут стать труднопонимаемым набором сложных речевых оборотов, описывающих технические нормы без целостного соотнесения их во взаимной связи с уже действующими нормами права. Итогом может стать появление пула правовых коллизий, которые правоприменители на местах начнут трактовать в свою пользу без учета реального положения дел в отрасли клининга.

Идея программы обеления отрасли через налоговую амнистию для игроков отрасли клининга, прекративших использование серых схем, в данном случае представляется не менее интересной. Эта идея не новая, но неподдельный интерес вызван тем, что ее реализация предлагается через внедрение в практику института «налоговой преюдиции».

Преюдиция (в общем виде) — это обязанность принять без проверки доказательств факты, ранее прошедшие соответствующую легализацию (вступление в законную силу).

В предлагаемом случае отсутствие претензий со стороны налоговых органов легитимизирует добросовестность предпринимателей перед правоохранительными органами, в частности, перед органами следствия и внутренних дел. Но, как мы понимаем, отсутствие претензий является следствием правильных выводов проверяющих, которые на основании данных предпроверочного анализа компаний отрасли и результатов проведенных в отношении них мероприятий налогового контроля. Как итог, в отношении компании формируется «налоговая преюдиция».

Налоговая оговорка, повторимся, не может стать действенным инструментом выбивания из отрасли игроков, использующих серые схемы, так как упрощает жизнь только налоговым органам и крупным заказчикам, которым удобно хеджировать свои риски за счет более слабых участников рынка.

Налоговым органам ничто не мешает собирать информацию в рамках предпроверочного анализа. Предпроверочный анализ — это то, чем должны заниматься налоговые органы в силу своего правового статуса, то есть это их обычная повседневная деятельность. Стандартные мероприятия налогового контроля не могут носить отраслевой характер, так как налоговый контроль — это прежде инструментарий сбора информации о деятельности налогоплательщиков. Отраслевые же аспекты должны учитываться при даче налоговым органом или судом оценки об обоснованности/необоснованности налоговой выгоды в отношении конкретной компании отрасли клининга.

Как роботизация, автоматизация и цифровизация отрасли может помочь ее обелению, на данный момент понимания нет, так как вопросы цифровизации отрасли могут рассматриваться параллельно развитию ее регулирования и носят более прикладной технический характер. Необходимость инновационного развития — приоритет любой отрасли.

Повышение производительности труда компаниями отрасли, через внедрение инноваций в повседневную деятельность — удовольствие не из дешевых. Государство, в рамках политики поддержки инноваций, должно стимулировать бизнес на их внедрение, как монетарными способами через субсидирование приобретения высокотехнологичного оборудования, так и немонетарными способами, например, через нормативно-правовое закрепление отдельных проблемных вопросов отрасли.

Особняком в данном вопросе стоит развитие и обучение, как первый шаг на верном пути к инновациям и к последующей трансформации отрасли. С учетом того, чтороботизация, автоматизация и цифровизация, как самостоятельные элементы инновационного развития отрасли клининга, сами по себе не способствуют успешному обелению отрасли, то именно обучение и развитие квалификации лиц, занятых в отрасли, поможет развить инновационный потенциал отрасли, а также может помочь в достижении промежуточных целей на пути к высшей — обеление отрасли и создание правил транспарентного поведения.

Участникам рынка фасилити-менеджмента (в частности отрасли клининга) крайне нужно привить прежде всего то, что любая предпринимательская деятельность должная осуществляться в соответствии с этическими нормами, где защита окружающей среды, охрана здоровья и благополучия людей также достигается через обучение и развитие специалистов новым профессиональным навыкам. Директивно добиться данного результата невозможно, только путем эволюционного развития отрасли через развитие ее саморегулирования.

Эта задача может быть успешно решена отраслевым объединением участников рынка услуг клининга без вмешательства государства. Для этого государству необходимо предложить игрокам отрасли благоприятные регуляторные условия для создания ими негосударственных учебных центров, с возможностью оказания дополнительных меры монетарной поддержки таких организаций, например, в течении трех лет с момента создания такого учебного центра компенсировать 3/4 затрат на обеспечение его деятельности и т.п.

Сегодняшние реалии постоянно меняющегося мира обуславливают необходимость тонкой настройки налогообложения отрасли. Для отрасли общественного питания мы увидели, что к обелению можно двигаться через создание специального налогового режима, предполагающего повышение предельных показателей по выручке, для освобождения уплаты от НДС, а так же с работой налоговых органов со всеми участниками, не регистрирующими выручку через кассу.

Так как ключевым для отрасли клининга является персонал, то целесообразно рассмотреть вопрос о повышении порогового значения по количеству работников для компаний из отрасли клининга для применения ими специально режима — упрощенной системы налогообложения.

Повышение планки ограничений по количеству наемных работников и средней их численности за налоговый (отчетный) период поможет ускорит движение к обелению и транспарентизации отрасли. С учётом того, что налоговое стимулирование, как способ поддержки малого и среднего бизнеса — это бег на длинную дистанцию, то выводы можно будет сделать, посмотрев на результаты в динамике. Стоит внимательно посмотреть на логику госзакупок в сфере уборки — электронный аукцион, где побеждает самая низкая цена не мотивирует исполнителя на налоговую добросовестность. Как быть, если условия контракта подразумевают работу двух человек, а цена — только полтора?

Создание специального законодательства для отрасли клининга, а также разовые меры господдержки от институтов развития не способны решить ключевой задачи — помочь обелившимся компаниями отрасли клининга оставаться такими же белыми даже в условиях серьезных экономических потрясений.