Обзоры новостей

💥Тройные взносы законны, нулевых самозанятых хотят закрывать, ФНС наладила ЛК АУСН, но не до конца, работать на пенсии невыгодно, Егоров-оптимист. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости с 16 по 20 февраля 2026 года, которые вы могли пропустить.

🔣 Как индексируют пенсию работающим пенсионерам: печальный пример для 2026 года

С 2025 года возобновили индексацию пенсий работающим пенсионерам. Но это не значит, что сейчас все они получают пенсию по стоимости пенсионного балла за 2026 год. Показываем на примере.

При анализе ФНС бухотчетность не проверяется

Налоговики проверяют компании и ИП с 2026 года по своей методике, на основании сведений, которые есть в налоговой.

До 25 февраля 2026 нужно отчитаться по налогам и страховым взносам

Налогоплательщики должны подать ЕНП-уведомление по НДФЛ, имущественным налогам и страховым взносам + заплатить эти налоги и взносы.

Неактивных самозанятых предлагают лишать статуса через 15 месяцев. Эксперт: могут быть отрицательные последствия

Если зарегистрированный плательщик НПД не ведет деятельность и не проводит расчеты более 15 месяцев, его хотят лишать статуса самозанятого.

👀 Егоров: снижение порога для освобождения от НДС затронет 7% упрощенцев

В 2025 году число зарегистрированных компаний и ИП выросло на 200 тысяч — до 8 млн.

😓 Роструд ответил, могут ли понизить в должности из-за усталости работника

Понизить работника можно только с его письменного согласия.

😱 ФНС допустила одновременное тройное обложение взносами – по основной работе, как ИП и как директора-учредителя

Если руководитель – внешний совместитель, все равно нужно платить страховые взносы с МРОТ с 2026 года.

Налоговики стабилизировали передачу данных по АУСН после сбоев в начале 2026 года

Сейчас точность разметки уполномоченных банков составляет 97%.

💳 Неактивные банковские карты и счета предлагают закрывать автоматически через два года

Чтобы клиенты не платили комиссию за неактивные счета, банкам предложили закрывать их автоматически.

😈 Работодатель может уволить за ворчание и нытье на рабочем месте

Недовольство и нытье на работе отвлекает коллег от работы и подрывает рабочий процесс, поэтому работодатель может уволить такого сотрудника.

Бухучет можно организовать любым удобным способом – совместить 1С и профильную программу

Никаких требований к бухгалтерским программам ни закон о бухучете, ни ФСБУ не устанавливают.

Правительство может создать единый перечень неналоговых платежей — институт «обязательных публичных платежей»

Чтобы систематизировать неналоговые платежи, эксперты кабмина предложили создать отдельный институт для них.

📅 Когда в 2026 году будут сокращенные рабочие дни

Укороченные на один час рабочие дни ждут россиян четыре раза в этом году.

Работодатели не должны запрещать сотрудникам говорить о своей зарплате

Сотрудника нельзя уволить за разглашение размера своей зарплаты, даже если этот пункт внесли в трудовой договор.

Как хранить электронные документы из 1С – в облаке или нужно делать архивные копии

Способ хранения документов компании выбирают сами. Главное – обеспечить их сохранность.

😶 «Врет и не краснеет!» — так бухгалтеры отреагировали на слова Егорова об изменениях в налогах только для 7% бизнеса

Специалисты по учету категорически не согласны с утверждением главы ФНС Даниила Егорова о том, что налоговые изменения 2026 года коснутся только 7% предпринимателей на УСН. Их явно больше!

Как проводить спецоценку рабочих мест на АУСН

Для микропредприятий действует упрощенный порядок проведения СОУТ, автоУСН он тоже касается.

📚 Какие документы по охране труда должны быть в организации с численностью до 50 сотрудников

Утвержденного перечня локальных нормативных актов по охране труда нет, но в компании до 50 работников должны быть документы из списка ниже.

📝 Где в ЕФС-1 при приеме сотрудника указать неполное время работы по совместительству

Сведения о неполном дне указывают на основном месте работы, а при совместительстве – только код трудового договора.

