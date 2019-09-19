Как бухгалтеры воруют: предостережения гендиректору

Сотрудники бухгалтерии имеют доступ к деньгам организации. Поэтому существует риск, что кто-то из них проявит недобросовестность и воспользуется средствами компании в личных интересах. Способы для этого могут быть разными. В данной подборке рассказано о нескольких таких приемах, встречающихся на практике. Эта информация поможет директору спасти бизнес от подобных финансовых потерь. Или как минимум возместить их путем взыскания с нерадивого бухгалтера.

Бухгалтер может вывести деньги, используя электронную подпись гендиректора

Главбух и бухгалтер, используя электронную подпись гендиректора, перечисляли средства со счет компании на счет ряда юрлиц, а также на личные счета и затем их обналичивали. Таким способом они вывели со счетов фирмы около 300 млн рублей.

Обнаружив это, компания обратилась в суд с требованием взыскать указанную сумму с бухгалтеров.

Суд удовлетворил иск, после чего была запущена процедура принудительного взыскания: у бывших сотрудниц бухгалтерии арестовали счета и имущество и вернули 44 млн рублей.

На этом история не закончилась.

Компания решила, что есть еще один виновный — гендиректор. Ведь это он допустил, что вывод средств со счетов компании происходил с использованием его электронной подписи. Значит, он в равной степени несет ответственность за хищения.

Поэтому фирма подала в суд второй иск о взыскании тех же 300 млн рублей с гендиректора.

Бывший руководитель возразил, что его вины в хищении нет, так как он сам был введен в заблуждение сотрудницами бухгалтерии, поэтому на него не может быть перенесено бремя ответственности за хищения, совершенные его подчиненными.

Кроме того, убытки уже возмещаются этими лицами в ходе исполнительного производства, в связи с чем взыскание той же суммы с него приведет к двойному взысканию убытков, что противоречит нормам гражданского законодательства.

Однако суд удовлетворил и второй иск.

Судьи исходили из того, что действия гендиректора не являлись разумными и добросовестными, не отвечали должной степени осмотрительности и заботливости, поскольку он не организовал контроль за действиями работников бухгалтерии, не проверял правильность и основания проводимых безналичных платежей, не контролировал текущую финансово-хозяйственную деятельность компании. Доверив работникам бухгалтерии электронную цифровую подпись, не проверял ее использование.

Притом ущерб компании возмещен только частично в размере 44 млн рублей, что дает организации право предъявить требование к каждому из виновных в причинении ущерба лиц до полного возмещения своих имущественных потерь.

Определение Верховного Суда РФ от 16.01.2017 № 307-ЭС15-18146

Примечание редакции: Из этого вывод-предостережение директору — необходимо оформить бухгалтеру личную электронную подпись и в целях контроля за ее использованием периодически проверять выписки банка, чтобы убедиться, что средства компании тратятся по назначению.

Схожая история описана в другом деле, только с иного ракурса: компания предъявила претензии банку, что с ее счета без ее ведома были списаны деньги. Виноваты, мол, некие третьи лица, которые незаконно подключились к системе «Клиент-Сбербанк». Однако выяснилось, что платежки были отправлены с использованием истинной электронной подписи директора, которую он сам передал главному бухгалтеру. Она, в свою очередь, хранила флеш-накопитель с этой подписью в сейфе. Кто ей воспользовался, осталось неизвестно. Но никакой вины банка в списании средств суд не признал (Определение ВАС РФ от 18.11.2013 № ВАС-15780/13).

Бухгалтер может отправить зарплату сотрудников на свой расчетный счет

Старший бухгалтер по расчетам с персоналом придумала и реализовала нехитрую схему обогащения за счет компании.

Она работала в программе «1С:Предприятие», в которой начислялась зарплата, формировались платежные ведомости, затем они загружались в систему «Клиент-Банк» и отправлялись в банк, который зачислял зарплату на карточки конкретных сотрудников. Ведомости подписывались электронной подписью главного бухгалтера, доступ к которой был у старшего бухгалтера по расчетам с персоналом.

Механизм хищения был таков: при выгрузке зарплатных платежек в банковскую систему бухгалтер меняла фамилии сотрудников и их банковские данные на свои личные данные и отправляла в банк уже исправленные, подложные платежки. В результате деньги приходили на ее расчетный счет. Затем она меняла данные обратно — заполняла фамилии сотрудников и номера их счетов в той системе, в которой проходили начисления.

Временно это оставалось незамеченным, поскольку контроль за движением денежных средств по счету компании ввиду доверительных отношений к этому бухгалтеру осуществлялся гендиректором лишь посредством проверки отчетности в программе «1С:ЗУП», где формально числилось, что зарплата сотрудникам переведена.

Однако вскоре одна из сотрудниц пожаловалась руководству, что ей не перечислили декретное пособие.

Стали разбираться, и быстро выяснилось, что преступления оставили след в промежуточной бухгалтерской базе, — в ней было видно, что при отгрузке платежек в банк произошла подмена сведений о получателе денег. Сведения из этой базы сличили с банковской выпиской, и все махинации старшего бухгалтера были выявлены.

В результате данную сотрудницу приговорили к лишению свободы на 3 года (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ущерб составил более 20 млн рублей. Преступница возместила его частично — так сказано в судебном решении.

Апеляционное Определение Московского городского суда от 09.11.2017 № 10-16411/2017

Примечание редакции:

Выводы-рекомендации для директора: в организации должны быть назначены четкие даты выплаты аванса и зарплаты, и если в эти дни сотрудники не получают заработанные средства, то они должны иметь возможность без промедления сообщить об этом не только бухгалтеру, но и руководству организации. Вдобавок программистам 1С следует внести в систему изменения, которые пресекут на определенном этапе попытки поменять направляемые в банк данные сведения.

Бухгалтер может самостоятельно повысить себе премию

Компания провела служебную проверку работы сотрудницы бухгалтерии и обнаружила, что она самовольно перечисляла себе премии в увеличенном в несколько раз размере.

Ее оклад составлял 18 800 рублей в месяц, однако за два последних месяца она получила на свой расчетный счет не только законные 37 600 рублей, но и еще 82 690 рублей. Дополнительные деньги были проведены как надбавка к заработной плате. Однако таких приказов гендиректор не издавал. Надбавка была получено самовольно.

Бухгалтера за прогул уволили и подали в суд иск о взыскании с нее 82 690 рублей.

Возражая против взыскания, бывшая сотрудница сослалась на то, что у компании нет доказательств передачи ей ключей от электронной цифровой подписи директора, необходимой с учетом особенностей работы системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» для перечисления денежных средств со счета общества.

Суд отклонил этот довод, указав, что факт формирования платежных поручений и реестров к ним, в которые вносились сведения о причитающихся к выплате суммах, превышающих в несколько раз размер зарплаты бухгалтера, без соответствующего приказа директора при осведомленности в силу должностного положения об обязательности наличия такового, свидетельствует о финансовом нарушении со стороны бухгалтера.

Тем более учитывая, что занимающее такую должность лицо обладает специальными знаниями в области бухгалтерии, несет ответственность за ведение бухучета и обязано незамедлительно сообщать работодателю о ситуации, представляющей угрозу сохранности имущества организации.

Вся затребованная сумма была взыскана с бывшего бухгалтера вместе с процентами и судебными издержками.

Апеляционное Определение Ивановского областного суда от 24.04.2019 № 33-966/2019

Примечание редакции: Подобный случай описан в другом деле — главного бухгалтера поймали на том, что он необоснованно выплатил премии некоторым работникам, а также в завышенном размере перечислял отпускные. Суд обоснованно расценил это как убытки предприятия по вине главбуха (Апеляционное Определение Мосгорсуда от 02.09.2014 № 33-17956/14).

Вывод-рекомендация для директора: необходимо проводить независимый аудит бухгалтерии, ориентированный на выявление допущенных бухгалтерами нарушений в методологии ведения бухгалтерского и налогового учета, в том числе завышения и иного искажения расходов на оплату труда, отклонения начислений по оплате труда в программе «1С:Предприятие».

Бухгалтер может присвоить подотчетные суммы

Бывшего бухгалтера лесничества осудили за присвоение около 3,3 млн рублей бюджетных средств. Причиненный ущерб был взыскан с осужденной в полном объеме, с учетом чего суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года (ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размере»).

В ходе разбирательства было установлено, что бухгалтер на протяжении двух лет из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, вносила в ведомости на выдачу денег из кассы подотчетным лицам заведомо ложные сведения.

Она указывала, что деньги якобы выданы сотрудникам учреждения для приобретения материальных запасов. Затем составляла авансовые отчеты от их имени, к которым прикладывала подложные товарные чеки на приобретение запасных частей и смазочных материалов.

Таким способом она присвоила почти 3,3 млн рублей, принадлежащих лесничеству.

Как было это обнаружено, в информации по делу не сообщается.

Примечание редакции:

В этой связи генеральному директору можно посоветовать периодически, хотя бы раз в год, проводить с контрагентами акты сверки взаимных расчетов, чтобы выявить переплату.

Бухгалтер может продать имущество по низкой цене своим людям

Организация обнаружила, что гендиректор по сговору с главбухом за бесценок продал бензовоз.

По договору купли-продажи организация рассталась с ним по крайне низкой цене — за 3,5 тыс. рублей.

Это стало возможным из-за того, что в бухучете остаточная стоимость данного транспортного средства составляла 2,7 тыс. рублей.

Между тем, согласно отчету независимых оценщиков, стоимость машины составляла 138 тыс. рублей. Притом бензовоз был продан компании, аффилированной с гендиректором и являющейся конкурентом.

Ссылаясь на эти обстоятельства и считая себя потерпевшей в данной сделке, организация оспорила ее в суде и потребовала признать недействительной как сделку, совершенную под влиянием злонамеренного соглашения одной стороны с другой, и сделку, в которой имелась заинтересованность единоличного исполнительного органа, и попросила применить последствия — привести стороны в первоначальное положение.

Однако суды отказали в удовлетворении иска.

Они вняли доводам ответчиков, что по действовавшему на тот момент законодательству гендиректор не признавался лицом, заинтересованным в подобной сделке. Поэтому заручаться согласием общего собрания участников общества он не должен был.

Относительно стоимости бензовоза организация не учитывает, что он 1995 года выпуска, длительное время не использовался, находился в нерабочем состоянии и требовал значительных средств на капремонт. Его впоследствии произвел покупатель.

Представленный же расчет стоимости не может быть принят в качестве доказательства, поскольку составлен спустя девять месяцев после подписания договора купли-продажи и проведения капремонта машины.

Доказательства, служащие основаниями полагать, что данная сделка совершена под влиянием злонамеренного соглашения — между названными выше лицами имел место сговор с целью причинить неблагоприятные последствия либо получить какую-либо выгоду — организацией не представлены.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2000 № А11-2829/2000-К1-15/189

Примечание редакции: Со времени принятия описанного решения законодательство в части одобрения сделок с заинтересованностью изменилось. В настоящее время сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. Отсутствие указанного согласия не является основанием для признания такой сделки недействительной.

В то же время подобная сделка может быть признана недействительной по иску общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или его участников (участника), обладающих не менее чем одним процентом общего числа голосов участников общества, если она совершена в ущерб интересам общества, и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что договор являлся для общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (ч. 4, 6 ст. 45 закона об ООО).

Бухгалтер может присвоить вверенные ей денежные средства

Предприниматель обратился в суд с иском к своему бывшему главбуху, заявив, что она присвоила крупную сумму вверенных ей денежных средств, которые получены от продажи лекарств из шести аптек, принадлежащих ИП.

После изобличения бухгалтера она частично возместила ущерб, передав предпринимателю в счет ущерба:

квартиру с мебелью и бытовой техникой;

два гаража;

автомобиль;

ювелирные украшения;

денежные средства.

По устной договоренности с бывшим бухгалтером стоимость этого имущества была согласована с ее мужем.

Оставшуюся часть невозмещенных средств ИП потребовал взыскать в суде.

Виновница ущерба возразила, что и без того рассталась со всем своим имуществом — причем оно стоит дороже суммы ущерба. Поэтому задолженность следует считать погашенной.

Однако суд отклонил эти возражения и удовлетворил иск ИП.

Ведь после расчетов имуществом бывший бухгалтер не предпринимала каких-либо действий по определению размера вышеперечисленных вещей. Не подавала каких-либо ходатайств о назначении по данному делу судебной экспертизы с целью определения стоимости указанного имущества. Не представила никаких подтверждений того, что вышеперечисленное имущество имеет иную стоимость.

При таких обстоятельствах, учитывая доказанность размера ущерба и размера его лишь частичного погашения, иск предпринимателя подлежит удовлетворению, ¬— резюмировал суд.

Апеляционное Определение Воронежского областного суда от 07.08.2018 № 33-5139/2018

Бухгалтер может присвоить членские взносы СНТ

СНТ обратилось с иском к своему бывшему председателю, который одновременно занимал должность главного бухгалтера товарищества.

Товарищество потребовало взыскать с ответчика 2,7 млн рублей — сумму неподтвержденных расходов. Данную сумму вычислил ревизор из МВД. Изучив бумаги в бухгалтерии, он определил, что сумма произведенных расходов СНТ составила 4,7 млн рублей, из которых большая часть никакими документами не подтверждена.

Было установлено, что в исследуемый период в СНТ кассовая книга не велась, бухгалтер принимал взносы от членов товарищества, не указывая их в кассовой книге, и не перечисляя их на расчетный счет СНТ. Выдача денежных средства также производилась им без применения установленных законом кассовых документов.

Кроме того, ответчик допускал просрочки в уплате налоговых платежей, в результате чего СНТ было вынуждено уплачивать пени и штрафы в налоговую инспекцию.

В связи с этим товарищество решило, что неподтвержденная сумма затрат — это деньги, которые председатель-бухгалтер расходовал по своему усмотрению, в результате чего СНТ причинен значительный материальный ущерб.

Суд удовлетворил основную часть требований и взыскал с ответчика:

2,3 млн рублей — в счет возмещения неподтвержденных расходов;

100 тыс. рублей — проценты за неосновательное пользование чужими денежными средствами;

49 тыс. рублей — сумму штрафов и пеней, уплаченных СНТ налоговой инспекции.

Примечание редакции:

Схожие обстоятельства изложены в Апелляционном определении Мосгорсуда от 20.11.2018 № 33-51001/2018. Только в этом деле суд отказался взыскивать деньги с председателя товарищества, которая одновременно являлась бухгалтером-кассиром:

вознаграждение в размере 25 тыс. рублей (5×5 тыс. в месяц), которое она самовольно выписала на свое имя без предусмотренных уставом товарищества оснований, — суд заметил, что сметой на указанный год вознаграждение председателю было предусмотрено;

штраф, уплаченный налоговой инспекции за непредставление отчетности и неуплату земельного налога, — судьи указали, что из представленных товариществом актов проверки хозяйственной деятельности СНТ ревизионной комиссией каких-либо нарушений со стороны ответчика выявлено не было.

Бухгалтер может быть виновен в штрафе за неуплату налогов

Пенсионный фонд несколько раз оштрафовал компанию за неполную уплату страховых взносов.

Когда общая сумма штрафа достигла 747 тыс. рублей, собственники бизнеса решили взыскать всю сумму с главбуха. Ведь уплачивать страховые взносы в полном размере — одна из ее обязанностей.

Суд полностью удовлетворил иск.

Арбитры сослались на ч. 1 ст. 238 ТК РФ, согласно которой работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб, под которым понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя

Частью 2 ст. 243 кодекса предусмотрено, что материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями руководителя организации, главным бухгалтером.

В данном случае с главбухом был заключен такой договор.

В ее должностной инструкции указано, что она обязана лично контролировать своевременность представления отчетности в налоговый и пенсионный органы, верность ее заполнения, а также правильность уплаты обязательных налогов и взносов.

Таким образом, примененные фондом к компании штрафные санкции находятся в прямой причинной связи с поведением ответчицы. Отсутствие своей вины в причинении ущерба работодателю она не доказала.

Следовательно, на нее как на главного бухгалтера может быть возложена обязанность по возмещению убытков, причиненных работодателю в связи с ненадлежащим и несвоевременным составлением отчетности, а также неполной уплаты страховых взносов и пеней в результате занижения базы для начисления страховых взносов, иного неправильного их исчисления.

Апеляционное Определение Санкт-Петербургского городского суда от 15.09.2016 № 33-17851/2016

Бухгалтера можно уволить только за одинаковые выговоры

Организация уволила бухгалтера по расчету зарплаты за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

Женщина заявила, что это не так, и обратилась в суд.

Выяснилось, что ее:

сначала наказали замечанием за нарушение пропускного режима; затем наказали выговором за просрочку выплаты зарплаты; после еще раз наказали выговором за опоздание на работу; наконец, компания издала приказ об увольнении за то, что бухгалтер не раз была уличена в нарушении своих должностных обязанностей.

Однако фирма поторопилась.

Получилось, что компания издала приказ об увольнении при отсутствии очередного повода, положив в его основу дисциплинарные проступки, за которые к бухгалтеру ранее уже были применены взыскания.

Но так нельзя. Ведь за первые три нарушения сотрудницу уже наказали. В совокупности эти проступки не могут быть повторно использованы как основание для еще одного, только уже общего наказания — увольнения, так как существует принцип: за одно нарушение — одно наказание (ст. 193 ТК РФ).

Чтобы привлечь бухгалтера к дисциплинарной ответственности в виде увольнения в очередной раз, она должна была совершить еще одно, четвертое нарушение. Но это не имело места.

Следовательно, увольнение было незаконно, в связи с чем с организации следует взыскать средний заработок за период с момента увольнения до окончания судебных разбирательств (7 месяцев) в размере 732 тыс. рублей, — решил суд.

Апеляционное Определение Московского городского суда от 22.05.2019 № 33-17123/2019