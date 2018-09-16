Новый отчет с 1 октября, бухгалтеры-мошенники и реальный интерес ФНС к вашим счетам. Неделя на «Клерке»

Работодателей ждет новый отчет из-за пенсионной реформы. Бухгалтеры обкрадывают фирмы. Стоит ли бояться контроля за счетами физлиц? И что спрашивают следователи у бухгалтеров, директора которых не платят сотрудникам зарплату? Главное за неделю на «Клерке».

Четыре темы недели

Возможностей злоупотреблять своим служебным положением у главного бухгалтера больше, чем вы можете себе представить.

С 1 октября работодатели должны будут предоставлять в местные центры занятости новые отчеты о работниках. Об этом говорится в Письме Роструда от 25.07.2018 № 858-ПР.

Стоит ли физическим лицам опасаться начисления налогов на суммы, полученные на банковские счета?

Много важных тем обсуждали на неделе в группе «Красный уголок бухгалтера».

«Ночной бухгалтер»

За 10 сентября: Что Минфин планирует по налогам. Жесть на митингах против пенсионной реформы;

За 11 сентября: Как мошенничают бухгалтеры. И куда бегут;

За 12 сентября: У кого нет шансов на проверку или какие диалоги ведет налоговая;

За 13 сентября: Запрет доллара и сожжение документов на даче бухгалтера;

За 14 сентября: Здравствуй, новый кадровый отчет с 1 октября. Налоговики ходят по домам.

Семь главных новостей

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Прикол недели И это не шутка: чиновников можно будет вызывать на дуэль и сражаться с ними на шпагах.

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