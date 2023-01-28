Как быстро избавиться от партнёра по бизнесу?

В таких ситуациях становится невозможно вести общий бизнес и кто-то желательно быстро должен покинуть компанию, оставшись "при своих". О том, как это грамотно и быстро сделать -- эта статья.

Да, да, «традиционные» юристы, отвечая на этот вопрос как вывести "надоевшего" (токсичного) партнёра из бизнеса, сразу приводят статью 10 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в которой говорится, что участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно её затрудняет.

Всё это, к сожалению, довольно скучно и долго.

Во-первых, нужно доказать, что партнёр грубо нарушает свои обязанности, либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность компании или существенно её нарушает; а, во-вторых, даже если это так, то много времени и денег придётся потратить на всё это судебное дело. Скажу стразу и честно -- я не сторонник длительных и мучительных процедур, тем более скучных.

По мне так, проблему избавления от надоевшего (токсичного) партнёра в бизнесе можно решить гораздо быстрее, эффективнее и бодрее, используя более прогрессивный арсенал современных юридических средств.

Правда, кто окажется этим самым партнёром "на вылет" — большой вопрос, но он не так уж и важен, если партнёры больше видеть не хотят друг друга.

На самом деле решение этого дела довольно простое. Либо в самом начале бизнеса (что, конечно, лучше), либо в начале конфликта стороны садится за стол переговоров, ну или за стол переговоров садятся их представители и решают…

А решают они вот что: каждый партнёр выдаёт другому партнёру опцион, по которому обязуется купить долю другого партнёра, если тот другой партнёр оценит компанию дороже. Тот же партнёр, который оценит компанию дешевле (проявив таким образом условную "токсичность"), обязан будет продать свою долю компании по оценке компании, который установил первый партнёр. Кто будет первым, кто вторым, а кто даже третьим — не важно, важно то, во сколько каждый из партнёров оценит компанию. И останется в компании тот, кто оценит компанию дороже (и у кого, конечно, хватит на это денег).

Естественно, перед такой вот игрой в «техасскую перестрелку», каждый партнёр заранее должен будет захолдировать необходимую сумму у посредника-арбитра (можно даже у нотариуса, тем более он ещё пригодится на стадии исполнения опциона), чтобы в случае чего «выигравший» партнёр не дал заднюю. Если у выигрывшего "перестрелку" партнёра не хватит денег выкупить долю других партнёров, то выигравшим станет следующий партнёр, у которого окажется нужная сумма денег. Вот такой нехитрый план, дорогие друзья. В лучших традициях джентельменски вестернов. Но — главное — рабочий.

"Токсичный" партнёр -- тремин сугубо субъективный и не всегда недобросоествное поведение партнёра означает его непорядочность. Часто бывает, что партнёры просто разошлись в видениии тактики или стратегии бизнеса и нужно что-то решать -- кто-то должен уйти. И такой уход, на мой взгляд, правильно привязывать к тому, с кем компания получить больше финансирования, а значит больше потенциала для развития.

После определения "нетоксичного" (то есть победившего в интеллектуально-финансовой перестрелке) партнёра перевод долей в компании других партнёров в пользу победителя осуществит нотариус, используя доступный ему инструментарий правовых средств.

Сe la vie

Более подробно почитать обо всё об этом можно здесь.

За оформлением описанной процедуры можете обращаться по указанным ниже контактным данным.

С уважением, автор книги "Предприниматель, который выжил: как не погубить бизнес и инвестиции", корпоративный и инвестиционный юрист Евгений Рябов

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