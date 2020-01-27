Новая отчетность к 15 февраля: подробности. Бухгалтеры переучиваются на программистов. Неделя на «Клерке»

Отчитайтесь из-за введения электронных трудовых книжек: форма уже утверждена. Бухгалтерам приходится изучать айтишные штуки, и им это очень не нравится. Что такое новое правительство и почему бухгалтеров оно пугает? Недельный обзор «Клерка».

Темы недели

1. Наконец-то!

2. Все обсуждали новое Правительство. И вот мнение:

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ТОП-5 новостей

1. Налогообложи меня нежно. Новый глава ФНС объявил направление работы.

2. Новая должность Мишустина грозит бухгалтерам массовым увольнением.

3. С 1 июня в платежках появятся новые коды.

4. Налоговые проверки теперь идут с приемами мыльной оперы.

5. ФНС все чаще отказывает в регистрации гендира через ЭЦП.

Дзен для бухгалтеров

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1. От нового Правительства ждут возврата прежнего пенсионного возраста и разморозки накоплений.

2. Отцов-алиментщиков обяжут обеспечивать детей жильем.

3. Владельцев хрущевок будут штрафовать за застекленный балкон.

«Ночной бухгалтер»

За 20 января: Что станет с бухгалтерами из-за назначения Мишустина;

За 21 января: Будет меньше проблем из-за 115-ФЗ;

За 22 января: Новое Правительство... Что в итоге и причем тут бухгалтеры;

За 23 января: Налоговые проверки становятся индийским кино. И это не шутки;

За 24 января: Вас оставят без налички.

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Бухсофт, Актион и уже без ругательств

На пообсуждать

1. Женщинам пришлось бороться с мужчинами за право быть бухгалтером;

2. Сверхурочная работа: Россия лидирует по труду в нерабочее время;

3. Главред «Клерка» развеяла на «Дожде» мифы о Мишустине.