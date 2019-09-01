Клерк.Ру

Революция в спецрежимах и субсидиарке. Неделя на «Клерке»

Обещают принципиально новую упрощенку. К субсидиарке, похоже, скоро станут привлекать даже уборщиц. Работодателей заставят следить за трезвостью и курением сотрудников. ФНС удивила мнением об онлайн-кассам. Главное за неделю на «Клерке».

Главные новости

1. Введут системы УСН-онлайн.

2. Запретят совмещать разные режимы налогообложения.

3. Так нужно ли применять ККТ при взаимозачетах? Узнайте мнение ФНС.

4. К субсидиарке стали привлекать юристов.

5. Силуанов предложил не штрафовать за первое нарушение.

Ура, в Центре обучения «Клерка» запустился еще один курс. Научим составлять идеальные кадровые документы, к которым не придерутся ни трудовые инспекторы, ни налоговики.

Посмотрите план онлайн-курса «Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок». Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.

Купить курс за 7450 руб.

Темы недели

1. Новые обязанности работодателей: офисный врач, питание, борьба с курением и алкоголем.
Власти втянут в борьбу за здоровье нации компании и ИП.
 

2. Какие требования налоговиков теперь вне закона.

ИФНС не вправе запрашивать документы без указания мероприятия налогового контроля.

Государство решило разобраться и прекратить обнал, ужесточив ответственность.

И еще посмотрите, как налоговики вместе с полицией доказывают обнал.

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Дзен для бухгалтеров

Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).

1. Сбербанк берет комиссию за переводы с карты на карту. Россиян это возмущает.

2. Важное про 13-ую зарплату.

3. Как должны убираться в подъезде.

«Ночной бухгалтер»

За 26 августа: Оплачиваете что-то за родственников с карты? Банк запишет вас в обнальщиков;

Важные статьи

1

Как организовать документооборот, чтобы не отвечать за чужие ошибки

2

«Упрощенец» выставил счет-фактуру: какие последствия?

3

Какие законы вступают в силу в сентябре: семь нововведений

4

Последние новости про маркировку товаров

5

Десять советов по тайм-менеджменту бухгалтерам, которые в него не верят

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Интересные посты в блогах

1

В России от проблем по НДС, выездной проверки и территориальной налоговой спасет только Маг

2

Сколько мы заплатим за услуги и товары, если все перестанут косить от налогов?

3

ФНС «заставит» платить налоги с удовольствием

4

Депутат ГосДумы предложил снизить НДФЛ для многодетных матерей. Это как?

5

Ошибки и риски при принятии управленческих решений. Виноват ли бухгалтер?

Проект Бух.Джоб

«Клерк» помогает бухгалтерам найти работу, работодателям — найти своего бухгалтера.

Посмотрите свежие вакансии для бухгалтеров.

На пообсуждать

1. Способ отвечать на звонки телефонных мошенников, который точно выведет их из себя;

2. Как Почта России пытается урвать кусок бюджетного пирога. Большой.

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