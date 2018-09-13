На какие судебные дела будут ориентироваться налоговики этой осенью

Юрист Максим Юзвак подготовил обзор практики Верховного суда по налоговым делам. Если напротив номера дела стоит знак «минуса», то оно в пользу налоговиков. Если «плюс», то судьи на стороне налогоплательщика. Подавляющее большинство свежих налоговых споров завершились в ВС в пользу налоговиков.

Налоговые проверки Определение от 23 июля 2018 № 301-КГ18-9807 (с. Пронина М.В., Нижкартон) – Судами установлено, что 24.01.2017 налоговый орган направил Налогоплательщику в электронной форме извещение о рассмотрении материалов налоговой проверки 27.01.2017 в 11 час. 00 мин. Указанное сообщение получено Налогоплательщиком 25.01.2017 в 8 час. 26 мин., что подтверждается исследованным в судебном разбирательстве извещением о получении электронного документа. В кассационной жалобе Налогоплательщик ссылается, что судами неправомерно допущено расширительное толкование пункта 11 Порядка направления документов по ТКС, согласно которому датой получения отправления считается дата, указанная в квитанции о приеме. Налогоплательщиком в материалы дела представлена такая квитанция с отраженной в ней датой приема сообщения 27.01.2017. Между тем, судами учтено, что в соответствии с Порядком направления документов по ТКС обязанность по формированию квитанции о приеме и направление ее в налоговый орган лежит на получателе сообщения. Кроме того, участник информационного обмена обязан не реже одного раза в сутки проверять поступление документов и технологических электронных документов. Регулирование прав и обязанностей участников правоотношений, как правило, исходит из презумпции их разумного и добросовестного поведения. Обстоятельства настоящего дела, отраженные в судебных актах, о таком поведении Налогоплательщика не свидетельствуют. В жалобе Налогоплательщик подтверждает, что 25.01.2016 было осведомлено о поступлении сообщения от налогового органа, однако отложило ознакомление с его содержанием и, соответственно, формирование квитанции о приеме, на более поздний срок. Определение от 19.07.2018 № 303-КГ18-9403 (с. Тютин Д.В., Рамзай-ДВ) – Квитанциями о приеме налоговых деклараций в электронном виде инспекция подтвердила факт их представления Налогоплательщиком. Между тем обязанность произвести обработку налоговых деклараций путем ввода данных в карточку лицевых счетов из нормативных правовых актов, в том числе Административного регламента, на которые ссылается Налогоплательщик, не усматривается. При таких обстоятельствах обязанность совершить указанные действия не может быть возложена на налоговый орган в соответствии с требованиями пункта 3 части 5 статьи 201 АПК РФ. Определение от 26 июля 2018 № 307-КГ18-10196 (с. Павлова Н.В., Северные газовые магистрали) – Спорное требование вынесено в рамках предоставленных инспекции полномочий, доказанности инспекцией выявления несоответствия показателей налоговой базы по реализации товаров (работ, услуг), отраженных налогоплательщиком в налоговых декларациях по НДС и налогу на прибыль, оспариваемое требование инспекции направлено на установление правильности заполнения Налогоплательщиком налоговой декларации по НДС, имеет целью устранение сомнений о возможных ошибках и противоречий в представленной им отчетности, требование не нарушает права и законные интересы Налогоплательщика.

НДС Определение от 30.07.2018 № 309-КГ18-7113 (с. Павлова Н.В., ТрансТехСервис) – Суды исходили из того, что дистрибьютор компенсировал Налогоплательщику стоимость использованных при гарантийном ремонте деталей, включая НДС. Получив компенсацию налога от другого лица, Налогоплательщик был не вправе предъявлять эти же суммы к возмещению из бюджета. Определение от 25.07.2018 № 308-КГ18-2949 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Тютин Д.В., Промавтоматика) + Налоговые обязательства являются прямым следствием деятельности налогоплательщика в экономической сфере и потому неразрывно с ней связаны. Исходя из пункта 1 статьи 54 НК РФ, финансово-хозяйственные операции учитываются в целях налогообложения при условии их документального подтверждения, т.е. при отсутствии неопределенности в том, имеются ли в действительности соответствующие факты хозяйственной деятельности налогоплательщика, в данном случае – факт возврата (зачета) авансовых платежей. Налогоплательщик не был согласен с направленными ему в одностороннем порядке уведомлениями контрагента о зачете авансовых платежей, оспаривал наличие оснований для таких действий заказчика в рамках дел Арбитражного суда Красноярского края. Исчисление срока на принятие к вычету сумм НДС, ранее исчисленных при поступлении авансовых платежей, с момента получения вышеназванных уведомлений в такой ситуации не соответствовало бы действительной позиции Налогоплательщика как участника гражданского оборота, не признававшего возврат авансовых платежей в качестве факта своей хозяйственной деятельности в виду наличия об этом неурегулированных разногласий с контрагентом. Определенность в отношениях между сторонами относительно факта возврата (зачета) авансовых платежей наступила с принятием Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа постановлений об отказе в удовлетворении исковых требований Налогоплательщика о взыскании задолженности по договорам подряда. Определение от 17.07.2018 № 305-КГ18-9489 (с. Першутов А.Г., Коммерческая компания «Торговый дом») – Суд указал, что возмездная передача со стороны Налогоплательщика и приобретение со стороны контрагентов-поставщиков права на заключение договора поставки товаров контрагентов-поставщиков в адрес Налогоплательщика образует объект налогообложения налогом на добавленную стоимость. Определение от 16 июля 2018 № 304-КГ18-9459 (с. Пронина М.В., Чкалова 7) – Налогоплательщик возражает против позиции судов, отмечая, что доначисленный налоговым органом НДС относится к операции, реальность совершения которой опровергнута ранее вынесенным решением. Довод не может быть принят во внимание. Выставленные Налогоплательщиком счета-фактуры в соответствии с положениями НК РФ являются основанием для применения соответствующего налогового вычета контрагентом. Следовательно, требование налогового органа об уплате Налогоплательщиком недоимки по НДС фактически направлено на формирование источника возможных выплат из бюджета. Определение от 13.07.2018 № 308-КГ18-9088 (с. Першутов А.Г., Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега») – Установив, что спорные налоговые вычеты по НДС заявлены Налогоплательщиком по счетам-фактурам 2009-2010 годов, относящимся к налоговым периодам, в которых общество не являлось плательщиком НДС, а применяло упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы», руководствуясь положениями пункта 6 статьи 346.25 НК РФ, учитывая определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22.01.2014 № 62-О и правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, изложенную в определениях от 28.03.2016 № 305-КГ16-1570, от 03.11.2016 № 307-КГ16-14276, от 18.04.2017 № 309-КГ17-3713, суды пришли к выводу о том, что при переходе с упрощенной системы налогообложения на общую систему налогообложения у общества не возникло право на применение спорных налоговых вычетов по НДС. Определение от 10.07.2018 № 310-КГ16-17804 (с. Першутов А.Г., ИП Шкуратова Олега Павловича) – При этом обстоятельства, связанные с невозможностью достоверно установить факт включения НДС в состав выкупной стоимости имущества по договорам купли-продажи муниципального имущества, суды расценили как установление указанными договорами купли-продажи выкупной стоимости имущества с включением в нее НДС, и приняли это во внимание в целях определения действительной суммы НДС, подлежащей перечислению предпринимателем в бюджет на основании расчета инспекции. Ссылки предпринимателя на то, что подлежащий перечислению в бюджет НДС по упомянутым сделкам предприниматель уплатил Комитету в составе выкупной стоимости муниципального имущества, не свидетельствуют о неправомерности оспариваемого решения инспекции, поскольку указанное обстоятельство не освобождает предпринимателя от исполнения возложенной на него НК РФ обязанности налогового агента по исчислению и уплате спорных сумм НДС в бюджет, которая до настоящего времени остается неисполненной. Уплата предпринимателем НДС в бюджет за счет собственных средств не приведет к ущемлению его прав и законных интересов в налоговых правоотношениях, поскольку исполнив возложенную на него НК РФ обязанность налогового агента, предприниматель не лишен возможности реализовать право на защиту своих интересов в рамках гражданско-правового спора с муниципальным образованием о возврате неосновательно полученных денежных средств. Определение от 03 июля 2018 г. № 304-КГ18-2570 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Павлова Н.В., ИП Пахалков Геннадий Анатольевич) + Институт освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика направлен на снижение налогового бремени в отношении лиц, имеющих несущественные обороты по реализации товаров (работ, услуг), облагаемые НДС. Для случаев, когда о необходимости уплаты НДС лицу становится известно по результатам мероприятий налогового контроля, проведенных инспекцией (в случае изменения квалификации деятельности налогоплательщика), порядок реализации права на освобождение от уплаты налога Налоговым кодексом не предусмотрен. Однако отсутствие установленного порядка не означает, что указанное право не может быть реализовано предпринимателем. Отказ в предоставлении права на освобождение от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, по изложенным инспекцией основаниям может привести к взиманию налога в отсутствие экономического источника его уплаты, имея в виду фактическое применение налогоплательщиком освобождения (непредъявление суммы налога на добавленную стоимость к уплате в составе арендной платы), что не отвечает требованиям пунктов 1 и 5 статьи 145 НК РФ (определение Верховного Суда Российской Федерации от 31.01.2018 № 306-КГ17-15420).

Налог на прибыль Определение от 17.07.2018 № 307-КГ18-1836 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Першутов А.Г., Кингисеппское дорожное ремонтно-строительное управление) – Если амортизируемое имущество, которое получено Налогоплательщиком в оперативное управление или хозяйственное ведение, было приобретено (создано) за счет средств целевого бюджетного финансирования, то амортизация по такому имуществу не начисляется. При этом не должно иметь значения, были ли средства бюджетного финансирования использованы для приобретения объектов основных средств непосредственно публично-правовым образованием, либо направлены унитарному предприятию на эти цели из соответствующего бюджета, имея в виду экономическую однородность указанных способов формирования имущества унитарного предприятия. Из этого вытекает, что на основании абзаца второго пункта 1 статьи 256 НК РФ амортизация начисляется унитарным предприятием не во всех случаях, а в ситуации, когда амортизируемое имущество, полученное в оперативное управление или хозяйственное ведение, ранее находилось у другого унитарного предприятия и было им создано в рамках осуществления коммерческой деятельности, т.е. вне связи с использованием бюджетного целевого финансирования. Определение от 16.07.2018 № 308-КГ18-9809 (с. Завьялова Т.В., Наш город) – Установив, что убыток был получен Налогоплательщиком в связи с заключением договоров с взаимозависимыми лицами по заведомо заниженным ценам (ниже проектной стоимости, которая была известна на момент начала строительства), в связи с чем сумма фактических затрат Налогоплательщика превысила инвестиционную стоимость договоров, суды пришли к выводу, что такие внереализационные расходы, применительно к положениям главы 25 НК РФ, не отвечают критерию обоснованных расходов. Определение от 16 июля 2018 № 304-КГ18-9290 (с. Пронина М.В., Распадская – Коксовая) – Такие сооружения как вентиляционный наклонный ствол, вентиляционный, транспортный и конвейерный бремсберг в Классификации не поименованы, следовательно, их отнесение в амортизационную группу осуществляется, исходя из срока полезного использования, определяемого технической документацией. Проектной документацией на разработку Ольжернского месторождения, представленной в судебное разбирательство, определен срок службы спорных объектов основных средств не менее 22 лет, что соответствует восьмой амортизационной группе.

Земельный налог Определение от 18.07.2018 № 304-КГ18-1880 (с. Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Тютин Д.В., Фабрика «Новость») + По заявлениям о пересмотре кадастровой стоимости, рассмотренным комиссией или судом до 22.07.2014, положения статьи 24.20 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 225-ФЗ) не применяются. В данном случае земельный налог должен быть рассчитан исходя из установленной решением комиссии (суда) кадастровой стоимости земельного участка, с момента вынесения решения комиссией (вступления решения суда в законную силу). Определение от 09.07.2018 № 307-КГ18-4870 (с. Павлова Н.В., Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого) – Суды, исходя из необходимости применения в отношении частей одного земельного участка различных налоговых ставок в зависимости от размещенных на земельном участке объектов, пришли к выводу о законности оспариваемых решений налоговых органов. Суды указали, что наличие на спорном земельном участке жилых строений и объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса может свидетельствовать о том, что фактическое использование частей данного земельного участка сводится к размещению на нем объектов жилищного фонда, что в свою очередь, свидетельствует об изменении вида разрешенного использования, предполагающего эксплуатацию объектов жилищно-коммунального комплекса. При этом суды исходили из того, что указанный подход при исчислении земельного налога соответствует требованиям пункта 2 статьи 391 НК РФ, согласно которым налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей собственности на земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками признаются разные лица, либо установлены различные налоговые ставки.

Налог на имущество Определение от 23 июля 2018 № 309-КГ18-9740 (с. Пронина М.В., Машиностроитель) – Судами установлено, что электрические сети и газопроводы, принадлежащие Налогоплательщику, не относятся к объектам, поименованным в Перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 504, так как предназначены для удовлетворения личных нужд Налогоплательщика. Основания для освобождения данного имущества от обложения налогом на имущество организаций в порядке пункта 11 статьи 381 НК РФ (в редакции до 2012 года) либо для применения пониженного налоговой ставки в порядке пункта 3 статьи 380 НК РФ отсутствуют. Определение от 10.07.2018 № 306-КГ18-8637 (с. Павлова Н.В., РусГидро) – Перечень имущества, неразрывно связанного с линиями энергопередачи, носит исчерпывающий характер, налогоплательщик не вправе по своему усмотрению расширять пределы действия налоговой льготы. Следовательно, в соответствии с Перечнем подлежит льготированию имущественный объект, код которого по ОКОФ содержится в Перечне, с учетом иерархической структуры кодов. В связи с тем, что коды объектов основных средств по ОКОФ являются более детализированными, чем указанные в Перечне имущества, льготированию подлежит не только имущество, код которого по ОКОФ непосредственно назван в Перечне, но и имущество, являющееся составной неотъемлемой частью указанного объекта, которое может иметь свой код ОКОФ, независимый от кода ОКОФ основного объекта (сооружения). Такое имущество, являющееся составной частью сложного технологического объекта, поименовано в Перечне по соответствующему коду ОКОФ в графе «Примечание», состав имущественных объектов по которой является закрытым. Суды указали на то, что спорные объекты основных средств, в отношении которых заявлена льгота, находятся непосредственно на территории гидроэлектростанции и участвуют в процессе выработки и преобразования электроэнергии, т.е. являются оборудованием, обеспечивающим выработку, преобразование и передачу электроэнергии до точки разграничения, находятся в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности ГЭС, и не относятся к линиям энергопередачи, а также сооружениям, являющимся неотъемлемой технологической частью указанных объектов и, следовательно, не относятся к имуществу по смыслу Перечня, в отношении которого применяются льготы по налогу на имущество организаций. С учетом вышеизложенного суды признали верными выводы налогового органа о необоснованном применении налоговой льготы по пункту 21 статьи 381 НК РФ в отношении данных объектов.