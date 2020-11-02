Кого отправляют на строгую изоляцию. Мораторий на проверки. Срочные дела по трудовым книжкам. «Неделя на Клерке»

Эту неделю мы заново разбирались, где обязательно носить маски и предупреждали, кому ждать проверку соблюдения масочного режима.
Ведь бизнесу сказали, что нового локдауна не будет. Закрывать начнут только под сбор штрафов :)
Темы недели
- Роспотребнадзор предписал повсеместно носить маски. От 50 человек – это массовое скопление людей, но в лифте тоже надевайте. Главам регионов рекомендовали запретить общепиту и развлекательным фирмам работу с 23:00 до 6:00.
- Налоговики копаются в дивидендах. Запросы сыпятся даже тем, кто их не платит.
- Путин предложил отменить проверки еще на год (почти все, кроме налоговых)
И, надемся, вы вовремя отправили уведомления сотрудникам об электронных трудовых книжках. А то срок то вышел.
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Хэловин недели
Налоговики ходили с громкоговорителями по улицам и просили заплатить налоги.
Памятки
- Какие законы вступают в силу в ноябре
- Налоговые события ноября 2020 года: что платить и куда отчитываться
- Электронка-2021: какую отчетность надо будет сдавать исключительно в электронном виде
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Ночной бухгалтер
За 27 октябя: Налоговые проверки выплаты дивидендов и новые штрафы
За 27 октября: Всем носить маски везде (почти). Организациям и ИП грозит закрытие на ночь
За 28 октября: Помогать бизнесу не будут, но опечатывать уже начали
За 29 октября: Для малого бизнеса налоговые каникулы продлят еще
За 30 октября: В аптеках нет лекарств из-за системы маркировки. Ее отменят?
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Берта Сергеевна недели
Дневник Берты Сергеевны или Жизнь бухгалтера на удаленке
Дзен для бухгалтеров
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