Клерк.Ру

Новый отчет с 1 октября, бухгалтеры-мошенники и реальный интерес ФНС к вашим счетам. Неделя на «Клерке»

Работодателей ждет новый отчет из-за пенсионной реформы. Бухгалтеры обкрадывают фирмы. Стоит ли бояться контроля за счетами физлиц? И что спрашивают следователи у бухгалтеров, директора которых не платят сотрудникам зарплату? Главное за неделю на «Клерке».

Четыре темы недели

1. Самые распространенные способы мошенничества со стороны бухгалтеров.

Возможностей злоупотреблять своим служебным положением у главного бухгалтера больше, чем вы можете себе представить.

2. С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет.

С 1 октября работодатели должны будут предоставлять в местные центры занятости новые отчеты о работниках. Об этом говорится в Письме Роструда от 25.07.2018 № 858-ПР

3. Налоговая берёт физиков на карандаш. Или на понт?

Стоит ли физическим лицам опасаться начисления налогов на суммы, полученные на банковские счета?

4. Вопросы бухгалтеру от следователей, правильный НДС в платежках и сожжение документов: что обсуждали коллеги.

Много важных тем обсуждали на неделе в группе «Красный уголок бухгалтера».

«Ночной бухгалтер»

За 10 сентября: Что Минфин планирует по налогам. Жесть на митингах против пенсионной реформы;

За 11 сентября: Как мошенничают бухгалтеры. И куда бегут;

За 12 сентября: У кого нет шансов на проверку или какие диалоги ведет налоговая;

За 13 сентября: Запрет доллара и сожжение документов на даче бухгалтера;

За 14 сентября: Здравствуй, новый кадровый отчет с 1 октября. Налоговики ходят по домам.

Семь главных новостей

  1. Сколько фиксированных взносов будут платить ИП в 2019 году;
  2. Закон о введении нового штрафа для работодателей чудо как хорош;
  3. Ключевая ставка ЦБ повышена до 7,5%;
  4. Если вы не начисляете зарплату, РСВ сдавать все равно нужно;
  5. В каком случае налоговики могут прийти к вам домой;
  6. Минтруд предлагает переписать целый раздел в Трудовом кодексе;

Бухпуши

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Пять важных статей

1

Авансовый отчет-2018: образец заполнения

2

Как подтвердить советский стаж: подробные правила

3

На какие судебные дела будут ориентироваться налоговики этой осенью

4

Девять месяцев жизни с НДС на лом

5

Какие доходы нужно включать в налоговую базу при УСН?

 

Что обсуждают в блогах компаний

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Блог компании НДФЛка

  1. Ментальность россиян — проблема российских компаний;
  2. F.A.Q о налоговых вычетах: ремонт и отделка жилья;
  3. Налоговики рассказали, какой информацией поделятся с служебными приставами.
Блог Владимира Турова
  1. Не примем декларации у «нищебродов»…;
  2. «Путин отменил налоги. Ура!»;
  3. №322-ФЗ: «подушка безопасности» для малых предприятий.
Блог ИПБ России
  1. Какие решения принял Президентский совет ИПБ России?
  3. Стартовал всероссийский конкурс «Лучший бухгалтер России — 2018».

Блог компании «Такснет»

  1. ФНС рассказала, когда головной офис должен подать РСВ за обособленное подразделение;
  2. Допрос в налоговой: интервью с экспертом;
  3. Надпись на заборе — реклама, а забор — рекламная конструкция

Блог «Онлай-кассы и Платформа ОФД»

  1. Семинар. «Big Data для малого бизнеса: как использовать экосистему онлайн-касс и ОФД.
  2. Обзор: потребительское поведение россиян этим летом.

Что обсуждают бухгалтеры

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