Новый вычет, тайна для ПСН и радость для тех, кто уходит с ЕНВД. Какой была неделя на «Клерке»

Никогда такого не было и вот опять. Столько нового в законах, что хочется выключить мозг — и пусть оно как-нибудь само думается и анализируется.

Темы недели

Новые налоги в нашей стране — совсем не редкость, а вот с новыми налоговыми вычетами совсем наоборот. Госдума одобрила новый вычет по НДФЛ на фитнес.

Вступили в силу новые правил по охране труда. Что в этом году надо сделать работодателям?

Отдых сотрудников с семьями можно будет включать в расходы и не облагать НДФЛ.

ФСС будет получать информацию о вашей зарплате из ПФР и ФНС. Как это работает?

И конечно, напоминаем, что в этом году для малого бизнеса продолжают действовать пониженные тарифы взносов.

Тайна недели

ИП на ПСН давным давно ждут форму уведомления для уменьшения налога на страховые взносы. Но пока ФНС не опубликовала даже проект приказа. И тут внезапно выяснилось, что загадочная форма все-таки существует, но знают о ней только налоговики.

Ключевое недели

Многострадальный ЕНВД, как призрак, все еще бродит по налогоплательщикам: кто-то ведь до сих пор не перешел на другой режим. Для таких неуспевших Госдума продлила переход с ЕНВД на упрощенку до 31 марта.

Приводим, кстати, интересные мнения про отмену вмененки, которые вы еще не читали.

ФНС рассказала о новых правилах налогообложения земельных участков. Там много того, что стоит взять на заметку.

Размеры недели

ФСС напомнил размеры пособий в 2021 году. Сохраняйте себе в полезное.

Анонсы недели

Подборка на ближайшее время вебинаров от нашего Центра обучения Клерка:

«Ночной бухгалтер»

За 25 января: Кого еще хотят привлекать к субсидиарке

За 26 января: Налоговики присоединились к мониторингу цен на продукты. Теперь заживем

За 27 января: Бумажные больничные всё. О зарплате спросят у ПФР и ФНС

За 28 января: Чтобы уменьшить налог по ПСН на страховые взносы, надо прийти в налоговую лично

За 29 января: Банки начнут массово закрываться из-за резкого падения доходов

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История недели

Однажды после Нового года: один сумасшедший день из жизни бухгалтера.

Задуматься недели

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Рассказываем про доступы к банковской тайне и антиотмывочные поправки.