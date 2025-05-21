Как вернуть деньги от недобросовестного продавца?

✅ 1. Подготовьте претензию продавцу

Перед обращением в суд рекомендуется (читать как требуется) направить официальную письменную претензию продавцу. Цель претензии - зафиксировать факт нарушения условий договора и попытаться урегулировать конфликт мирным путем.

❓ Что должно содержаться в претензии:

- Полное наименование продавца (ФИО ИП).

Описание обстоятельств оплаты и отсутствия поставок.

- Требование возврата денежных средств.

- Срок исполнения требования (обычно составляет 10–30 календарных дней).

- Реквизиты вашего банковского счета для перечисления денег (указанное требование НЕобязательно при условии отражения данных сведений, например, в переписке с продавцом).

Направляйте претензию заказным письмом с уведомлением о вручении либо лично передайте документ под роспись сотруднику организации-продавца.

📌 2. Соберите доказательства

Важность доказательств нельзя недооценивать. Суд рассматривает дело исключительно на основании представленных документов и фактов. Какие материалы нужно подготовить:

- Копии квитанций или банковских выписок, подтверждающих перевод средств.

- Экземпляр подписанного счета-фактуры или иного документа, подтверждающего договоренность сторон.

- Переписка с продавцом (почта, мессенджеры, звонки).

- Скриншоты страниц сайта продавца (платформ, например, Авито, на которых осуществляется выкладка товаров), показывающие отсутствие сроков поставки и любые другие важные моменты сделки.

🔗 3. Обращение в суд

Если продавец проигнорировал вашу претензию или отказал в возврате средств, следующим этапом станет обращение в судебные органы. Вам предстоит подать исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения.

✉ Основанием подачи заявления является статья 1102 Гражданского кодекса РФ («Обязанность возвратить неосновательное обогащение»). Справочно: продавец получил ваши денежные средства без законных оснований и теперь обязан вернуть их покупателю.