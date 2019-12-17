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Краткое пособие «Как не нужно проводить дробление бизнеса»

Практически все знают о том, что налоговые органы активно выявляют т.н. незаконное дробление бизнеса и производят крупные доначисления налогов и штрафных санкций. Некоторые пытаются исправить ситуацию, внося изменения в документы и давая большую самостоятельность своим предприятиям, для оправдания деловой цели при дроблении. Плохо то, что дробление производилось несколько лет назад, а привлекать к ответственности за дробление начали буквально последние два-три года.

В случае привлечения к ответственности основного предприятия, остальные предприятия группы взаимозависимых лиц могли произвести возврат уплаченных в бюджет налогов. Возврат налогов производился за последние три года с момента получения основным предприятием акта налоговой проверки или решения суда об отказе признания недействительным акта налоговой проверки.

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Но похоже это уже в прошлом.

Судебная практика поменялась не в пользу налогоплательщиков.

Немного истории

В далеком 2009 году общим собранием участников ООО «Движение-Нефтепродукт» принято решение о реорганизации общества в форме выделения из него обществ «Движение-Актив» с номерами 1,2,.3, и так до 10 и ООО «Движение — терминал», т.е. выделено 11 предприятий.

Выделение произошло по правилам 2009г., т.е. никто сильно не заморачивался. При реорганизации вновь созданным предприятиям переданы только автозаправочные станции и нефтебазы (имущество для сдачи в аренду); другие активы и обязательства, такие как: запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, долгосрочные и краткосрочные обязательства, в том числе кредиторская задолженность, задолженность перед участниками по выплате доходов, переданы не были.

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В хозяйственной деятельности все предприятия использовали один юридический и один ip-адреса, и что самое интересное одна первая подпись у всех предприятий. Генеральный директор основного предприятия, был руководителем на всех остальных предприятиях.

Пособие «Как не нужно проводить дробление бизнеса» можно посмотреть в Решении АС Кировской области от 18 июля 2018 г. по делу № А28-16408/2017.

В 2017 году ИФНС в ходе проведения выездной налоговой проверки ООО «Движение-Нефтепродукт» установлена неполная уплата обществом налога на прибыль и налога на имущество организаций за периоды 2013-2015 годов в результате создания обществом и его взаимозависимыми лицами противоправной схемы дробления бизнеса, направленной на получение необоснованной налоговой выгоды; а также неполная уплата налога на прибыль в результате завышения расходов на сумму безнадежных долгов в части балансовой стоимости лизингового имущества в составе неуплаченных лизинговых платежей. Сумма доначисленных налогов более 83 млн. руб.

Чтобы уменьшить негативные последствия проверки, одно из предприятий ООО «Движение-Актив 10» обратилось в Арбитражный суд Кировской области с заявлением об обязании налогового органа возвратить излишне уплаченный налог по упрощенной системе налогообложения за 2013, 2014 годы в общей сумме 2 521 783 рублей.

Решением Арбитражного суда Кировской области от 10.12.2018 ООО «Движение-Актив 10» в удовлетворении заявленных требований отказано на основании пропуска срока для обращения в суд с заявлением о возврате излишне уплаченных сумм налога.

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Общество указывало, что об излишней уплате сумм налога узнало лишь 18.07.2018 в день вынесения Арбитражным судом решения по делу ООО «Движение-Нефтепродукт».

Все судебные инстанции отказали налогоплательщику, признав правоту налогового органа. Верховный суд подтвердил решения судов (Определение ВС РФ от 07.11.2019 N 301-ЭС19-20408), что позволит в аналогичных случаях налоговым органам отказывать налогоплательщикам в возврате налогов.

Основные выводы судов

Зачет или возврат производится налоговым органом по заявлению налогоплательщика в течение трех лет со дня уплаты суммы налога (пункт 7 статьи 78 НК РФ).

Вопрос определения момента, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать об излишней уплате налога, разрешается судом с учетом оценки всех имеющих значение для дела обстоятельств.

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Суды указали

Заявитель производил уплату налога, осознавая ошибочность и необоснованность такой уплаты.

При этом суды, учитывая обстоятельства, по которым обществом допущена переплата налога, указали, что моментом, когда налогоплательщик узнал о факте излишней уплаты налога, не может считаться дата акта налоговой проверки или принятия судом решения по делу.

Резюме

Юридическое оформление должно лишь подстраиваться под реально существующие экономические связи внутри группы компаний. Договорные конструкции не должны быть «выдуманы» или «нарисованы». И тогда даже пресловутая взаимозависимость не влечет констатации незаконной хозяйственной деятельности.

Время, когда структурирование представляло из себя лишь абстрактное рисование кружочков и стрелочек, уже давно прошло.

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Появилось новое определение — ошибочность и необоснованность уплаты налога, которое не позволит продлить срок для возврата налогов.

Следующим шагом в судебной практике, возможно, может стать отказ возврата налогов даже в пределах трех лет т.к. в случае если, перечисляя налоги, налогоплательщик осознает ошибочность и необоснованность такой уплаты.

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