Четыре свежих разъяснения ФНС про самозанятых

В этом посте своего блога сделаю обзор недавних разъяснений налоговиков относительно самозанятых: дистанционная работа из другой страны, формирование справки о доходах, заключение договоров ГПХ, регистрация в качестве ИП.

Из самозанятых в ИП

Процедура перехода ИП в самозанятые плательщики НПД описана в законе и многократно «разжевана» в разъяснениях ФНС и Минфина.

А вот обратный процесс, когда сначала физлицо регистрируется плательщиком НПД, а уже потом оформляет ИП, мало изучен.

Многие задаются вопросом, надо ли в этом случае после открытия ИП повторно переходить на НПД.

Люди придумывают схемы, как обезопасить себя и случайно не слететь с НПД. В тематических форумах обсуждают такую схему — после регистрации в качестве ИП снова зарегистрироваться в качестве плательщика НПД по принципу «кашу маслом не испортишь».

Но недавно ФНС на своем сайте дала разъяснения по этой теме.

Ведомство отмечает, что в подобных случаях все просто, никакой повторной регистрации не нужно. Плательщик НПД вправе продолжить применять специальный режим для самозанятых, но уже как ИП.

Для чего самозанятому может потребоваться стать ИП? Причин может быть несколько. Одна из них, например, желание застраховаться в ФСС на случай временной нетрудоспособности. Ранее я рассказывал, что только самозанятые-ИП могут платить добровольные взносы в ФСС (около 4 тыс. руб.), чтобы потом получить от государства, например, пособие по беременности и родам, которое составляет для ИП более 50 тыс. рублей.

Работа из заграницы

В письме № АБ-4-20/16632@ от 12.10.2020 ФНС напомнила, что положения Закона № 422-ФЗ не содержат определения места ведения деятельности, осуществляемой дистанционно. Возможно, в закон внесут уточняющие поправки.

Но пока этого не произошло, место ведения указанной деятельности может определяться по выбору налогоплательщика налога на профессиональный доход: либо по месту нахождения налогоплательщика НПД, либо по месту нахождения покупателя (заказчика).

При этом НПД не действует только для граждан РФ и государств — членов Евразийского экономического союза.

Если самозанятый находится за границей, оттуда он также может пользоваться приложением «Мой налог».

Справка на английском языке

Самозанятый гражданин поинтересовался у налоговой службы, можно ли через их сервис заказать справку о факте регистрации и доходе на английском языке.

Ответ — нет (Письмо ФНС № АБ-4-20/16632@ от 12.10.2020).

Через «Мой налог» можно сформировать в электронной форме следующие справки:

1) о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика НПД;

2) о состоянии расчетов (доходах) по ГПД.

При этом данные справки формируются на русском языке.

Найм помощников

Самозанятый не может иметь наемных работников. То есть в законе 422-ФЗ содержится запрет на привлечение лиц по трудовым договорам.

Но вот на договоры ГПХ этот запрет не распространяется.

Закон № 422-ФЗ не содержит запрета на привлечение налогоплательщиком НПД лиц, не состоящих с ним в трудовых отношениях, в том числе по договору подряда.

О нюансах такого взаимодействия я писал ранее.