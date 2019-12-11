Страстные танцы с налогами

Одной из топовых новостей прошедшей недели стало предложение ввести налоговый вычет по НДФЛ на любые расходы. Суть в том, что НДФЛ начисляется дважды. Так, гражданин со своего дохода платит налог.
Кроме этого, оплачивая покупки в магазине, он дает возможность руководству торговой точки получить выручку и выплатить зарплату продавцам, и, соответственно, отчислить с нее НДФЛ. Предложение предусматривает возможность оплаты налогов только с разницы между расходами и доходами, то есть с прибыли, при предъявлении чеков либо иных подтверждающих документов. Если прибыль нулевая, то НДФЛ будет полностью возвращён из бюджета.
Что-то закружили меня эти налоги, будто в танце. Я очень люблю танцевать, несмотря на свою внешнюю неповоротливость. Танец идеально подходит для выражения чувств. Кстати, сегодня международный день танго. На мой взгляд, танго – это маленькая жизнь, пока звучит музыка. Партнеры должны чувствовать друг друга и импровизировать, как чиновники, которые берут взятки.
В честь дня рождения страстного, зажигательного танца сообразим десерт «Танго-Манго».
Нам понадобится: манго, сметана, ванильный сахар, сок лимона, мёд, вермут «Кампари» и 2%-ая ипотека.
Манго режем кубиками. Смешиваем лимонный сок, мёд, «Кампари». Поливаем манго «маринадом», всё перемешиваем, чтобы фрукт равномерно пропитался. Взбиваем сметану с сахаром, выкладываем в креманки по очереди сметану, манго и поливаем сверху оставшимся соком, охлаждаем и вуа-ля! Можно пробовать лакомство!
Не забываем про новости прошлой недели.
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