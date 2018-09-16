Новый отчет с 1 октября, бухгалтеры-мошенники и реальный интерес ФНС к вашим счетам. Неделя на «Клерке»

Работодателей ждет новый отчет из-за пенсионной реформы. Бухгалтеры обкрадывают фирмы. Стоит ли бояться контроля за счетами физлиц? И что спрашивают следователи у бухгалтеров, директора которых не платят сотрудникам зарплату? Главное за неделю на «Клерке».
Четыре темы недели
1. Самые распространенные способы мошенничества со стороны бухгалтеров.
Возможностей злоупотреблять своим служебным положением у главного бухгалтера больше, чем вы можете себе представить.
С 1 октября работодатели должны будут предоставлять в местные центры занятости новые отчеты о работниках. Об этом говорится в Письме Роструда от 25.07.2018 № 858-ПР.
Стоит ли физическим лицам опасаться начисления налогов на суммы, полученные на банковские счета?
4. Вопросы бухгалтеру от следователей, правильный НДС в платежках и сожжение документов: что обсуждали коллеги.
Много важных тем обсуждали на неделе в группе «Красный уголок бухгалтера».
«Ночной бухгалтер»
За 10 сентября: Что Минфин планирует по налогам. Жесть на митингах против пенсионной реформы;
За 11 сентября: Как мошенничают бухгалтеры. И куда бегут;
За 12 сентября: У кого нет шансов на проверку или какие диалоги ведет налоговая;
За 13 сентября: Запрет доллара и сожжение документов на даче бухгалтера;
За 14 сентября: Здравствуй, новый кадровый отчет с 1 октября. Налоговики ходят по домам.
Семь главных новостей
- Сколько фиксированных взносов будут платить ИП в 2019 году;
- Закон о введении нового штрафа для работодателей чудо как хорош;
- Ключевая ставка ЦБ повышена до 7,5%;
- Если вы не начисляете зарплату, РСВ сдавать все равно нужно;
- В каком случае налоговики могут прийти к вам домой;
- Минтруд предлагает переписать целый раздел в Трудовом кодексе;
Бухпуши
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Пять важных статей
1
Авансовый отчет-2018: образец заполнения
2
Как подтвердить советский стаж: подробные правила
3
На какие судебные дела будут ориентироваться налоговики этой осенью
4
Девять месяцев жизни с НДС на лом
5
Какие доходы нужно включать в налоговую базу при УСН?
Прикол недели
И это не шутка: чиновников можно будет вызывать на дуэль и сражаться с ними на шпагах.
Что обсуждают в блогах компаний
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Блог компании НДФЛка
Блог Владимира Турова
Блог ИПБ России
Блог компании «Такснет»
Блог «Онлай-кассы и Платформа ОФД»
Что обсуждают бухгалтеры
- Главбух из провинции ищет работу в Москве. На какой оклад можно рассчитывать?
- Бухгалтеры опасаются штрафа за новый отчет о предпенсионерах;
- Вычет НДС по одному счету-фактуре можно заявлять частями в течение 3 лет. Но не всегда;
- Умерла, так умерла... После смерти ИП не пытайтесь сдать 6-НДФЛ, 2-НДФЛ и РСВ. Их не примут;
- Как бывший генеральный директор забрал документы компании и ему ничего за это не было.
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