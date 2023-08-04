Партнёрский договор в бизнесе: что это такое и как оформить. Использование российской версии соглашения в иностранных юрисдикциях

Партнёрский договор - распространённое соглашение, заключаемое предпринимателями и инвесторами как в России, так и за рубежом. О том, какие особенности имеет данный договор, как его оформить и можно ли использовать российскую партнёрского соглашения за рубежом -- эта статья.

Добрый день, меня зовут Евгений Рябов, я специализируюсь на юридическом сопровождении бизнеса и бизнес-сделок в России и зарубежных юрисдикциях. Нередко ко мне обращаются с запросом по оформлению партнёрского договора, однако партнёрский договор каждым клиентом понимается очень по-разному, в связи с чем в этой статье я решил дать определение этому широкому термину и рассказать какие условия может содержать партнёрский договор и как его оформить.

Термин «партнёрский договор» не определён на законодательном уровне. Таким образом, партнёрский договор является не поименованной в Гражданском кодексе сделкой. Однако, в связи с принципом свободы договора, установленным в ст. 421 указанного кодекса, стороны могут заключить партнёрский договор и включить в него практически любые условия, которые посчитают важными и необходимыми.

Что из себя представляет партнёрский договор на практике?

Партнёрский договор — это письменное соглашение между двумя и более бизнес-партнёрами, устанавливающее взаимные симметричные и(или) несимметричные, имеющие значение для бизнеса права, обязанности и заверения (гарантии), заключенное указанными лицами до момента фактического начала общего дела (создания компании), при создании компании и(или) после создания начала общего дела (создания компании).

Разберём признаки приведённого мною определения партнёрского договора:

Форма партнёрского договора - письменная. Это значит (в контексте статей 160, 434 Гражданского кодекса), что договор может быть заключен путём составления документа в бумажной или электронной форме (в том числе путём обмена письмами, телеграммами, электронными документами) -- письменная форма сделки считается соблюденной в случае совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки , при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю .

Количество сторон — два и более. Действительно, партнёрский договор может быть заключен практически любым количеством бизнес-партнёров. Здесь партнёрский договор схож с корпоративным договором (акционерным соглашением).

Качество субъектов (сторон) — бизнес-партнёры. Бизнес-партнёрами могут быть, во-первых, обычные физические лица, ИП и юридические лица; во-вторых, бизнес-партнёрами могут быть предприниматели (основатели бизнеса, участвующие в операционке), инвесторы (не участвующие в операционке), иные лица, участвующие в развитии бизнеса вне рамок статуса наёмного работника и рассчитывающее получение вознаграждения в виде доли от прибыли бизнеса (менторы, эксперты и прочие консультанты, по сути, также являющиеся инвесторами, но вносящими нематериальный вклад в бизнес). Здесь партнёрский договор также схож с корпоративным договором (акционерным соглашением).

Права, обязанности и заверения(гарантии) ( далее - ПиОЗ ) бизнес-партнёров, закрепляемые в партнёрском договоре могут симметричными и несимметричными . Симметричные ПиОЗ — одинаковые (пропорциональные) права, обязанности и заверения, установленные в отношении каждого из бизнес-партнёров без каких-либо индивидуальных особенностей. Несимметричные ПиОЗ — права, обязанности и заверения, которые установлены в отношении не всех бизнес-партнёров (может быть и в отношении только одного бизнес-партнёра) и(или) прописаны в отношении бизнес-партнёров не одинаково (непропорциональные ПиО), то есть имеют индивидуальные особенности. Здесь партнёрский договор также схож с корпоративным договором (акционерным соглашением).

Права, обязанности и заверения(гарантии) имеют значение для бизнеса — это значит, во-первых, что ПиОЗ могут касаться бизнеса прямо или косвенно (например, касаться финансового/юридического/брачного и иного статуса партнёра); во-вторых, ПиОЗ могут касаться общую для бизнес-партнёров компанию (юридическое лицо), а могут не касаться общую компанию (юридическое лицо), в том числе, если для бизнеса не требуется юридического лица — здесь партнёрский договор имеет отличие от корпоративного договора (акционерного соглашения) и схож, к примеру, с договором простого товарищества.

Заверения (гарантии) — это письменные подтверждения партнёра, что те или иные жизненные обстоятельства имеют место или, напротив, не имеют места (отсутствуют).

Возможные моменты заключения партнёрского договора:

(1) до момента фактического начала общего дела (создания компании) — здесь партнёрское соглашение создаётся «на берегу» ещё до создания компании/начала общего дела и его положения могут касаться порядка/условий создания общей для бизнес-партнёров компании (юридического лица), порядка внесения первых вкладов в общее дело и так далее;

(2) при создании компании (при начале общего дела) — здесь партнёрский договор схож с учредительным договором, если он касается компании (юридического лица);

(3) после создания начала общего дела (создания компании) — здесь партнёрский договор схож с корпоративным договором (акционерным соглашением), если он касается компании (юридического лица).

Партнёрских договоров может быть несколько, они могут быть заключены в разное время, с разным составом участников (не все бизнес-партнёры могут, к примеру, принять участие в одном из последующих партнёрских соглашений) и, соответственно, с разным предметом регулирования. Здесь партнёрский договор также схож с корпоративным договором (акционерным соглашением).

Что в себя включает (может включать) партнёрский договор?

Как видно из расшифровки определения термина «партнёрский договор», партнёрский договор может включать и чаще всего включает в себя конструкции корпоративного договора и(или) учредительного договора и(или) договора простого товарищества.

Помимо указанных договорных конструкций партнёрский договор может также включать в себя:

договор займа (простого/инвестиционного/конвертируемого), если партнёр (партнёры) вносят вклады (часть вкладов) в бизнес на условиях займа;

договор подряда/оказания услуг;

договора о внесении инвестиций/инвестиционного договора;

договор безвозмездного пользования/договор аренды (с выплатами в виде доли от прибыли бизнеса);

договор купли-продажи того или иного имущества (чаще всего с рассрочкой платежа);

договор авторского заказа/лицензионный договор/договор об отчуждении исключительного права;

соглашение о переговорах/терм-шит;

предварительный договор/договор о намерениях, касающийся будущей продажи/передачи в аренду/передачи иным образом какого-либо имущества, выполнения какой-либо работы, оказания услуги;

соглашение о конфиденциальности/неразглашении конфиденциальной информации (NDA);

договор поручения/агентский договор;

соглашение о предоставлении опциона (фантомного опциона);

соглашение о разрешении непримиримой конфликтной ситуации (дедлок, deadlock) с помощью правового механизма «русская рулетка»/«техасская перестрелка»;

и так далее.

Вывод: партнёрский договор — это договор, который фактически может представлять собой (и часто представляет) корпоративный договор и(или) учредительный договор и(или) договор простого товарищества; нередко также является смешанным договором, включающим в себя конструкции (элементы) множества других договоров, ранее мною упомянутых.

Как оформить партнёрский договор?

Поскольку партнёрский договор регулирует частные бизнес-отношения, то он в меньшей степени зарегулирован на законодательном уровне. Конечно, если партнёрский договор включает в себя элемент договора, более жёстко регулируемого законодательством (например, договор отчуждения исключительного права на зарегистрированный в Роспатенте товарный знак или договор купли-продажи недвижимости), то требования в отношении такого договора автоматически распространяются и на партнёрский договор.

Однако в подавляющем большинстве случаев партнёрский договор представляет собой результат свободного бизнес- и юридического творчества партнёров (их юристов). Именно поэтому партнёрские договоры, не утяжелённые договорными конструкциями, жёстко регулируемыми применимым законодательством, что в России, что за рубежом (в иностранных юрисдикциях развитых/правовых/светских государств с рыночной экономикой), мало чем отличаются друг от друга.

Поскольку партнёрский договор — это область частных отношений, то и регулирование здесь максимально свободное. В связи с этим российскую редакцию партнёрского договора часто можно с лёгкостью использовать и в зарубежной практике — с высокой долей вероятности такой договор будет функционален в иностранных юрисдикциях (развитых/правовых/светских государств с рыночной экономикой).

Однако не стоит забывать, что исполнение/выполнение/оформление (aka регистрация) партнёрского договора может подразумевать выполнение тех или иных бюрократических/регистрационных процедур, что в каждой юрисдикции регулируется уникальным образом — в таком случае необходимо ориентироваться на особенности конкретной юрисдикции.

Но наличие бюрократических особенностей исполнения/регистрации партнёрского договора не мешает творчески подходить к его составлению (содержанию). Повторюсь, с точки зрения содержания партнёрские договоры, созданные в различных юрисдикциях, мало чем отличаются друг от друга.

Для грамотного оформления партнёрского договора, как и для грамотного решения практически любой другой задачи, необходимо ТЗ -- перечень (чек-лист) вопросов, которые надлежит разрешить бизнес-партнёрам "на бумаге". Для упрощения работы над составлением такого ТЗ, и соответственно, составлением партнёрского соглашения, мною подготовлен чек-лист из ТОП-50 вопросов, которые нужно обсудить с бизнес-партнёрами «на берегу», чтобы избежать конфликтов в будущем.

Данная статья — лишь базовый экскурс в тему партнёрского договора (соглашения). Поскольку партнёрский договор часто — это смешанный и не поименованный законодательством договор, включающий в себя различные договорные конструкции, то более детальный анализ партнёрского договора или задачи по его составлению может быть только предметным, направленным на изучение всех договорных конструкций, включенных/предлагаемых для включения в конкретный партнёрский договор.

Более детально о тех или иных договорных конструкциях, которые могут быть являться конструктивной частью партнёрского договора можно почитать по ссылкам, расставленным в тексте. При наличии вопросов, а также запросов по оформлению партнёрских договоров, корпоративных соглашений и иных бизнес-сделок, в том числе, поименованных в статье, можете обращаться по нижеуказанным контактным данным.

С уважением, Евгений Рябов, корпоративный и инвестиционный юрист, автор книги «Стартап и инвестор: правила игры»

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