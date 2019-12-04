Курортный сбор отменят

В Госдуму внесен законопроект № 851643-7, который предполагает отмену Федерального закона от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».

Авто проекта, депутаты от «Справедливой России» предлагают отменить курортный сбор.

По своей сути введение курортного сбора на территории России — это беспрецедентный механизм в сфере регулирования правоотношений, связанных с развитием внутреннего туризма с точки зрения экономической торговой политики, представляющий собой проявление политики антипротекционизма, когда в заведомо худшие условия ставятся российские добросовестные предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению услуг по временному размещению гостей на отечественных курортах, говорится в пояснительной записке.

В то время как общемировая тенденция развития внутреннего туризма направлена прежде всего на ограждение национальной сферы услуг от избыточных затрат, в том числе налоговых и иных платежей, повышая таким образом ее привлекательность, в России в уплата введенного курортного сбора ставит в заведомо невыгодное положение организации, оказывающие туристические услуги, перед зарубежными поставщиками аналогичных услуг, предлагающих более дешевые цены и тарифы на зарубежные курорты и более качественный сервис.

Таким образом, по мнению авторов настоящего проекта, предложенные меры по взиманию курортного сбора приведут к неизбежному оттоку туристов с российских курортов, что повлечет резкое сокращение объема финансовых средств, в настоящее время расходуемых в указанных субъектах Российской Федерации.