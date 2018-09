На какие судебные дела будут ориентироваться налоговики этой осенью

Вопросы добросовестности

Налогоплательщиком заявлен налоговый вычет по НДС в отношении зерна, приобретенного у спорных контрагентов. Данные организации были учреждены незадолго до совершения сделок при участии гражданина Обрезкова И.В., с которым у Налогоплательщика имелись долгие сотруднические отношения в связи с оказанием транспортных услуг. В качестве руководителей контрагентов были привлечены знакомые Обрезкова И.В., которые фактическое руководство хозяйственной деятельностью не осуществляли, всю необходимую документацию, печати, бизнес-карты передали Обрезкову И.В. Денежные операции по счетам организаций носили транзитный характер, поступавшие на расчетные счета средства перечислялись в адрес физических лиц и обществ, которое использовалось для обналичивания денежных средств. Частично денежные средства использовались Обрезковым И. В. для выплаты вознаграждения лицам, номинально исполнявших полномочия генеральных директоров контрагентов, а также расходовались на закупку зерна, оплату транспортных расходов, заработную плату водителям, то есть на личные нужды и ведение бизнеса. Фактически зерно закупалось обществом напрямую у сельскохозяйственных товаропроизводителей без уплаты НДС, Обрезков И. В. оказывал при этом посреднические и транспортные услуги, спорные контрагенты нужны были лишь для оформления документации, поскольку являлись плательщиками НДС.

Определение от 17.07.2018 № 309-КГ18-9376 (с. Тютин Д.В., Русский лес) –

Позиция Налогоплательщика относительно необходимости применения в настоящем деле положений статьи 54.1 НК РФ, которая, по мнению заявителя, трактует в пользу налогоплательщика обстоятельства, связанные с выявлением и установлением необоснованной налоговой выгоды, несостоятельна. Согласно положениям названной статьи НК РФ право на вычет НДС может быть реализовано при условии четкой идентификации реального поставщика товара (работы, услуги). В рассматриваемом же случае, как установлено налоговым органом и судами, спорные контрагенты, отраженные в документах, представленных в подтверждение исполнения сделок с Налогоплательщиком, не осуществляли реальные хозяйственные операции.

Определение от 12.07.2018 № 301-КГ18-8935 (с. Першутов А.Г., Мон’дэлис Русь) –

Оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности с установленными фактическими обстоятельствами дела, связанными с серией сделок Налогоплательщика (купля-продажа, новация обязательства, кредитные соглашения), заключенных с Cadbury Russia Two Limited (Великобритания) по приобретению 100 процентов доли в уставном капитале ООО «Дирол Кэдбэри», с дальнейшей реорганизацией ООО «Дирол Кэдбэри» в форме присоединения к Налогоплательщику, а также с вхождением указанных организаций в состав одного холдинга Kraft Foods Inc., суды пришли к выводу о том, что выплата Налогоплательщиком процентов и основного долга по кредитным соглашениям является скрытым распределением прибыли в адрес компаний холдинга и, по сути, являются дивидендами иностранных организаций. Признав, что целью совершения спорных сделок являлось перечисление сгенерированной на территории Российской Федерации прибыли в адрес материнской структуры Kraft Foods Inc., суды пришли к выводу о неправомерности включения Налогоплательщиком в состав внереализационных расходов в целях исчисления налога на прибыль расходов по уплате процентов по заемным обязательствам, а также о необходимости обществу как налоговому агенту с сумм выплат по этим обязательствам исчислить, удержать и перечислить в бюджет Российской Федерации налог на доходы иностранных организаций с выплаченных дивидендов либо иного распределения полученной прибыли.

Определение от 10.07.2018 № 302-КГ18-8964 (с. Першутов А.Г., СибТрансАвто) –

Проанализировав представленные Налогоплательщиком в суд экземпляры договора субподряда, счетов-фактур, справок о стоимости работ и актов выполненных работ, которые существенно отличаются от копий документов за теми же номерами и датами, представленных Налогоплательщиком на проверку в инспекцию, суды пришли к выводу, что результаты судебной почерковедческой экспертизы, установившей подлинность подписей директора контрагента в спорных документах, представленных при рассмотрении дела, не опровергают результаты почерковедческой экспертизы, назначенной инспекцией для установления достоверности подписей в документах, представленных в ходе камеральной проверки. При этом суды учли, что в ходе судебного разбирательства Налогоплательщиком представлены иные документы, отличные от тех, копии которых были представлены в ходе налоговой проверки, однако письменных пояснений о таком несоответствии документов в материалы дела Налогоплательщик по предложению суда не представил, в то время как устные пояснения Налогоплательщика относительно данного обстоятельства носили неточный и противоречивый характер.

Определение от 05.07.2018 № 308-КГ18-9082 (с. Завьялова Т.В., Росдорстрой) –

Признавая обоснованным доначисление обществу налога на доходы физических лиц, суды установили, что главный бухгалтер общества Ольховский В.В., получая займы от общества, выдавал их сотрудникам организации. Доказательств заключения договоров займа с физическими лицами обществом не представлены, также как не представлены доказательства погашения заемных обязательств. Учитывая изложенное Суды пришли к выводу о том, что выплаченные суммы являются заработной платой, а потому признали обоснованным доначисление названного налога.

Определение от 04.07.2018 № 308-КГ18-8441 (с. Тютин Д.В., Юг Руси) –

Сам по себе факт поставки товара в отсутствие четкой идентификации его реального поставщика не имеет правового значения для разрешения вопроса о наличии у общества права на возмещение НДС.

Определение от 03.07.2018 № 308-КГ18-8422 (с. Першутов А.Г., Золотая Семечка) –

Выводы судов об отсутствии реальности спорных хозяйственных операций и о непроявлении обществом должной осмотрительности при выборе поставщиков товара основаны на представленных в деле доказательствах, которые были оценены судами в их совокупности и взаимосвязи. Как установлено судами, являясь профессиональным участником на зерновом рынке, общество не могло не знать географию поставок этой специфической продукции и ее реальных поставщиков.

Определение от 02.07.2018 № 309-КГ18-8271 (с. Павлова Н.В., Бакальское радиоуправление) –

Судами установлено, что на момент приобретения долей ООО «Рудник» на основании договоров купли-продажи, заключенных Налогоплательщиком, как с ООО «НПРО Урала», так и с Компанией «AIGL», перенос владения с одних юридических лиц на налогоплательщика произведен исключительно с целью получения необоснованной налоговой выгоды в виде закрытия действующих договоров займа между сторонами, как следствие, отсутствие начисления во внереализационных доходах процентов по ним и оставления обязанности по уплате займов и процентов банку. В ходе замены учредителя ООО «Рудник» с Компании «AIGL» на Налогоплательщика его реальный владелец не изменился, при этом фактически обязанность оплаты кредита перенесена на Налогоплательщика. Судами отмечено, что в данном случае Налогоплательщик был осведомлено о наличии у ООО «Рудник» лицензии на пользование недрами Теченского месторождения, так как налогоплательщиком заключались договоры с использованием указанной лицензии. Однако, Налогоплательщик за счет заемных кредитных ресурсов не приобрел долю у ОАО «ММК», а вместо этого путем многоступенчатой схемы покупок долей в уставном капитале ООО «Рудник» приобрел эту же долю у Компании «AIGL». Более того, в 2014 году было принято решение о слиянии Налогоплательщика и ООО «Рудник». Единственной целью указанных сделок было получение обществом в лице своего собственника – Компании «AIGL» налоговой выгоды.