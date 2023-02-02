Ведение бизнеса

Как сотруднику, владеющему опционом на долю в компании, защитить свои права. Чек-лист из 8 главных, но коротких правил

Тема статьи – как сотруднику, владеющему опционом на долю в компании защитить свои права. Приведён краткий чек-лист юридических рисков и способов их закрытия (нивелирования).

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Тема опционов сейчас очень популярная и щепетильная, опционные программы мотивации персонала растут как грибы после дождя. Бизнес хочет экономить и удерживать наиболее ценных сотрудников с помощью опционов.

Как обезопасить сотрудника – расскажем в этой статье.

Итак, поехали.

  • К моменту реализации опциона компания, долю в которой пообещали по опциону, может превратиться в пустышку. Тогда может случиться, что сотрудник получит долю в пустой компании, а как максимум – стать единственным участником такой пустой компании (или в компании с другими сотрудниками, реализовавшими опцион).

Чтобы этого не случилось, нужно заключить корпоративный договор с инициатором опциона, а лучше – со всеми участниками компании, в котором зафиксировать, что как до момента реализации опциона, так и в течение длительного периода времени после его реализации из компании не будут выведены ключевые бизнес-активы – товарный знак, права на программное обеспечение, аппаратные средства и так далее.

  • Реализацию опциона могут перебить другие участники компании, реализовав преимущественное право покупки доли. Чтобы этого не случилось, нужно заранее в корпоративном договоре зафиксировать их отказ от реализации преимущественного права, либо получить долю в компании по опциону бесплатно (при бесплатной передаче преимущественное право не работает).

  • Чтобы опцион получилось реализовать, нужно прописать чёткие и понятные условия (критерии) реализации опциона. Например, срок работы по трудовому договору не менее 1 года, либо достижение не менее 25 продаж в течение года, либо обеспечение выручки по отделу не менее 10 миллионов рублей за квартал, либо создание сайта в строгом соответствии с техническим заданием (техническое задание тогда становится приложением к опциону). Главное – чтобы все условия (критерии) можно было достоверно подтвердить перед нотариусом, а для подтверждениям финансовых показателей нужно заранее оформить доверенность на получение банковских выписок с расчетного счёта компании или получение документов бухгалтерского учёта.

  • Чтобы к моменту реализации опицона у инициатора опциона (у того участника, кто выдал опцион), сохранилась доля в компании и было вообще что получить по опциону, нужно заранее либо в опицоне, либо в корпоративном договоре прописать, что инициатор опциона до момента срока реализации опциона не имеет права выходить из компании, отчуждать (продавать, дарить, менять) свою долю (часть доли) в компании, отдавать её в залог, размывать меньше того размера, который достаточен для передачи доли по опциону держателю опциона.

  • Чтобы реализация опциона прошла быстро и без проблем, нужно заранее найти грамотного и прогрессивного нотариуса, который разбирается в теме. Таких много в Москве, например. Оформлять и реализовывать опцион можно у разных нотариусов.

  • Чтобы после получения доли в компании не стать «мальчиком для битья», лучше заранее ознакомиться с уставом компании и корпоративными договорами, существующими в компании. Есть вероятность, что эти документы могут быть использованы для ущемления прав миноритария (то есть новоиспеченного владельца доли). Для чего это делать собственникам, конечно, не понятно, но кто знает у кого какие причуды, лишним погрузиться во внутрикорпоративную культуру лишним не будет.

  • Если опцион даётся на долю в SPV (специально созданной для этого дочерней компании), то нужно убедиться, что между основной компанией и SPV есть финансовый мостик, обеспечивающий перекачку дивидендов из основной компании в SPV. Мостик этот выглядит в виде доли, которой владеет SPV в основной компании. Не важно какой размер это доли, законом предусмотрена возможность непропорционального распределения дивидендов.

  • Если опцион даётся на долю в SPV, что нужно заключить корпоративный договор с участниками основной компании (в том числе учредителем SPV) о том, что они не прекратят связь между SPV и основной компанией (не продадут долю в основной компании, принадлежащую SPV) и обеспечат (гарантируют) перечисление в пользу SPV определённый процент чистой прибыли (дивидендов), например не менее 10 процентов в год. Вообще, все правила, касающиеся опциона на долю в основной компании, выраженные ранее, касаются и опционов на долю в SPV.

Если будут ещё вопросы ли запросы, можете обращаться по следующим контактам: https://t.me/eriabov.

Евгений Рябов
Евгений Рябов
Частнопрактикующий юрист

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