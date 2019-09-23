Налоги решили кардинально поменять. Новые блокировки. Неделя на «Клерке»

Пошла новая волна блокировок от банков. Налоговый кодекс о-о-о-чень сильно изменят. ЕНВД — все. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. Будет меньше волокиты при оформлении отпуска работникам. Два новых правила.
2. Начали блокировать счета, на которые переводят деньги через банкомат по номеру.
3. Правила снятия наличных ужесточились.
4. ЕНВД начали отменять раньше крайнего срока.
5. Стала известна предельная база по страховым взносам на 2020 год.
6. Две вещи, из-за которых банки нас замучают в ближайшее время.
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Темы недели
1. Внимание! Очень-очень много поправок в НК: обзор принятого закона.
Пустующие торговые центры по всей стране, массовая безработица, повышение цен — это лишь часть тех негативных последствий, к которым может привести отмена ЕНВД.
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1. Баню, поликлинику, детские сады и еще много всего изъяли у подмосковного чиновника.
2. ПФР придирается к формулировкам, чтобы отказать в досрочной пенсии.
3. А что, если в электронной трудовой книжке будет ошибка?
«Ночной бухгалтер»
За 16 сентября: ФНС сваливает на сбой дыру в системе приема уточненок?
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Как бухгалтеры воруют: предостережения гендиректору
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Глобальные изменения в учете НКО
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Можно ли законно «стимульнуть» покупателей на оплату наличными?
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Все, что нужно знать о камералках по НДС: часть нашего онлайн-курса бесплатно
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Как сэкономить и упростить учет, если надо нанять самозанятого или другого «физика».
На пообсуждать
1. На самом деле, это Москва кормит всю остальную Россию?