Революция в спецрежимах и субсидиарке. Неделя на «Клерке»

Обещают принципиально новую упрощенку. К субсидиарке, похоже, скоро станут привлекать даже уборщиц. Работодателей заставят следить за трезвостью и курением сотрудников. ФНС удивила мнением об онлайн-кассам. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
2. Запретят совмещать разные режимы налогообложения.
3. Так нужно ли применять ККТ при взаимозачетах? Узнайте мнение ФНС.
4. К субсидиарке стали привлекать юристов.
5. Силуанов предложил не штрафовать за первое нарушение.
Ура, в Центре обучения «Клерка» запустился еще один курс. Научим составлять идеальные кадровые документы, к которым не придерутся ни трудовые инспекторы, ни налоговики.
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Темы недели
1. Новые обязанности работодателей: офисный врач, питание, борьба с курением и алкоголем.
Государство решило разобраться и прекратить обнал, ужесточив ответственность.
И еще посмотрите, как налоговики вместе с полицией доказывают обнал.
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1. Сбербанк берет комиссию за переводы с карты на карту. Россиян это возмущает.
3. Как должны убираться в подъезде.
«Ночной бухгалтер»
За 26 августа: Оплачиваете что-то за родственников с карты? Банк запишет вас в обнальщиков;
Важные статьи
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Как организовать документооборот, чтобы не отвечать за чужие ошибки
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«Упрощенец» выставил счет-фактуру: какие последствия?
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Какие законы вступают в силу в сентябре: семь нововведений
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Десять советов по тайм-менеджменту бухгалтерам, которые в него не верят
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Депутат ГосДумы предложил снизить НДФЛ для многодетных матерей. Это как?
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Ошибки и риски при принятии управленческих решений. Виноват ли бухгалтер?
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1. Способ отвечать на звонки телефонных мошенников, который точно выведет их из себя;
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