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Марк Кралинов
Право

Как вернуть деньги от недобросовестного продавца?

Вы столкнулись с распространенной проблемой — продавец принял оплату (например, на платформе Авито), но товар не предоставил, кроме того, затягивает сроки доставки и практически перестал отвечать на запросы покупателя.

Если такая ситуация возникла и вы подозреваете мошенничество, вернуть деньги возможно несколькими способами.

✅ 1. Подготовьте претензию продавцу

Перед обращением в суд рекомендуется (читать как требуется) направить официальную письменную претензию продавцу. Цель претензии - зафиксировать факт нарушения условий договора и попытаться урегулировать конфликт мирным путем.

❓ Что должно содержаться в претензии:

- Полное наименование продавца (ФИО ИП).

Описание обстоятельств оплаты и отсутствия поставок.

- Требование возврата денежных средств.

- Срок исполнения требования (обычно составляет 10–30 календарных дней).

- Реквизиты вашего банковского счета для перечисления денег (указанное требование НЕобязательно при условии отражения данных сведений, например, в переписке с продавцом).

Направляйте претензию заказным письмом с уведомлением о вручении либо лично передайте документ под роспись сотруднику организации-продавца.

📌 2. Соберите доказательства

Важность доказательств нельзя недооценивать. Суд рассматривает дело исключительно на основании представленных документов и фактов. Какие материалы нужно подготовить:

- Копии квитанций или банковских выписок, подтверждающих перевод средств.

- Экземпляр подписанного счета-фактуры или иного документа, подтверждающего договоренность сторон.

- Переписка с продавцом (почта, мессенджеры, звонки).

- Скриншоты страниц сайта продавца (платформ, например, Авито, на которых осуществляется выкладка товаров), показывающие отсутствие сроков поставки и любые другие важные моменты сделки.

🔗 3. Обращение в суд

Если продавец проигнорировал вашу претензию или отказал в возврате средств, следующим этапом станет обращение в судебные органы. Вам предстоит подать исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения.

✉ Основанием подачи заявления является статья 1102 Гражданского кодекса РФ («Обязанность возвратить неосновательное обогащение»). Справочно: продавец получил ваши денежные средства без законных оснований и теперь обязан вернуть их покупателю.

💡 Что указывать в заявлении

- Название суда, ФИО истца и ответчика.

- Подробное изложение обстоятельств дела (перевод средств, отсутствие товара, нарушение обязательств).

- Ваши исковые требования (возврат суммы перевода + проценты за пользование чужими средствами, моральный ущерб, расходы на юридические услуги).

- Приложенные документы-доказательства.

🔖 Альтернативные способы решения спора

Помимо судебного разбирательства существуют альтернативные пути восстановления справедливости, например:

  • Обращение в полицию: Вы можете написать заявление о факте мошенничества при наличии признаков умышленного введения вас в заблуждение относительно намерений поставщика (обман/злоупотребление доверием).

  • Арбитражное разбирательство: Допускается использование процедуры медиации или обращения в третейские суды, однако это актуально лишь в случаях когда стороны изначально договорились решать споры подобным образом.

Возвращение денежных средств от недобросовестного продавца вполне реально, даже если продавец уклоняется от общения и игнорирует законные обязательства. Правильный порядок действий включает отправку письменной претензии, сбор необходимых доказательств и подачу грамотного искового заявления в суд. Главное - своевременно предпринять активные меры и защитить свои права потребителя.

Информации об авторе

Марк Кралинов

Марк Кралинов

Юрист в Москва

8 постов

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