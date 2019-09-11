День России: Практикум по конституционному праву. Часть 4

Продолжаю сериал о моем задержании в День России и о последующих судебных тяжбах.

Краткое содержание предыдущих серий. Меня задержали во время мирной манифестации против полицейского произвола в сфабрикованном уголовном деле Ивана Голунова. В момент задержания я был один, вел себя спокойно и просто фотографировал происходящее. Протокол об административном правонарушении был составлен на основе стандартного шаблона, текст которого не имел ни малейшего отношения к реальным обстоятельствам задержания (якобы я выкрикивал лозунги в группе из 200 человек, мешал движению транспорта и т.п.). В суде первой инстанции судья выслушала моих свидетелей и даже приобщила к делу мои фотографии, но отказалась вызвать в суд омоновцев для их допроса и установления настоящих обстоятельств дела. Представителя обвинения в процессе, как водится, не было, и функции гособвинителя де-факто исполняла судья. В результате судья «установила» факты дела в полицейской версии, полностью проигнорировав доказательства защиты, и оштрафовала меня на 15 тыс. рублей. Судья второй инстанции тоже отказался вызывать омоновцев и приобщать дополнительные доказательства (а именно, видео с камер наблюдения с места задержания, истребованное по адвокатскому запросу). Судья не внял моим призывам не разрешать дело на основании очевидно сфабрикованных полицейских рапортов. Мои конституционные аргументы также не нашли понимания. Судья оставил в силе решение первой инстанции. Подробности здесь: Часть 1

Часть 2

Часть 3 В этой серии я пытаюсь добыть оригинал решения второй инстанции (спойлер: пока безуспешно) и предъявляю полиции и Росгвардии административный иск по КАС РФ. Полный текст административного иска прилагается.

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В течение всего лета 2019 года социальная напряженность в Москве нарастала.

В ходе муниципальных выборов власти сняли с выборов абсолютно всех оппозиционных кандидатов. Причем зачастую под явно абсурдными предлогами - такими, как признание фальшивыми подписей людей, которые публично заявляли, что они действительно подписывались за данного кандидата.

Граждане ответили на это мирными манифестациями, а власти им – запретом и разгоном этих манифестаций. Задержания участников акций проводились с все нарастающей жестокостью. Дело дошло до избиений манифестантов дубинками, разбитых голов и сломанных ног.

Впоследствии было возбуждено несколько уголовных дел, но не против распоясавшихся омоновцев, а против самих же манифестантов.

Так, было возбуждено о дело «массовых беспорядках» против студента ВШЭ Егора Жукова. После всплеска общественного возмущения это явно сфабрикованное дело (ни о каких фактах массового насилия со стороны манифестантов не сообщалось) было прекращено, а Жуков освобожден из-под стражи. Однако власти не успокоились и возбудили против Жукова, известного сторонника мирного сопротивления, дело о «призывах к экстремистской деятельности», а самого его отправили под домашний арест.

Со 2 по 5 сентября суды в рекордно быстром темпе вынесли шесть приговоров фигурантам так называемого «московского дела». Всем им дали реальные сроки.

Из этих приговоров более или менее оправданным выглядит лишь один, вынесенный за твит с угрозами детям силовиков (5 лет колонии). Да и то пропорциональность наказания вызывает сомнения.

В четырёх случаях наказание явно диспропорционально тяжести совершенного правонарушения (Иван Подкопаев, Данил Беглец, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко). Один из обвиняемых распылил перцовый газ в сторону полицейских, другой схватил полицейского за руку и потянул, третий прикоснулся к шлему росгвардейца, четвертый толкнул полицейского и бросил мусорный бак в сторону росгвардейца (все по версии обвинения). За эти действия, не причинившие никому серьезного вреда и заслуживающие разве что штрафа, обвиняемые получили от двух до трех с половиной лет колонии.

Напомню, у нас за доказанные пытки в полиции дают условно. А, например, за причинение смерти по неосторожности по УК положено лишь два года.

Наконец, кристально чистым случаем неправосудного судебного акта является приговор в деле программиста Константина Котова (четыре года колонии). Он не трогал омоновцев, и никто его в этом не обвинял. Все его преступление состояло в том, что он неоднократно нарушил порядок проведения манифестаций (ст. 212.1 УК).

А именно, он принял участие в четырех несогласованных акциях (в том числе в марше по поводу дела Голунова), а также призывал к участию в одной из таких акций. Иначе говоря, Котова отправили за решетку за реализацию его конституционного права на проведение мирных манифестаций.

Замечу, что Конституционный Суд высказывался по поводу этой статьи УК в том смысле, что сажать по ней нельзя, если нарушение правил проведения мероприятия «не было сопряжено с … угрозой причинения существенного вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц … или иным конституционно охраняемым ценностям».

Но судья Тверского райсуда Станислав Минин остался глух к конституционным аргументам. Более того, он отказался приобщить к материалам дела ключевое доказательство: видеозапись, подтверждающую, что Котов, вопреки утверждениям обвинения, даже не успел принять участие в манифестации, а был задержан прямо на выходе из метро.

Что ж, остается надеяться, что когда этому судье огласят приговор за вынесение заведомо неправосудного судебного акта, этот приговор окажется более справедливым, чем его приговор Константину Котову!

Там, кстати, от трех до десяти лет, если незаконный приговор привел к лишению свободы (ст. 305УК).

*** Конечно, на этом мрачном фоне бледнеет моя скромная история с (всего лишь) задержанием и штрафом. И все же, как мне кажется, судебные разбирательства по моему делу стоит довести до конца. Хотя бы в качестве жеста солидарности с Константином Котовым, которого посадили, по сути, за то же самое, за что оштрафовали меня. И точно так же «установили» факты дела в полицейской версии, невзирая ни на какие доказательства. Так что продолжу рассказ о своих приключениях в российских судах… ***

Огласив свое решение (напомню, вынесенное не в мою пользу), судья Мосгорсуда сказал, что полный текст с мотивировкой можно будет получить через две недели в районном суде. Однако через две недели в канцелярии райсуда мне ответили, что решения еще нет.

Не оказалось его там и через три недели. Покопавшись минут десять в стопках бумаг, разложенных в канцелярии прямо на полу, ответственный за выдачу документов юноша объявил, что дело еще не вернулось из Мосгорсуда. Впрочем, юноша меня обнадежил, сказав, что он меня помнит и лично позвонит, как только дело вернется.

Прошла еще неделя, никто не звонил.

Вообще-то я давно уже прочитал решение по своему делу на сайте Мосгорсуда, а также в системе «КонсультантПлюс», и даже написал жалобу в третью инстанцию. Однако при подаче жалобы надо приложить оригиналы решения второй инстанции и постановления первой инстанции (с отметкой о вступлении в силу), а их у меня не было…

И тут я вспомнил, что у нас же теперь есть электронное правосудие!

Изучив разъяснения на сайте Мосгорсуда, я узнал, что можно получить электронный доступ к материалам своего дела. Не совсем понятно, какие именно материалы есть в этом электронном доступе, но, как минимум, там должны быть копии судебных актов, заверенные электронными подписями. И их можно приложить к кассационной жалобе, подаваемой в электронном виде!

Зайдя в свой личный кабинет на сайте московских судов, я подал заявление на предоставление доступа к делу. (Для этого требуется полноценная регистрация на Госуслугах, которая приравнивается к простой электронной подписи.) Причем подал на всякий случай в оба суда: и в Мосгорсуд и в Мещанский райсуд. Оба заявления получили статус «На рассмотрении».

Прошла неделя, ничего не произошло.

Тогда я повторил трюк с подачей заявлений, но на этот раз на сайте системы ГАС «Правосудие» (там тоже есть раздел для подачи документов в суд). Оба заявления получили статус «Проверка ЭП пройдена» и «Отправлено в суд», а еще через пару часов - «Зарегистрировано». То есть нельзя сказать, что электронное правосудие вообще не работает!

Прошел еще день, ничего не произошло. В общей сложности с момента судебного заседания второй инстанции прошло уже больше месяца. На сайте Мосгорсуда дело по-прежнему значилось как находящееся «в экспедиции».

Потеряли они дело, что ли? Там, кстати, содержатся доказательства фальсификации: оригинал подчищенного полицейскими протокола.

Ну ладно, пока, наверное, рано беспокоиться. Подожду еще немного…

***

Между тем один пассаж в решении судьи Мосгорсуда по моему делу (прочитанном в «КонсультантПлюс») привлек мое внимание.

В ответ на мои протесты по поводу неправомерных действий полицейских судья заметил, что эти действия надо оспаривать «по правилам главы 22 КАС РФ, чем сторона защиты в данном случае не воспользовалась».

Ну что ж, раз судья советует, почему бы не оспорить?

Я написал административное исковое заявление, в котором указал в качестве административных ответчиков (1) Росгвардию, разгонявшую митинг; (2) омоновца, подписавшего фальшивый рапорт о моем задержании; (2) отдел полиции, куда меня доставили; а также (4) полицейского, составившего протокол об административном правонарушении.

Заявление я адресовал в Королевский суд.

Кто не знает, королевские суды есть не только в Англии. Один имеется и у нас!

Только у нас он часто пишется через «ё» и находится в городе Королёв Московской области, где я живу. По Кодексу административного судопроизводства гражданин может подать административный иск против властей по месту своего жительства. Ну вот и пускай гвардейцы покатаются!

Освоившись с электронным правосудием, я решил и этот иск тоже подать в электронном виде, через ГАС «Правосудие». К нему я приложил пару документов из моего дела и квитанцию об оплате пошлины.

Все прошло неожиданно гладко. Вначале документ получил статус «Проверка ЭП пройдена» и «Отправлено в суд». Через пару часов появился статус «Зарегистрировано» (надо понимать, в суде). И наконец еще через две секунды документу был присвоен статус «Передано на рассмотрение судье».

Полный успех!

До этого я собирался на всякий случай закинуть в суд и бумажную копию иска (вернее, пять копий: одну для суда и четыре для ответчиков). Но теперь решил, что можно не беспокоиться, ведь исковое уже у судьи. (Да, я оптимист.)

Полный текст заявления прилагаю (убрал лишь персональные данные). О ходе дела буду сообщать по мере развития событий…