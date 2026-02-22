💥Тройные взносы законны, нулевых самозанятых хотят закрывать, ФНС наладила ЛК АУСН, но не до конца, работать на пенсии невыгодно, Егоров-оптимист. Топ новостей за неделю
🔣 Как индексируют пенсию работающим пенсионерам: печальный пример для 2026 года
С 2025 года возобновили индексацию пенсий работающим пенсионерам. Но это не значит, что сейчас все они получают пенсию по стоимости пенсионного балла за 2026 год. Показываем на примере.
❗ При анализе ФНС бухотчетность не проверяется
Налоговики проверяют компании и ИП с 2026 года по своей методике, на основании сведений, которые есть в налоговой.
⌛ До 25 февраля 2026 нужно отчитаться по налогам и страховым взносам
Налогоплательщики должны подать ЕНП-уведомление по НДФЛ, имущественным налогам и страховым взносам + заплатить эти налоги и взносы.
❗ Неактивных самозанятых предлагают лишать статуса через 15 месяцев. Эксперт: могут быть отрицательные последствия
Если зарегистрированный плательщик НПД не ведет деятельность и не проводит расчеты более 15 месяцев, его хотят лишать статуса самозанятого.
👀 Егоров: снижение порога для освобождения от НДС затронет 7% упрощенцев
В 2025 году число зарегистрированных компаний и ИП выросло на 200 тысяч — до 8 млн.
😓 Роструд ответил, могут ли понизить в должности из-за усталости работника
Понизить работника можно только с его письменного согласия.
😱 ФНС допустила одновременное тройное обложение взносами – по основной работе, как ИП и как директора-учредителя
Если руководитель – внешний совместитель, все равно нужно платить страховые взносы с МРОТ с 2026 года.
❗ Налоговики стабилизировали передачу данных по АУСН после сбоев в начале 2026 года
Сейчас точность разметки уполномоченных банков составляет 97%.
💳 Неактивные банковские карты и счета предлагают закрывать автоматически через два года
Чтобы клиенты не платили комиссию за неактивные счета, банкам предложили закрывать их автоматически.
😈 Работодатель может уволить за ворчание и нытье на рабочем месте
Недовольство и нытье на работе отвлекает коллег от работы и подрывает рабочий процесс, поэтому работодатель может уволить такого сотрудника.
✅ Бухучет можно организовать любым удобным способом – совместить 1С и профильную программу
Никаких требований к бухгалтерским программам ни закон о бухучете, ни ФСБУ не устанавливают.
❗ Правительство может создать единый перечень неналоговых платежей — институт «обязательных публичных платежей»
Чтобы систематизировать неналоговые платежи, эксперты кабмина предложили создать отдельный институт для них.
📅 Когда в 2026 году будут сокращенные рабочие дни
Укороченные на один час рабочие дни ждут россиян четыре раза в этом году.
❕ Работодатели не должны запрещать сотрудникам говорить о своей зарплате
Сотрудника нельзя уволить за разглашение размера своей зарплаты, даже если этот пункт внесли в трудовой договор.
✅ Как хранить электронные документы из 1С – в облаке или нужно делать архивные копии
Способ хранения документов компании выбирают сами. Главное – обеспечить их сохранность.
😶 «Врет и не краснеет!» — так бухгалтеры отреагировали на слова Егорова об изменениях в налогах только для 7% бизнеса
Специалисты по учету категорически не согласны с утверждением главы ФНС Даниила Егорова о том, что налоговые изменения 2026 года коснутся только 7% предпринимателей на УСН. Их явно больше!
✅ Как проводить спецоценку рабочих мест на АУСН
Для микропредприятий действует упрощенный порядок проведения СОУТ, автоУСН он тоже касается.
📚 Какие документы по охране труда должны быть в организации с численностью до 50 сотрудников
Утвержденного перечня локальных нормативных актов по охране труда нет, но в компании до 50 работников должны быть документы из списка ниже.
📝 Где в ЕФС-1 при приеме сотрудника указать неполное время работы по совместительству
Сведения о неполном дне указывают на основном месте работы, а при совместительстве – только код трудового договора.
