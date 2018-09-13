На какие судебные дела будут ориентироваться налоговики этой осенью

Если напротив номера дела стоит знак «минуса», то оно в пользу налоговиков. Если «плюс», то судьи на стороне налогоплательщика.
Подавляющее большинство свежих налоговых споров завершились в ВС в пользу налоговиков.
Налоговые проверкиОпределение от 23 июля 2018 № 301-КГ18-9807 (с. Пронина М.В., Нижкартон) –
Судами установлено, что 24.01.2017 налоговый орган направил Налогоплательщику в электронной форме извещение о рассмотрении материалов налоговой проверки 27.01.2017 в 11 час. 00 мин. Указанное сообщение получено Налогоплательщиком 25.01.2017 в 8 час. 26 мин., что подтверждается исследованным в судебном разбирательстве извещением о получении электронного документа. В кассационной жалобе Налогоплательщик ссылается, что судами неправомерно допущено расширительное толкование пункта 11 Порядка направления документов по ТКС, согласно которому датой получения отправления считается дата, указанная в квитанции о приеме. Налогоплательщиком в материалы дела представлена такая квитанция с отраженной в ней датой приема сообщения 27.01.2017. Между тем, судами учтено, что в соответствии с Порядком направления документов по ТКС обязанность по формированию квитанции о приеме и направление ее в налоговый орган лежит на получателе сообщения. Кроме того, участник информационного обмена обязан не реже одного раза в сутки проверять поступление документов и технологических электронных документов.
Регулирование прав и обязанностей участников правоотношений, как правило, исходит из презумпции их разумного и добросовестного поведения. Обстоятельства настоящего дела, отраженные в судебных актах, о таком поведении Налогоплательщика не свидетельствуют. В жалобе Налогоплательщик подтверждает, что 25.01.2016 было осведомлено о поступлении сообщения от налогового органа, однако отложило ознакомление с его содержанием и, соответственно, формирование квитанции о приеме, на более поздний срок.
Определение от 19.07.2018 № 303-КГ18-9403 (с. Тютин Д.В., Рамзай-ДВ) –
Квитанциями о приеме налоговых деклараций в электронном виде инспекция подтвердила факт их представления Налогоплательщиком. Между тем обязанность произвести обработку налоговых деклараций путем ввода данных в карточку лицевых счетов из нормативных правовых актов, в том числе Административного регламента, на которые ссылается Налогоплательщик, не усматривается. При таких обстоятельствах обязанность совершить указанные действия не может быть возложена на налоговый орган в соответствии с требованиями пункта 3 части 5 статьи 201 АПК РФ.
Определение от 26 июля 2018 № 307-КГ18-10196 (с. Павлова Н.В., Северные газовые магистрали) –
Спорное требование вынесено в рамках предоставленных инспекции полномочий, доказанности инспекцией выявления несоответствия показателей налоговой базы по реализации товаров (работ, услуг), отраженных налогоплательщиком в налоговых декларациях по НДС и налогу на прибыль, оспариваемое требование инспекции направлено на установление правильности заполнения Налогоплательщиком налоговой декларации по НДС, имеет целью устранение сомнений о возможных ошибках и противоречий в представленной им отчетности, требование не нарушает права и законные интересы Налогоплательщика.
НДСОпределение от 30.07.2018 № 309-КГ18-7113 (с. Павлова Н.В., ТрансТехСервис) –
Суды исходили из того, что дистрибьютор компенсировал Налогоплательщику стоимость использованных при гарантийном ремонте деталей, включая НДС. Получив компенсацию налога от другого лица, Налогоплательщик был не вправе предъявлять эти же суммы к возмещению из бюджета.
Определение от 25.07.2018 № 308-КГ18-2949 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Тютин Д.В., Промавтоматика) +
Налоговые обязательства являются прямым следствием деятельности налогоплательщика в экономической сфере и потому неразрывно с ней связаны. Исходя из пункта 1 статьи 54 НК РФ, финансово-хозяйственные операции учитываются в целях налогообложения при условии их документального подтверждения, т.е. при отсутствии неопределенности в том, имеются ли в действительности соответствующие факты хозяйственной деятельности налогоплательщика, в данном случае – факт возврата (зачета) авансовых платежей.
Налогоплательщик не был согласен с направленными ему в одностороннем порядке уведомлениями контрагента о зачете авансовых платежей, оспаривал наличие оснований для таких действий заказчика в рамках дел Арбитражного суда Красноярского края. Исчисление срока на принятие к вычету сумм НДС, ранее исчисленных при поступлении авансовых платежей, с момента получения вышеназванных уведомлений в такой ситуации не соответствовало бы действительной позиции Налогоплательщика как участника гражданского оборота, не признававшего возврат авансовых платежей в качестве факта своей хозяйственной деятельности в виду наличия об этом неурегулированных разногласий с контрагентом. Определенность в отношениях между сторонами относительно факта возврата (зачета) авансовых платежей наступила с принятием Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа постановлений об отказе в удовлетворении исковых требований Налогоплательщика о взыскании задолженности по договорам подряда.
Определение от 17.07.2018 № 305-КГ18-9489 (с. Першутов А.Г., Коммерческая компания «Торговый дом») –
Суд указал, что возмездная передача со стороны Налогоплательщика и приобретение со стороны контрагентов-поставщиков права на заключение договора поставки товаров контрагентов-поставщиков в адрес Налогоплательщика образует объект налогообложения налогом на добавленную стоимость.
Определение от 16 июля 2018 № 304-КГ18-9459 (с. Пронина М.В., Чкалова 7) –
Налогоплательщик возражает против позиции судов, отмечая, что доначисленный налоговым органом НДС относится к операции, реальность совершения которой опровергнута ранее вынесенным решением. Довод не может быть принят во внимание. Выставленные Налогоплательщиком счета-фактуры в соответствии с положениями НК РФ являются основанием для применения соответствующего налогового вычета контрагентом. Следовательно, требование налогового органа об уплате Налогоплательщиком недоимки по НДС фактически направлено на формирование источника возможных выплат из бюджета.
Определение от 13.07.2018 № 308-КГ18-9088 (с. Першутов А.Г., Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега») –
Установив, что спорные налоговые вычеты по НДС заявлены Налогоплательщиком по счетам-фактурам 2009-2010 годов, относящимся к налоговым периодам, в которых общество не являлось плательщиком НДС, а применяло упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы», руководствуясь положениями пункта 6 статьи 346.25 НК РФ, учитывая определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22.01.2014 № 62-О и правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, изложенную в определениях от 28.03.2016 № 305-КГ16-1570, от 03.11.2016 № 307-КГ16-14276, от 18.04.2017 № 309-КГ17-3713, суды пришли к выводу о том, что при переходе с упрощенной системы налогообложения на общую систему налогообложения у общества не возникло право на применение спорных налоговых вычетов по НДС.
Определение от 10.07.2018 № 310-КГ16-17804 (с. Першутов А.Г., ИП Шкуратова Олега Павловича) –
При этом обстоятельства, связанные с невозможностью достоверно установить факт включения НДС в состав выкупной стоимости имущества по договорам купли-продажи муниципального имущества, суды расценили как установление указанными договорами купли-продажи выкупной стоимости имущества с включением в нее НДС, и приняли это во внимание в целях определения действительной суммы НДС, подлежащей перечислению предпринимателем в бюджет на основании расчета инспекции. Ссылки предпринимателя на то, что подлежащий перечислению в бюджет НДС по упомянутым сделкам предприниматель уплатил Комитету в составе выкупной стоимости муниципального имущества, не свидетельствуют о неправомерности оспариваемого решения инспекции, поскольку указанное обстоятельство не освобождает предпринимателя от исполнения возложенной на него НК РФ обязанности налогового агента по исчислению и уплате спорных сумм НДС в бюджет, которая до настоящего времени остается неисполненной. Уплата предпринимателем НДС в бюджет за счет собственных средств не приведет к ущемлению его прав и законных интересов в налоговых правоотношениях, поскольку исполнив возложенную на него НК РФ обязанность налогового агента, предприниматель не лишен возможности реализовать право на защиту своих интересов в рамках гражданско-правового спора с муниципальным образованием о возврате неосновательно полученных денежных средств.
Определение от 03 июля 2018 г. № 304-КГ18-2570 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Павлова Н.В., ИП Пахалков Геннадий Анатольевич) +
Институт освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика направлен на снижение налогового бремени в отношении лиц, имеющих несущественные обороты по реализации товаров (работ, услуг), облагаемые НДС. Для случаев, когда о необходимости уплаты НДС лицу становится известно по результатам мероприятий налогового контроля, проведенных инспекцией (в случае изменения квалификации деятельности налогоплательщика), порядок реализации права на освобождение от уплаты налога Налоговым кодексом не предусмотрен. Однако отсутствие установленного порядка не означает, что указанное право не может быть реализовано предпринимателем.
Отказ в предоставлении права на освобождение от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, по изложенным инспекцией основаниям может привести к взиманию налога в отсутствие экономического источника его уплаты, имея в виду фактическое применение налогоплательщиком освобождения (непредъявление суммы налога на добавленную стоимость к уплате в составе арендной платы), что не отвечает требованиям пунктов 1 и 5 статьи 145 НК РФ (определение Верховного Суда Российской Федерации от 31.01.2018 № 306-КГ17-15420).
Налог на прибыльОпределение от 17.07.2018 № 307-КГ18-1836 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Першутов А.Г., Кингисеппское дорожное ремонтно-строительное управление) –
Если амортизируемое имущество, которое получено Налогоплательщиком в оперативное управление или хозяйственное ведение, было приобретено (создано) за счет средств целевого бюджетного финансирования, то амортизация по такому имуществу не начисляется. При этом не должно иметь значения, были ли средства бюджетного финансирования использованы для приобретения объектов основных средств непосредственно публично-правовым образованием, либо направлены унитарному предприятию на эти цели из соответствующего бюджета, имея в виду экономическую однородность указанных способов формирования имущества унитарного предприятия. Из этого вытекает, что на основании абзаца второго пункта 1 статьи 256 НК РФ амортизация начисляется унитарным предприятием не во всех случаях, а в ситуации, когда амортизируемое имущество, полученное в оперативное управление или хозяйственное ведение, ранее находилось у другого унитарного предприятия и было им создано в рамках осуществления коммерческой деятельности, т.е. вне связи с использованием бюджетного целевого финансирования.
Определение от 16.07.2018 № 308-КГ18-9809 (с. Завьялова Т.В., Наш город) –
Установив, что убыток был получен Налогоплательщиком в связи с заключением договоров с взаимозависимыми лицами по заведомо заниженным ценам (ниже проектной стоимости, которая была известна на момент начала строительства), в связи с чем сумма фактических затрат Налогоплательщика превысила инвестиционную стоимость договоров, суды пришли к выводу, что такие внереализационные расходы, применительно к положениям главы 25 НК РФ, не отвечают критерию обоснованных расходов.
Определение от 16 июля 2018 № 304-КГ18-9290 (с. Пронина М.В., Распадская – Коксовая) –
Такие сооружения как вентиляционный наклонный ствол, вентиляционный, транспортный и конвейерный бремсберг в Классификации не поименованы, следовательно, их отнесение в амортизационную группу осуществляется, исходя из срока полезного использования, определяемого технической документацией. Проектной документацией на разработку Ольжернского месторождения, представленной в судебное разбирательство, определен срок службы спорных объектов основных средств не менее 22 лет, что соответствует восьмой амортизационной группе.
Земельный налогОпределение от 18.07.2018 № 304-КГ18-1880 (с. Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Тютин Д.В., Фабрика «Новость») +
По заявлениям о пересмотре кадастровой стоимости, рассмотренным комиссией или судом до 22.07.2014, положения статьи 24.20 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 225-ФЗ) не применяются. В данном случае земельный налог должен быть рассчитан исходя из установленной решением комиссии (суда) кадастровой стоимости земельного участка, с момента вынесения решения комиссией (вступления решения суда в законную силу).
Определение от 09.07.2018 № 307-КГ18-4870 (с. Павлова Н.В., Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого) –
Суды, исходя из необходимости применения в отношении частей одного земельного участка различных налоговых ставок в зависимости от размещенных на земельном участке объектов, пришли к выводу о законности оспариваемых решений налоговых органов. Суды указали, что наличие на спорном земельном участке жилых строений и объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса может свидетельствовать о том, что фактическое использование частей данного земельного участка сводится к размещению на нем объектов жилищного фонда, что в свою очередь, свидетельствует об изменении вида разрешенного использования, предполагающего эксплуатацию объектов жилищно-коммунального комплекса. При этом суды исходили из того, что указанный подход при исчислении земельного налога соответствует требованиям пункта 2 статьи 391 НК РФ, согласно которым налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей собственности на земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками признаются разные лица, либо установлены различные налоговые ставки.
Налог на имуществоОпределение от 23 июля 2018 № 309-КГ18-9740 (с. Пронина М.В., Машиностроитель) –
Судами установлено, что электрические сети и газопроводы, принадлежащие Налогоплательщику, не относятся к объектам, поименованным в Перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 504, так как предназначены для удовлетворения личных нужд Налогоплательщика. Основания для освобождения данного имущества от обложения налогом на имущество организаций в порядке пункта 11 статьи 381 НК РФ (в редакции до 2012 года) либо для применения пониженного налоговой ставки в порядке пункта 3 статьи 380 НК РФ отсутствуют.
Определение от 10.07.2018 № 306-КГ18-8637 (с. Павлова Н.В., РусГидро) –
Перечень имущества, неразрывно связанного с линиями энергопередачи, носит исчерпывающий характер, налогоплательщик не вправе по своему усмотрению расширять пределы действия налоговой льготы. Следовательно, в соответствии с Перечнем подлежит льготированию имущественный объект, код которого по ОКОФ содержится в Перечне, с учетом иерархической структуры кодов. В связи с тем, что коды объектов основных средств по ОКОФ являются более детализированными, чем указанные в Перечне имущества, льготированию подлежит не только имущество, код которого по ОКОФ непосредственно назван в Перечне, но и имущество, являющееся составной неотъемлемой частью указанного объекта, которое может иметь свой код ОКОФ, независимый от кода ОКОФ основного объекта (сооружения). Такое имущество, являющееся составной частью сложного технологического объекта, поименовано в Перечне по соответствующему коду ОКОФ в графе «Примечание», состав имущественных объектов по которой является закрытым.
Суды указали на то, что спорные объекты основных средств, в отношении которых заявлена льгота, находятся непосредственно на территории гидроэлектростанции и участвуют в процессе выработки и преобразования электроэнергии, т.е. являются оборудованием, обеспечивающим выработку, преобразование и передачу электроэнергии до точки разграничения, находятся в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности ГЭС, и не относятся к линиям энергопередачи, а также сооружениям, являющимся неотъемлемой технологической частью указанных объектов и, следовательно, не относятся к имуществу по смыслу Перечня, в отношении которого применяются льготы по налогу на имущество организаций. С учетом вышеизложенного суды признали верными выводы налогового органа о необоснованном применении налоговой льготы по пункту 21 статьи 381 НК РФ в отношении данных объектов.
Вопросы добросовестностиОпределение от 18 июля 2018 № № 301-КГ18-9587 (с. Пронина М.В., Арзамасспирт) –
Налогоплательщиком заявлен налоговый вычет по НДС в отношении зерна, приобретенного у спорных контрагентов. Данные организации были учреждены незадолго до совершения сделок при участии гражданина Обрезкова И.В., с которым у Налогоплательщика имелись долгие сотруднические отношения в связи с оказанием транспортных услуг. В качестве руководителей контрагентов были привлечены знакомые Обрезкова И.В., которые фактическое руководство хозяйственной деятельностью не осуществляли, всю необходимую документацию, печати, бизнес-карты передали Обрезкову И.В. Денежные операции по счетам организаций носили транзитный характер, поступавшие на расчетные счета средства перечислялись в адрес физических лиц и обществ, которое использовалось для обналичивания денежных средств. Частично денежные средства использовались Обрезковым И. В. для выплаты вознаграждения лицам, номинально исполнявших полномочия генеральных директоров контрагентов, а также расходовались на закупку зерна, оплату транспортных расходов, заработную плату водителям, то есть на личные нужды и ведение бизнеса. Фактически зерно закупалось обществом напрямую у сельскохозяйственных товаропроизводителей без уплаты НДС, Обрезков И. В. оказывал при этом посреднические и транспортные услуги, спорные контрагенты нужны были лишь для оформления документации, поскольку являлись плательщиками НДС.
Определение от 17.07.2018 № 309-КГ18-9376 (с. Тютин Д.В., Русский лес) –
Позиция Налогоплательщика относительно необходимости применения в настоящем деле положений статьи 54.1 НК РФ, которая, по мнению заявителя, трактует в пользу налогоплательщика обстоятельства, связанные с выявлением и установлением необоснованной налоговой выгоды, несостоятельна. Согласно положениям названной статьи НК РФ право на вычет НДС может быть реализовано при условии четкой идентификации реального поставщика товара (работы, услуги). В рассматриваемом же случае, как установлено налоговым органом и судами, спорные контрагенты, отраженные в документах, представленных в подтверждение исполнения сделок с Налогоплательщиком, не осуществляли реальные хозяйственные операции.
Определение от 12.07.2018 № 301-КГ18-8935 (с. Першутов А.Г., Мон’дэлис Русь) –
Оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности с установленными фактическими обстоятельствами дела, связанными с серией сделок Налогоплательщика (купля-продажа, новация обязательства, кредитные соглашения), заключенных с Cadbury Russia Two Limited (Великобритания) по приобретению 100 процентов доли в уставном капитале ООО «Дирол Кэдбэри», с дальнейшей реорганизацией ООО «Дирол Кэдбэри» в форме присоединения к Налогоплательщику, а также с вхождением указанных организаций в состав одного холдинга Kraft Foods Inc., суды пришли к выводу о том, что выплата Налогоплательщиком процентов и основного долга по кредитным соглашениям является скрытым распределением прибыли в адрес компаний холдинга и, по сути, являются дивидендами иностранных организаций. Признав, что целью совершения спорных сделок являлось перечисление сгенерированной на территории Российской Федерации прибыли в адрес материнской структуры Kraft Foods Inc., суды пришли к выводу о неправомерности включения Налогоплательщиком в состав внереализационных расходов в целях исчисления налога на прибыль расходов по уплате процентов по заемным обязательствам, а также о необходимости обществу как налоговому агенту с сумм выплат по этим обязательствам исчислить, удержать и перечислить в бюджет Российской Федерации налог на доходы иностранных организаций с выплаченных дивидендов либо иного распределения полученной прибыли.
Определение от 10.07.2018 № 302-КГ18-8964 (с. Першутов А.Г., СибТрансАвто) –
Проанализировав представленные Налогоплательщиком в суд экземпляры договора субподряда, счетов-фактур, справок о стоимости работ и актов выполненных работ, которые существенно отличаются от копий документов за теми же номерами и датами, представленных Налогоплательщиком на проверку в инспекцию, суды пришли к выводу, что результаты судебной почерковедческой экспертизы, установившей подлинность подписей директора контрагента в спорных документах, представленных при рассмотрении дела, не опровергают результаты почерковедческой экспертизы, назначенной инспекцией для установления достоверности подписей в документах, представленных в ходе камеральной проверки. При этом суды учли, что в ходе судебного разбирательства Налогоплательщиком представлены иные документы, отличные от тех, копии которых были представлены в ходе налоговой проверки, однако письменных пояснений о таком несоответствии документов в материалы дела Налогоплательщик по предложению суда не представил, в то время как устные пояснения Налогоплательщика относительно данного обстоятельства носили неточный и противоречивый характер.
Определение от 05.07.2018 № 308-КГ18-9082 (с. Завьялова Т.В., Росдорстрой) –
Признавая обоснованным доначисление обществу налога на доходы физических лиц, суды установили, что главный бухгалтер общества Ольховский В.В., получая займы от общества, выдавал их сотрудникам организации. Доказательств заключения договоров займа с физическими лицами обществом не представлены, также как не представлены доказательства погашения заемных обязательств. Учитывая изложенное Суды пришли к выводу о том, что выплаченные суммы являются заработной платой, а потому признали обоснованным доначисление названного налога.
Определение от 04.07.2018 № 308-КГ18-8441 (с. Тютин Д.В., Юг Руси) –
Сам по себе факт поставки товара в отсутствие четкой идентификации его реального поставщика не имеет правового значения для разрешения вопроса о наличии у общества права на возмещение НДС.
Определение от 03.07.2018 № 308-КГ18-8422 (с. Першутов А.Г., Золотая Семечка) –
Выводы судов об отсутствии реальности спорных хозяйственных операций и о непроявлении обществом должной осмотрительности при выборе поставщиков товара основаны на представленных в деле доказательствах, которые были оценены судами в их совокупности и взаимосвязи. Как установлено судами, являясь профессиональным участником на зерновом рынке, общество не могло не знать географию поставок этой специфической продукции и ее реальных поставщиков.
Определение от 02.07.2018 № 309-КГ18-8271 (с. Павлова Н.В., Бакальское радиоуправление) –
Судами установлено, что на момент приобретения долей ООО «Рудник» на основании договоров купли-продажи, заключенных Налогоплательщиком, как с ООО «НПРО Урала», так и с Компанией «AIGL», перенос владения с одних юридических лиц на налогоплательщика произведен исключительно с целью получения необоснованной налоговой выгоды в виде закрытия действующих договоров займа между сторонами, как следствие, отсутствие начисления во внереализационных доходах процентов по ним и оставления обязанности по уплате займов и процентов банку. В ходе замены учредителя ООО «Рудник» с Компании «AIGL» на Налогоплательщика его реальный владелец не изменился, при этом фактически обязанность оплаты кредита перенесена на Налогоплательщика. Судами отмечено, что в данном случае Налогоплательщик был осведомлено о наличии у ООО «Рудник» лицензии на пользование недрами Теченского месторождения, так как налогоплательщиком заключались договоры с использованием указанной лицензии. Однако, Налогоплательщик за счет заемных кредитных ресурсов не приобрел долю у ОАО «ММК», а вместо этого путем многоступенчатой схемы покупок долей в уставном капитале ООО «Рудник» приобрел эту же долю у Компании «AIGL». Более того, в 2014 году было принято решение о слиянии Налогоплательщика и ООО «Рудник». Единственной целью указанных сделок было получение обществом в лице своего собственника – Компании «AIGL» налоговой выгоды.
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