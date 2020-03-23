Бухгалтеров станет меньше из-за поправок в НК и субсидиарки. Недельный обзор «Клерка» без коронавируса

Не умаляя серьезность ситуации, мы решили этот обзор сделать без коронавируса. Рассказываем, ждать ли бухгалтерам увольнений и какие новые риски ждут профессию.

Но все новости про вирус и его влияние на бизнес у нас, конечно же, есть. Они собраны вот тут.

Главное за неделю

1. Будущее профессии:

Ждать ли массовых увольнений главбухов.

Уже не новость, но все равно тревожно: риски для главных бухгалтеров все возрастают.

N.B. Задумывая этот обзор, редакция хотела сделать его без пандемических страшилок, но когда читаешь, что ждет бухгалтеров, уже не знаешь, что опаснее — вирус или субсидиарка... От субсидиарки мытье рук и самоизоляция не помогут.

2. Новая отчетность от ПФР — вопросов меньше к весне не стало:

ТОП-5 новостей (тоже не про вирус)

1. Путин заявил о том, что со средним классом у нас все хорошо. Средний класс — это выше 17 тыс. рублей.

2. Пенсии будут начислять автоматом с 2021 года. С 45 лет.

3. 50% от прожиточного минимума семьям с детьми от 3 до 7 лет.

4. Серьезные перемены в ПСН: взносы будут уменьшать патент, а торговле и общепиту увеличат площадь зала.

5. У налоговиков есть база ЗАГС. Аудиторы советуют учитывать родственные связи директора при составлении отчетности.

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3. Какие пенсионеры получат выплаты ко Дню Победы.

«Ночной бухгалтер»

За 16 марта: Пострадавшим от коронавируса дарят налоговые каникулы;

За 17 марта: Что творится в налоговых из-за коронавируса;

За 18 марта: Мишустин отменил выездные проверки ФНС;

За 19 марта: Новый режим труда и отмена страховых взносов на три месяца;

За 20 марта: Декларация 3-НДФЛ изменится, вам понравится.

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