Что нужно знать предпринимателю при привлечении инвестиций и их тратах

Главное в инвестиционной сделке – это документы. Что в них написано, то и будет на 99,9 процентов (вне редких форс-мажоров) определять развитие отношений инвестора и получателя инвестиций (предпринимателя) в будущем.

К главным (определяющим) документам в рамках инвестиционной сделки относятся:

Устав компании , в котором помимо всего прочего определяются: полномочия генерального директора и порядок его переизбрания, полномочия общего собрания участников (акционеров) (далее – ОСА) и порядок их созыва, полномочия совета директоров (если он есть) (далее – СД) и порядок его созыва, критерии крупных сделок, сделок с заинтересованностью и иных сомнительных сделок!

Финансовый план компании , который утверждается уполномоченным органом (ОСА, СД, etc.) на год, два, три... Именно в финансовом плане указываются какие бюджеты на что можно тратить. Именно в финансовом плане можно отразить какие расходы могут нести конкретные должностные лица, работники компании.

Корпоративный договор (SHA, shareholders agreement), который во многом помимо устава определяет правила игры между владельцами (акционерами) компании и иногда её кредиторами. В этом документе прописываются вещи, которые в силу непостоянного (изменчивого) характера не указываются в уставе. Например, как должен голосовать тот или иной акционер по тому или иному вопросу, какой может быть минимальная или максимальная цена доли компании при продаже в тот или иной период и так далее (об этом чуть более подробно ниже).

Опционы, с помощью которых полезные люди награждаются акциями/долями (дополнительными акциями/долями), а «вредные» люди таких акций/долей лишаются без суда, поскольку в них изначально (подписями сторон) предусмотрен такой «автоматический» механизм.

Решения ОСА и СД – это операционные документы (решения), которые создают какие-то фундаментальные движения в компании (смену гендира, а порой вместе с ним и бизнес-модели и стратегии компании), открытие/закрытие филиалов, нередко значительные повышения/понижения зарплат, значительные увеличение/сокращения персонала, значительные повышения/понижения стоимости продукции, смену адреса компании, порой изменение состава или количественного соотношения акций (долей)/голосов участников ОСА или СД, утверждение новой редакции устава компании и так далее.

В принципе, это основные/главные документы в рамках оформления инвестиционных сделок и их исполнения. На них должно быть направлено пристальное внимание любого привлекающего инвестиции предпринимателя, особенно если он ещё и находится в роли генерального директора (управляющего) компании. Другие документы тоже могут иметь место (NDA, term sheet, etc., но они не так сильно влияют на судьбу предпринимателя. Поэтому я сосредоточится здесь сегодня на наиболее важных. Более того, среди моих статей вы легко можно найти статьи и об NDA, и об term sheet. Здесь сегодня написано то, что называется «без купюр».

Устав и генеральный директор

Устав крайне важен, поскольку именно в нём (и иногда в корпоративном договоре) определяется кто кому и по каким вопросам подчиняется!

В уставе прописываются полномочия генерального директора и утвердив их, ОСА или СД влиять на них уже практически не могут! Ибо генеральный директора – капитан судна, а капитану редко кто указывает во время плавания.

Приказать генеральному директору как именно ему реализовывать свои полномочия не может ни ОСА, ни СД! У них кишка тонка. ОСА и СД могут сменить генерального директора, но диктовать ему как ему работать не могут! Они могут лишь психологически давить на генерального директора, но заставить, например сменить бизнес-модель они не могут! Генеральный директор – исполнительный орган, он и исполняет стратегию компании. Не нравится генеральный – меняй и через нового реализуй новую бизнес-модель, а не указывай как ему работать и не натягивай свои влажные мечты на чужую ответственность!

Нередко молодые основатели компаний (стартапов) в лице генеральных директоров даже против своей воли (своего предпринимательского видения) идут на поводу в ОСА и СД, и, к примеру, делают pivot или не делают pivot, когда как нужно сделать наоборот.

В итоге, в случае неудачи становится виноват генеральный директор, не смотря на то, что так ему «рекомендовали» поступить «старшие товарищи». А более «старшие товарищи» могли иметь свой интерес – подставить молодого генерального директора, создать в компании кассовый разрыв, снизить до минимума стоимость компании, чтобы потом «на дне» выкупить её, скинуть на «дурака-предпринимателя» неудачные инвестиции и так далее. Поэтому генеральный директор, хоть и должен прислушиваться к ОСА и СД, но поступать он должен по-своему, в противном случае какой он вообще генеральный директор, да и ему не придётся отвечать за чужие решения. Уж лучше отвечать за свой «косяк», чем за чужой, не правда ли.

В уставе также прописываются критерии сомнительных сделок, на которые очень внимательно должен обращать внимание генеральный директор! Так, если он выходит за рамки крупной сделки (критерии которой определены в уставе или законе) и заключает её без согласия ОСУ или СД, он нарушает правовой порядок и может быть привлечён к суровой ответственности. Если он совершает сделку сделку с заинтересованностью и покупает (продаёт) что-то у своего родственника без согласия ОСУ и СД, он нарушает правовой порядок и может быть привлечён к суровой ответственности. В уставе могут быть предусмотрены иные виды «сомнительных сделок» – на всех их надо обратить пристальное внимание и сделать за их санкционированием уполномоченными органами.

Короче, устав компании – это правила игры, которые генеральный директор должен выучить как «Отче наш», чтобы как минимум не вылететь как пробка из бутылки шампанского в плохом направлении, а как максимум – не оказаться привлеченным к юридической (гражданско-правовой/субсидиарной, уголовной) ответственности. И да, чтобы суметь сохранить за собой свою же собственную компанию, тоже нужно действовать в строгом соответствии, прежде всего с уставом, и другими, указанными в этой статье документами.

Финансовый план компании

Финансовый план компании может быть оформлен по-разному: как локальный документ компании, как приложение к трудовому договору с генеральным директором, как приложение к корпоративному договору, а может быть оформлен всеми указанными способами одновременно. Главное – чтобы никто из тех, кто мог иметь к нему непосредственное отношение, не смог не ознакомиться с ним под роспись.

Выходить за рамки финансового плана компании – очень плохая идея, особенно для предпринимателя в роли CEO, CTO, СFО или ещё кого-то там. В противном случае, это подадут как «создал проект и привлёк инвестиции для собственного обогащения», то есть чистой воды мошенник. Альтернатив развития событий в этом случае немного – могут простить с утратой положительной репутации, могут потребовать вернуть столько, сколько потратил, могут потребовать вернуть с избытком, а могут вообще довести до более серьёзной юридической ответственности.

Даже если финансового плана нет как отдельно оформленного документа (что очень очень плохо), то его части могут быть разбросаны (как я отмечал ранее) – в трудовом договоре с генеральным директором, уставе компании, корпоративном договоре компании, положении о бюджетировании тех или иных направлений/отделов компании.

Короче, любые финансовые ограничения должны восприниматься крайне чутко, а при «личных тратах» лучше ориентироваться на «среднерыночные цены». Хотя, если в финансовом плане компании отдельной строкой выбито что-то типа «командировочные и иные специальные расходы генерального директора» и напротив этой строки указана конкретная сумма, то в рамках этой суммы можно спокойно двигаться в любом «полезном для компании (генерального директора) направлении». Главное, чтобы финансовый план был утверждён уполномоченным органом (трудовой договор с генеральным директором был подписан уполномоченным должностным лицом).

Корпоративный договор

Это такой бизнес-БДСМ-договор, в котором акционеры (владельцы компании) и иногда иные заинтересованные лица (кредиторы компании) договариваются о временных, но очень важных правилах: кому и как долго запрещено покидать компанию, как дорого или как дешево можно продавать долю в компании в течение того или иного периода, кто главный при голосовании и к кому присоединяются другие, кто вправе получить дивидендов больше остальных, кто претендует на бОльшую долю остатков компании в случае её краха, обязаны ли владельцы продать свои доли в случае появления стратега и по какой (приблизительно) цене, могут ли участники вообще продавать или покупать акции (доли) в компании в течение определенного периода времени, кто не может стать новым участником (инвестором) компании, кто не вправе возглавить компанию, стать членом СД и так далее.

Читать корпоративный договор – это всё равно, что читать инструкцию по применению устава. Евгений Рябов

Думаю, важность корпоративного договора для предпринимателя-генерального директора объяснять дополнительно не стоит.

Решения ОСА (общего собрания акцинеров) и СД (совета директоров)

Эти юридические акты очень важны для компании, хотя на них можно влиять как с помощью корпоративного договора (переманив на свою сторону тех или иных акционеров), либо через увеличение своих людей в совете директоров, либо путём законных манипуляций с уведомлениями о проведении собраний. Поскольку в большинстве уставов компаний до сих пор уведомления о собраниях указанных органов отправляются по почте и, как правило, генеральным директором, то бывает, что почтовое (курьерское) письмо по пути куда-то затерялось и тот или иной член собрания (совета) не успел на заседание и было принято более полезное для компании (генерального директора) решение. С этим, конечно, шутить не стоит, но знать об этом стоит однозначно. Ибо проблема того, что устав морально «устарел» это вряд ли частная проблема генерального директора.

Для устранения указанной проблемы нужно внести в устав компании положение о том, что юридически значимые уведомления направляются уполномоченными лицами уполномоченным лицам по электронной почте в соответствии с адресами электронных почтовых ящиков «уполномоченных» лиц, зафиксированных в списке участников компании и списке членов совета директоров.

Данная статья – это небольшой, но IMXO очень важный ликбез для молодого предпринимателя, вставшего на рельсы генерального директора собственными руками созданного предприятия (стартапа).

Секретов и лайфхаков на самом деле в десятки, а то и сотни раз больше, просто невозможно их все вместить в одну коротенькую статью.

Надеюсь, многие или хотя бы некоторые аспекты моей сегодняшней статьи окажутся полезными.

С уважением, Евгений Рябов, предприниматель, инвестиционный и корпоративный юрист, автор книги «Стартап и инвестор: правила игры»

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