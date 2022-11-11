Непримиримый конфликт (deadlock) в бизнесе: как быстро определить цену компании и грамотно расстаться с партнёром

Deadlock (дедлок) может возникнуть, когда партнёры при голосовании по какому-либо принципиальному вопросу заняли противоположные позиции, для принятия решения по этому вопросу не хватает голосов и никто из партнёров не готов уступить.

Такая ситуация, вопреки распространённому мнению, может произойти не только, когда партнёрам принадлежат равные доли в бизнесе (50/50), но и тогда когда в соответствии с уставом и/или законодательством для принятия решения необходимо, к примеру, 75 или 90 процентов голосов, а конфликтующим партнёрам принадлежат, например доли в размере 65 и 35 процентов. В итоге, не смотря, на то, что у одного партнёра доля в 2 раза больше, он не может принять единолично юридическое решение, и возникает конфликт.

Существуют несколько стадий конфликта:

Бывают конфликты, когда можно найти третий (альтернативный, компромиссный) вариант, пусть сложно и долго, но можно – это стадия А. На стадии А конфликт разрешается с помощью переговоров, для проведения которых иногда подключается медиатор, предлагающий сторонам альтернативное решение (не всегда такое решение стороны могут увидеть сами).

Бывают конфликты, когда третьего варианта не дано, но, например, участие медиатора может положительно повлиять на ситуацию и медиатор с помощью тех или иных аргументов может убедить одного из партнёров уступить и принять сторону другого партнёра. Это стадия B.

Бывают ситуации, когда ни третьего варианта не дано, ни медиатор не поможет, партнёрам нужно расставаться, но компанию (бизнес) можно разделить и каждый партнёр получит свою (автономно работающую, самодостаточную) часть бизнеса. Это стадия C. Конечно, далеко не всегда бизнес можно разделить, но иногда такая возможность имеет место.

Бывают же конфликты, когда ни третьего варианта не дано, ни медиатор не поможет, партнёрам нужно расставаться и компанию (бизнес) нельзя разделить – кто-то из партнёров в этом случае должен покинуть компанию. Это стадия D.

Вот на стадии D и пригождаются такие механизмы, как "русская рулетка«или «техасская перестрелка». Правда, чтобы указанные механизмы не были использованы во вред бизнесу или лишь с целью захвата компании, то применять их нужно с большой осторожностью и, желательно, с отсрочкой во времени – например, не раньше чем через 2 года с момента создания компании или не раньше чем через 1 год с момента входа инвестора в компанию.

Помимо функции разрешения конфликтной ситуации «русская рулетка» и «техасская перестрелка» решают вопрос оценки бизнеса (компании) при расставании бизнес-партнёров.

В чём суть каждого из механизмов (рассказываю образно в стиле соответствующих наименований).

1. «Русская рулетка» (РР)

При «русской рулетке» один из партнёров (тот, кто успел первым) «стреляет» в другого своим предложением по цене компании (далее – ценовое предложение). Другой партнёр, в которого этим ценовым предложением «стрельнули», обязан либо продать свою долю в компании «стрельнувшему» партнёру по обозначенной цене, либо купить долю в компании, принадлежащую «стрельнувшему» партнёру, по обозначенной цене. Конечно, цена продажи или выкупа определяется пропорционально продаваемой или выкупаемой доли (в предложении «стрельнувшего» партнёра указывается либо цена всей компании, либо цена 1 процента доли в компании, что, по сути, одно и то же, и на основе этой цены рассчитывается стоимость продаваемой/покупаемой доли).

По сути, в механизме «русской рулетки» всё крутится вокруг цены компании, которую определил успевший первым это сделать партнёр. Альтернативной цены уже не будет, второму партнёру придётся работать с уже обозначенной ценой и рассчитывать свою стратегию исходя из неё – продавать свою долю или покупать долю партнёра. Образно говоря, в «русской рулетке» выстрел только один и его совершает первый успевший это сделать, второму приходится только выбирать – «покупать» или «продавать».

В том, что здесь всё «крутится» вокруг одной цены, и заключается в какой-то степени минус этой схемы. Зато условным плюсом является быстрота происходящих процессов. С другой стороны, партнёры могут застыть в ожидании и события могут «заморозиться» на время, но на практике рано или поздно, кто-то «стрельнет» и сделает это тот, кто быстрее просчитает дальнейшие (выгодные для себя и невыгодные для партнёра) ходы.

2. «Техасская перестрелка» (ТП)

В «техасской перестрелке», в отличие от «русской рулетки», выстрела делается два – «стреляет» каждый партнёр. То есть каждый из партнёров делает другому ценовое предложение. И тот, кто предложил более высокую цену компании (кто оценил компанию выше), выкупает долю другого партнёра по предложенной им самим же цене и остаётся в компании.

Данный механизм может реализовываться как с участием посредника, так и без его участия. На деле же участие посредника очень желательно, ибо, во-первых, снимает напряжённость процедуры, а, во-вторых, позволяет одновременно принять от сторон ценовые предложения и вскрыть их.

В случае отсутствия посредника процедура может затянуться надолго, ибо здесь первый получивший ценовое предложение от другого партнёра получает важную информацию – цену контрагента, с которой он может хорошо поработать, определяя свою цену компании. Чтобы никто не получил такого преимущества вводится посредник, принимающий предложения от каждого из партнёров и одновременно вскрывающий их. В качестве такого посредника может выступать нотариус, а в случае, если механизм «техасской перестрелки» осуществляется посредством опционов (об этом более подробно далее), то фигура нотариуса здесь становится необходимой.

Разновидностью механизма «техасской перестрелки» является механизм «голландскии аукцион» (dutch auction), при котором партнеры предлагают минимальную цену, по которои они готовы продать свою долю в компании – партнер, предложившии наименьшую цену, продает свою долю другому партнёру. Суть одна и та же, только акцент здесь делается немного на другом. Как и в случае с «техасской перестрелкой» процедуру реализации механизма «голландского аукциона» можно провести как без посредника, так и с посредником (imho, с посредником предпочтительнее).

Как оформить «русскую рулетку» и «техасскую перестрелку»

Многие мои коллеги предлагают оформлять механизмы «русской рулетки» и «техасской перестрелки» с помощью корпоративного договора. У меня другое мнение – я считаю более удобным и эффективным оформление указанных механизмов с помощью опционов.

Опционы в данном контексте лучше корпоративного договора в связи с тем, что опционы обеспечивают высокую скорость и внесудебный характер реализации механизмов «русской рулетки» и «техасской перестрелки» – даже если кто-то из партнёров захочет уклониться от их исполнения, то опционная модель не позволит ему это сделать и обеспечит быструю реализацию предусмотренного механизма. В опционной модели гарантом реализации «русской рулетки» и «техасской перестрелки» выступает нотариус (механизмы реализуются через нотариуса).

В случае с корпоративным договором внесудебного гаранта нет – если кто-либо из партнёров уклонится от исполнения «русской рулетки» или «техасской перестрелки», то принудить его к исполнению сделки может только суд, однако для вынесения судебного решения и его исполнения потребуется довольно много времени, которого у партнёров, скорее всего, просто не будет.

Конечно, могут иметь место случаи, когда непримиримый конфликт хоть и возник между бизнес-партнёрами, но при этом они готовы реализовать «русскую рулетку» или «техасскую перестрелку» что называется, на доверии – то есть определив покупателя (остающегося в компании партнёра), продавца (выбывающего из компании партнёра) и цену доли (компании), они без обязывающих документов по доброй воле и следуя правилам игры реализуют сделку. В таких случаях можно обойтись и без опционов. Хотя, и и без корпоративного договора здесь тоже можно обойтись – партнёрам на таком уровне взаимного доверия и уважения можно просто договориться «на словах» о механизме разрешения дедлока и реализовать его. Однако в жизни часто не всё бывает так «идеально» и если уж партнёры вошли в (корпоративный) конфликт, то вероятность конфликта, в том числе, на стадии реализации «русской рулетки» или «техасской перестрелки» будет довольно высокой. А раскрыть карты и не получить результата – это часто проигрыш для обеих сторон, ибо в этом случае конфликт только усилится, а финансовые возможности сторон конфликта станут известны всем, в связи с чем интрига пропадёт и повторить фокус с РР или ТП вряд ли будет возможно. В результате конфликт может перейти в крайнюю стадию, чего по хорошему желательно избегать каждой стороне конфликта, ибо в этом случае потери могут понести все (ситуация lose-lose).

Поэтому в целях быстрого, надёжного и внесудебного разрешения непримиримой конфликтной ситуации я предлагаю оформлять «русскую рулетку» и «техасскую перестрелку» с помощью опционов.

Оформление «русской рулетки» и «техасской перестрелки» с помощью опционов

Для оформления «русской рулетки» с помощью опционов каждый из партнёров выдаёт другому партнёру опцион, в котором указывается, что при возникновении дедлока (неразрешимой конфликтной ситуации) инициатор опциона обязуется:

продать свою долю в компании держателю опциона (другому партнёру) в случае, если (а) инициатор опциона первым направит держателю опциона ценовое предложение и держатель опциона примет решение о покупке доли инициатора опциона по указанной цене, либо если (b) держатель опциона первым направит инициатору опциона ценовое предложение и инициатор опциона примет решение о продаже своей доли держателю опциона;

обязуется купить долю другого партнёра в случае, если (а) инициатор опциона первым направит держателю опциона ценовое предложение и держатель опциона примет решение о продаже своей доли инициатору опциона по указанной цене, либо если (b) держатель опциона первым направит инициатору опциона ценовое предложение и инициатор опциона примет решение о покупке доли держателя опциона.

При этом в опционе должно быть (я предлагаю такую структуру) указано следующее:

какая ситуация считается дедлоком (указать критерии такой ситуации), сроки, в течение которых невозможно использование РР или ТП;

цена опциона (цена продаваемой доли в компании) определяется в соответствии с самым первым (ранним) ценовым предложением, направленным одним партнёром другому, если иное специально не предусмотрено опционом (см. следующие пункты);

ценовое предложение должно быть направлено по электронной почте с использованием адресов электронной почты партнёров, указанных в опционе (электронный способ в данном случае ускорит процесс реализации схемы и устранит вероятность неопределённости с точной датой (временем) отправки предложения цены компании);

получателю ценового предложения даётся, к примеру, 2 рабочих дня на принятие решения о покупке или продаже доли в компании, а если в указанный срок решение не будет им принято, то решение о покупке или продаже доли в компании принимает отправитель ценового предложения и цена компании в этом случае может быть соответственно снижена или увеличена, к примеру, в 3 раза (возможное снижение или увеличение цены компании отправителем предложения простимулирует получателя предложения принять решение по предложению в установленный срок);

как только определён покупатель доли другого партнёра, такой потенциальный покупатель в течение, к примеру, 5 рабочих дней обязуется внести в депозит нотариуса денежную сумму, равную цене покупаемой им доли, в противном случае, право выбора покупки или продажи доли в компании переходит другому партнёру и при этом такой партнёр вправе соответственно уменьшить или увеличить цену компании, к примеру, в 3 раза (возможное уменьшение или увеличение цены компании партнёром простимулирует потенциального покупателя обеспечить своевременное внесение необходимой для выкупа денежной суммы в депозит нотариуса);

в случае если потенциальный покупатель не внёс сумму покупки доли в депозит нотариуса и при этом после выбора другого партнёра у первого остался статус «покупателя» (на при этом по цене компании в 3 раза дороже – см. предыдущий пункт), то продавец доли вправе исполнить опцион через нотариуса (передать свою долю в компании покупателю в рамках реализации опциона без участия покупателя) и взыскать сумму продажи с покупателя через суд (плюс неустойку в размере, к примеру, 1 процент за каждый день просрочки платежа).

Для оформления «техасской перестрелки» с помощью опционов каждый из партнёров выдаёт другому партнёру опцион, в котором указывается, что при возникновении дедлока (неразрешимой конфликтной ситуации) инициатор опциона обязуется:

направить нотариусу по электронной почте, к примеру, в течение 5 рабочих дней с момента возникновения дедлока ценовое предложение (в случае получения нотариусом от одного партнёра нескольких ценовых предложений, действительным считается первое);

продать свою долю в компании держателю опциона (другому партнёру) в случае, если цена компании в соответствии с ценовым предложением держателя опциона окажется выше цены компании в соответствии с ценовым предложением инициатора опциона;

обязуется купить долю другого партнёра в случае, если цена компании в соответствии с ценовым предложением держателя опциона окажется ниже цены компании в соответствии с ценовым предложением инициатора опциона.

При этом в опционе должно быть (я предлагаю такую структуру сделки) указано следующее:

какая ситуация считается дедлоком (указать критерии такой ситуации), сроки, в течение которых невозможно использование РР или ТП;

цена продаваемой доли (цена компании) определяется в соответствии с ценовым предложением, в котором указана самая высокая цена компании;

ценовые предложения партнёров вскрываются нотариусом во время и в месте, установленном нотариусом, о чём нотариус заблаговременно уведомляет партнёров (в случае отсутствия того или иного партнёра на встрече у нотариуса, информация о вскрытых ценовых предложениях направляется нотариусом отсутствующему партнёру по электронной почте в установленные опционом сроки);

как только определён покупатель доли другого партнёра, такой потенциальный покупатель, к примеру, в течение 5 рабочих дней обязуется внести в депозит нотариуса денежную сумму, равную цене покупаемой им доли, в противном случае, другой партнёр может выкупить его долю по цене, к примеру, в 5 раз меньше от установленной цены (данная мера простимулирует потенциального покупателя обеспечить своевременное внесение необходимой для выкупа денежной суммы в депозит нотариуса) – при этом новый покупатель обязан в течение, к примеру, 3 рабочих дней после истечения указанного ранее 5-дневного срока внести в депозит нотариуса денежную сумму, равную цене выкупаемой доли и в течение, к примеру, 2 рабочих дней после этого реализовать выкуп (акцептовать оферту, содержащуюся в опционе);

в случае если потенциальный покупатель не внёс сумму покупки доли в депозит нотариуса и другой партнёр не выбрал после этого выкупить доли первого (либо выбрал, но не внёс в депозит нотариуса необходимую сумму, либо внёс сумму, но не реализовал опцион), то подлежит исполнению первоначальная сделка (см. предыдущий пункт) – право исполнить такую сделку принадлежит любому партнёру (продавец может акцептовать оферту другого партнёра на выкуп своей доли, покупатель может акцептовать оферту другого партнёра на выкуп его доли), при этом покупателю надлежит уплатить продавцу сумму выкупа плюс неустойку в размере, к примеру, 5 процентов за каждый день просрочки от суммы просрочки.

Почему я предлагаю помимо обязанности продать долю включить в опцион ещё и обязанность купить долю? Потому что продавцу может быть важно избавиться от доли как можно быстрее (как можно быстрее выйти из конфликтной связи с контрагентом), не смотря на отсутствие денег у покупателя «в моменте» – деньги и неустойку за просрочку можно взыскать через суд потом, поэтому у продавца тоже должно быть право не смотря на пассивность покупателя осуществить трансфер доли. Более того, покупателю в целях стабильности сделки купли-продажи может быть выгодно быстрее закрыть вопрос с деньгами, что также в некоторой степени снимает напряженность с вопроса отсутствия денег на момент трансфера доли.

При этом взыскание суммы выкупа доли (и неустойки) в суде – это крайняя мера, поскольку возможность потенциального продавца доли поменять свой статус на покупателя (в случае неисполнения первоначальным покупателем своих обязанностей) по цене в 5 раз меньше установленной должна, во-первых, дисциплинировать стороны при реализации своих собственных ценовых предложений, и, во-вторых, уберечь стороны от судебного разбирательства по взысканию суммы долга за покупку доли.

P.S. Оформить «русскую рулетку» и «техасскую перестрелку» можно как до наступления корпоративного конфликта, так и после его возникновения.

Я не являюсь сторонником лонгридов – на этом статью завершаю. В целом, порядок оформления «русской рулетки» и «техасской перестрелки» с помощью опционов считаю рассмотренным довольно подробно. Если у вас возникли вопросы по теме статьи, можете написать их в комментариях, я постараюсь ответить на них в своих следующих статьях.

Если вам нужна наша помощь в разрешении корпоративного конфликта или решения иной бизнес-задачи, можете обратиться к нам по нижеуказанным контактным данным.

С уважением, Евгений Рябов, инвестиционный и корпоративный юрист, автор книги «Стартап и инвестор: правила игры»

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