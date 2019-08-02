Мультиучет в облаке 1С: какая выгода

Недавно мы сравнивали цены на коробочную и облачную версию 1С. В этот раз предлагаем оценить общий эффект от использования облачного сервиса при многопользовательском доступе.

Облако выручает, когда нужно вести несколько организаций или учетных баз. Например, если бухгалтер работает удаленно и ведет несколько компаний.

Удобство № 1. Вы не зависите от технического состояния офисного оборудования

С облаком вы отвязаны от стационарного компьютера и можете работать в любом месте, где есть хороший интернет.

Конечно, можно настроить удаленный доступ и к “офисной” программе 1С. И работать из дома, находясь на даче или в отпуске.

Но даже при отличном интернете вы напрямую зависите от технического состояния офисного компьютера и сервера, на модернизацию которых директорам всегда жалко денег. Когда техника старая, работа тормозится, во время формирования документов сессия может прерваться и не восстанавливаться продолжительное время.

Бывает и так, что подключение не устанавливается совсем, хотя интернет-связь у вас дома стабильная. Все это приводит к тому, что бухгалтер тратит втрое больше времени на выполнение работы.

Чтобы облако работало без перебоев, 1cfresh использует современное промышленное оборудование, в том числе сервера с дополнительными блоками питания и жесткими дисками, и круглосуточно заботится о скорости соединения. Это гарантирует полную надежность и отказоустойчивость программы. 1С в облаке работает всегда быстро и без сбоев, даже в разгар отчетного периода.

Удобство № 2. Нет ограничений на количество баз

Можно ли в облаке вести бухгалтерию нескольких фирм одновременно? Без проблем и ограничений! 1cfresh в тарифе Проф предоставляет пользователю до 10 баз с безграничным размером.

Количество организаций и ИП в одной базе, по которым можно вести учет, ничем не ограничено. Это ключ к работе бухгалтеров на удаленке: параллельно несколько организаций можно вести с одного абонента.

В одной базе можно вести несколько юридических лиц или предпринимателей на разных налоговых режимах. Покупать лицензию для каждой организации не нужно. Справочники можно завести общие и один раз. А переключение между организациями происходит за пару кликов.

Удобство № 3. Бухгалтеру на аутсорсе это выгодно

Пользоваться учетной базой через интернет в разы дешевле, чем покупать и устанавливать лицензионное ПО на свой компьютеры. При этом такое решение абсолютно легально и законно. Онлайн-сервисы избавляют и от массы сопутствующих трат, к примеру оплату труда системного администратора.

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Удобство № 4. Разработчики делают облака интеллектуальными

Человечество идет к тому, чтобы человек тратил меньше сил и времени на работу, с которой может справиться компьютер. На разработку современных приложений выделяются огромные бюджеты, чтобы сделать облака все более «интеллектуальными». Здесь вы можете быть уверенными, что работа максимально автоматизирована и это лучшее предложения для экономии ваших трудозатрат на IT-рынке.

Удобство № 5. Техническая служба работает в вашем режиме

Служба поддержки 1С:ФРЕШ работает круглосуточно. Это очень удобно, потому что вы не привязаны к режиму сотрудников, которые отвечают на письма и делают исправления только в пределах рабочего времени. Можно обсудить, когда вам удобно, чтобы поддержка внесла изменения в вашу базу, хоть ночью. Другие сервисы ночью обычно только принимают обращение, а связываются с клиентом опять же в течение рабочего дня.