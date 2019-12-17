Краткое пособие «Как не нужно проводить дробление бизнеса»

Практически все знают о том, что налоговые органы активно выявляют т.н. незаконное дробление бизнеса и производят крупные доначисления налогов и штрафных санкций. Некоторые пытаются исправить ситуацию, внося изменения в документы и давая большую самостоятельность своим предприятиям, для оправдания деловой цели при дроблении. Плохо то, что дробление производилось несколько лет назад, а привлекать к ответственности за дробление начали буквально последние два-три года.

В случае привлечения к ответственности основного предприятия, остальные предприятия группы взаимозависимых лиц могли произвести возврат уплаченных в бюджет налогов. Возврат налогов производился за последние три года с момента получения основным предприятием акта налоговой проверки или решения суда об отказе признания недействительным акта налоговой проверки.

Но похоже это уже в прошлом.

Судебная практика поменялась не в пользу налогоплательщиков.

Немного истории

В далеком 2009 году

Выделение произошло по правилам 2009г., т.е. никто сильно не заморачивался. При реорганизации вновь созданным предприятиям переданы только автозаправочные станции и нефтебазы (имущество для сдачи в аренду); другие активы и обязательства, такие как: запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, долгосрочные и краткосрочные обязательства, в том числе кредиторская задолженность, задолженность перед участниками по выплате доходов, переданы не были.

В хозяйственной деятельности все предприятия использовали один юридический и один ip-адреса, и что самое интересное одна первая подпись у всех предприятий. Генеральный директор основного предприятия, был руководителем на всех остальных предприятиях.

Пособие «Как не нужно проводить дробление бизнеса» можно посмотреть в Решении АС Кировской области от 18 июля 2018 г. по делу № А28-16408/2017.

В 2017 году ИФНС в ходе проведения выездной налоговой проверки ООО «Движение-Нефтепродукт» установлена неполная уплата обществом налога на прибыль и налога на имущество организаций за периоды 2013-2015 годов в результате создания обществом и его взаимозависимыми лицами противоправной схемы дробления бизнеса, направленной на получение необоснованной налоговой выгоды; а также неполная уплата налога на прибыль в результате завышения расходов на сумму безнадежных долгов в части балансовой стоимости лизингового имущества в составе неуплаченных лизинговых платежей. Сумма доначисленных налогов более 83 млн. руб.Чтобы уменьшить негативные последствия проверки, одно из предприятий ООО «Движение-Актив 10» обратилось в Арбитражный суд Кировской области с заявлением об обязании налогового органа возвратить излишне уплаченный налог по упрощенной системе налогообложения за 2013, 2014 годы в общей сумме 2 521 783 рублей.Решением Арбитражного суда Кировской области от 10.12.2018 ООО «Движение-Актив 10» в удовлетворении заявленных требований отказано на основании пропуска срока для обращения в суд с заявлением о возврате излишне уплаченных сумм налога.

Общество указывало, что об излишней уплате сумм налога узнало лишь 18.07.2018 в день вынесения Арбитражным судом решения по делу ООО «Движение-Нефтепродукт».



Все судебные инстанции отказали налогоплательщику, признав правоту налогового органа. Верховный суд подтвердил решения судов (Определение ВС РФ от 07.11.2019 N 301-ЭС19-20408), что позволит в аналогичных случаях налоговым органам отказывать налогоплательщикам в возврате налогов.

Основные выводы судов

Зачет или возврат производится налоговым органом по заявлению налогоплательщика в течение трех лет со дня уплаты суммы налога (пункт 7 статьи 78 НК РФ).

Вопрос определения момента, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать об излишней уплате налога, разрешается судом с учетом оценки всех имеющих значение для дела обстоятельств.

Суды указали Заявитель производил уплату налога, осознавая ошибочность и необоснованность такой уплаты.

При этом суды, учитывая обстоятельства, по которым обществом допущена переплата налога, указали, что моментом, когда налогоплательщик узнал о факте излишней уплаты налога, не может считаться дата акта налоговой проверки или принятия судом решения по делу.

Резюме

И тогда даже пресловутая взаимозависимость не влечет констатации незаконной хозяйственной деятельности.

Время, когда структурирование представляло из себя лишь абстрактное рисование кружочков и стрелочек, уже давно прошло.

Появилось новое определение — ошибочность и необоснованность уплаты налога, которое не позволит продлить срок для возврата налогов.

Следующим шагом в судебной практике, возможно, может стать отказ возврата налогов даже в пределах трех лет т.к. в случае если, перечисляя налоги, налогоплательщик осознает ошибочность и необоснованность такой уплаты.