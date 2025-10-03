💥 Частичная отмена ПСН с 2026 г., новое КС для декларации НДС, отмена отчетности по налогам на имущество, изменения для бухгалтера с октября 2025. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели с 29 сентября по 3 октября 2025 года, которые вы могли пропустить.

😬 11% бухгалтеров верят, что НДС с 2026 года не поднимут

Согласно опросу «Клерка», 89% бухгалтеров неделю назад верили, что повышения налогов стоит ждать.

📈 Силуанов перечислил последствия повышения НДС до 22% в 2026 году

Принимая решение об увеличении НДС, Минфин выбрал сценарий, который окажет на экономику России меньше негативного влияния.

🧾 ФНС: если самозанятый аннулировал чек — это может стать поводом для проверки сокрытия доходов

Налоговики начнут проверять, скрываются ли доходы, если плательщики НПД аннулируют чеки.

🔢 Добавили новое контрольное соотношение для декларации НДС при ставке 5% и 7%

ФНС разослала новое контрольное соотношение для проверки НДС-декларации.

❗ С 1 января 2026 года МРОТ будет 27 093 рубля — кабмин внес законопроект в Госдуму

К 2030 году минимальный размер оплаты труда составит не менее 35 тысяч рублей.

💣 Отменят исчисление налогов на имущество организациями. Это сделают сами налоговики

Власти решили скорректировать налоговое администрирование. Компаниям не нужно будет сдавать документы по имущественным налогам. А также если последний день уплаты выпал на выходной или праздник, то нужно уплатить все в предшествующий рабочий день.

👓 Какие изменения с октября 2025 года для бухгалтера: обзор В октябре 2025 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера (обзор дополняется).

👍 ИП на патенте сможет пересчитать сумму налога, если изменились физические показатели

Если у предпринимателя на ПСН изменились показатели, то он может подать заявление на получение нового патента, а налог по старому пересчитают.

❌ Двухэтапной индексации страховых пенсий не будет до 2027 года

В 2026 году будет только одна индексация пенсий.

😲 Для IT-компаний хотят поднять льготный тариф страховых взносов с 2026 года

Ставку 7,6% оставят только на доходы сотрудников сверх предельной базы, которая облагается страховыми взносами.

⚡ С 2026 года отменят ПСН для торговли и грузоперевозок. Порог для применения патента будет 10 млн рублей

Патентную систему налогообложения не смогут применять ИП при торговле в стационарных объектах и те, кто оказывает услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом. Также для применения патента снизят порог по доходам до 10 млн рублей.

🔥 На «Клерке» появился калькулятор НДС и налоговой нагрузки на УСН в 2026 году Запустили новый инструмент, который позволит посчитать нагрузку на УСН с учетом новой ставки НДС 22% и лимита в 10 млн рублей.

🎄 31 декабря предлагают сделать постоянным выходным

Обычно на последний день года переносят выходной с других дней, но так бывает не всегда.

❔ В налоговом уведомлении за 2024 год оказался объект, которого нет в собственности: что делать

Некоторое имущество может попасть в налоговое уведомление в 2025 году по ошибке. Если такое случилось, нужно обязательно обратиться в налоговую. Специалисты сделают перерасчет, но могут запросить документы, которые подтверждают сведения об имуществе.

📦 К 2030 году НДС за онлайн-покупки из-за границы вырастет до 20%

Российские и иностранные маркетплейсы будут платить НДС при ввозе товаров, которые заказали жители РФ через электронные площадки.

👎 Почти половина бухгалтеров считает, что УСН перестанет быть привлекательным в 2026 году

Специалисты по учету уверены, что перемены в УСН, которые произойдут в 2026 году, приведут к тому, что упрощенка перестанет быть привлекательной для предпринимателей.

❌ Отказаться от уже полученного налогового вычета нельзя

Полученный имущественный налоговый вычет по НДФЛ нельзя уменьшить или перераспределить.

🤰 Для беременных предлагают сократить рабочий день с сохранением зарплаты

Депутаты считают, что 8-часовой рабочий день вреден для здоровья матери и ребенка.

❓ Стоит ли оформлять трудовой договор задним числом, если на этом настаивает налоговая

Налоговики ищут нарушения трудового законодательства и предлагают заключить трудовой договор или ГПХ задним числом. А потом доначисляют налоги и взносы.

👀 Силуанов объяснил, зачем нужно до 10 млн рублей снижать порог выручки для освобождения от НДС в 2026 году

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что компаниям с выручкой до 10 млн рублей нет смысла дробиться. Ужесточить параметры НДС для бизнеса на УСН хотят, чтобы пресечь нелегальную оптимизацию налогов.