Новая отчетность к 15 февраля: подробности. Бухгалтеры переучиваются на программистов. Неделя на «Клерке»

Отчитайтесь из-за введения электронных трудовых книжек: форма уже утверждена. Бухгалтерам приходится изучать айтишные штуки, и им это очень не нравится. Что такое новое правительство и почему бухгалтеров оно пугает? Недельный обзор «Клерка».
Темы недели
1. Наконец-то!
Новый вид отчетности из-за электронных трудовых.
2. Все обсуждали новое Правительство. И вот мнение:
Ну вот и назван состав нового Правительства. Что можно сказать?... Полный пшик...
И еще:
Что оппозиция знает про Мишустина-налоговика и думает о его премьерстве. Интервью Леонида Волкова для «Клерка».
ТОП-5 новостей
1. Налогообложи меня нежно. Новый глава ФНС объявил направление работы.
2. Новая должность Мишустина грозит бухгалтерам массовым увольнением.
3. С 1 июня в платежках появятся новые коды.
4. Налоговые проверки теперь идут с приемами мыльной оперы.
5. ФНС все чаще отказывает в регистрации гендира через ЭЦП.
Дзен для бухгалтеров
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1. От нового Правительства ждут возврата прежнего пенсионного возраста и разморозки накоплений.
2. Отцов-алиментщиков обяжут обеспечивать детей жильем.
3. Владельцев хрущевок будут штрафовать за застекленный балкон.
«Ночной бухгалтер»
За 20 января: Что станет с бухгалтерами из-за назначения Мишустина;
За 21 января: Будет меньше проблем из-за 115-ФЗ;
За 22 января: Новое Правительство... Что в итоге и причем тут бухгалтеры;
За 23 января: Налоговые проверки становятся индийским кино. И это не шутки;
За 24 января: Вас оставят без налички.
Важные статьи
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Как не надо минимизировать налоги: схемы на грани фола
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Налоговые вычеты: проверьте, сколько денег вам должно государство
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Онлайн-кассы: что неясного по безналу и расчету с работниками
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Налоговые риски при открытии и закрытии ИП в течение года
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Стать самозанятым- это отличный способ первичной легализации. Настораживает только одно
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«Это революция»: по статье 54.1 доначисляют не только НДС, но и налог на прибыль
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Бухсофт, Актион и уже без ругательств
На пообсуждать
1. Женщинам пришлось бороться с мужчинами за право быть бухгалтером;
2. Сверхурочная работа: Россия лидирует по труду в нерабочее время;
3. Главред «Клерка» развеяла на «Дожде» мифы о Мишустине.