День России: Практикум по конституционному праву. Часть 5

Продолжаю сериал о моем задержании в День России и о последующих судебных тяжбах.

Краткое содержание предыдущих серий. Меня задержали во время мирной манифестации против полицейского произвола в сфабрикованном уголовном деле Ивана Голунова. В момент задержания я был один, вел себя спокойно и просто фотографировал происходящее. Протокол об административном правонарушении был составлен на основе стандартного шаблона, текст которого не имел ни малейшего отношения к реальным обстоятельствам задержания (якобы я выкрикивал лозунги в группе из 200 человек, мешал движению транспорта и т.п.). В суде первой инстанции судья выслушала моих свидетелей и даже приобщила к делу мои фотографии, но отказалась вызвать в суд омоновцев для их допроса и установления настоящих обстоятельств дела. Представителя обвинения в процессе, как водится, не было, и функции гособвинителя де-факто исполняла судья. В результате судья «установила» факты дела в полицейской версии, полностью проигнорировав доказательства защиты, и оштрафовала меня на 15 тыс. рублей. Судья второй инстанции тоже отказался вызывать омоновцев и приобщать дополнительные доказательства (а именно, видео с камер наблюдения с места задержания, истребованное по адвокатскому запросу). Судья не внял моим призывам не разрешать дело на основании очевидно сфабрикованных полицейских рапортов. Мои конституционные аргументы также не нашли понимания. Судья оставил в силе решение первой инстанции. Поскольку суды отказались по существу исследовать вопрос о нарушениях закона со стороны полицейских, сказав, что эти вопросы решаются в другом порядке, я предъявил административный иск правоохранителям по Кодексу об административном судопроизводстве (КАС). В качестве эксперимента на себе иск я подал в электронной форме. Подробности здесь: Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

В этой серии судья отказывает мне в принятии моего иска по КАС к рассмотрению по существу, и я подаю жалобу на этот отказ.

Мои эксперименты с электронным правосудием продолжаются…

Фото: В отделении

Источник: Фейсбук Владимира Багаева

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Начну с хорошей новости: электронное правосудие в Росси работает! Правда, не везде и не во всем, но об этом чуть позже.

Через две недели после того, как я, воспользовавшись сайтом ГАС «Правосудие», подал свой административный иск к полиции и Росгвардии в Королевский городской суд, свершилось чудо. Я получил по электронной почте уведомление о том, что судья рассмотрел мое заявление!

Плохая новость состояла в том, что в принятии заявления к рассмотрению по существу судья отказал. Вновь зайдя в систему ГАС «Правосудие», я обнаружил там копию соответствующего определения в формате PDF. Документ был заверен электронной подписью.

В коротеньком определении на одной странице вкратце излагается суть дела (причем употребляется выражение «манифестация против полицейского произвола»), после чего говорится, что мною «обжалуются действия по задержанию и составлению протокола в рамках дела об административном правонарушении в рамках КоАП РФ», а потому мое заявление «не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке административного производства».

Примерно то же самое мне написал и судья второй инстанции в деле об административном правонарушении. Но только наоборот: он полагал, что вопрос о законности действий полиции не подлежит рассмотрению в процессе по КоАП, а должен рассматриваться в порядке административного судопроизводства.

Озадаченный этим противоречием, я засел за жалобу на определение судьи Королевского суда. Между тем времени на раздумья оставалось мало: определение, если верить дате на нем, было принято через три дня после того, как я подал заявление, но в ГАС «Правосудие» оно попало лишь еще через 10 дней. А срок обжалования составляет 15 дней, так что оставалось всего пять!

Ударными темпами я написал частную жалобу на определение и, оплатив госпошлину, загрузил жалобу вместе с квитанцией в ГАС «Правосудие». Текст жалобы прилагается ниже.

На следующий день мое обращение получило статус «передано на рассмотрение судье», и я стал ждать дальнейшего развития событий…

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Потыкав мышкой в замочек, изображающий электронную подпись, которой было заверено определение, я обнаружил, что подпись принадлежит Наталье Николаевне Лахно.

Небольшой поиск по интернету показал, что это помощник судьи, ответственный за работу сайта Королевского горсуда. В 2017 году сайт был удостоен второго места в одной из категорий в областном конкурсе на лучший сайт суда.

Я поздравляю (пусть и запоздало) Наталью Николаевну с заслуженным призом и подтверждаю: электронное правосудие в Королеве действительно работает!

Не могу сказать того же самого о Москве. Мои ходатайства о доступе к делу, поданные через сайты судов и ГАС «Правосудие», давным-давно висят в статусе «зарегистрировано» и «на рассмотрении». Еще я посылал по адресам судов сообщения электронной почты, но тоже безрезультатно.

Единственной реакцией на все мои старания стало автоматизированное электронное письмо с адреса Мосгорсуда, где говорилось, что моему обращению (не знаю, какому из трех) присвоен регистрационный номер. Увы, дальнейшего развития эта переписка пока не получила.

Возможно, московским судам стоит подумать о направлении помощников судей на стажировку к Наталье Николаевне в Королевский суд…

В Московский областной суд, 143402, Московская область, Красногорский район п/о "Красногорск-2", МКАД 65-66 км, через Королевский городской суд, 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Коминтерна, д. 2 (подано в электронном виде через ГАС «правосудие») <…> ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯоб оспаривании действий органов государственной власти и должностных лиц в порядке гл. 22 Кодекса РФ об административном судопроизводстве 12 июня 2019 года я был задержан в Москве во время проведения мирной манифестации против полицейского произвола и фальсификации доказательств, проводимой в связи с незаконным преследованием журналиста Ивана Голунова. Впоследствии я был оштрафован в судебном порядке по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП за участие в манифестации (в настоящее время дело в процессе обжалования). Полагаю, что во время моего задержания, доставления и содержания в отделении МВД представители власти, включая Росгвардию и полицию, совершили ряд незаконных действий, нарушивших мои права, свободы и законные интересы. Помимо прочего, к таким действиям относится фальсификация доказательств в моем деле (подробности см. в административном исковом заявлении). Дела об оспаривании действий органов государственной власти рассматриваются в порядке, предусмотренным КАС (п. 2 ч. 2 ст. 1 КАС РФ). Ввиду этого 10 сентября 2019 года я обратился в Королевский городской суд с административным исковым заявлением. Однако судья Шишков С.В. отказал мне в принятии этого заявления, сославшись на то, что я обжалую «действия по задержанию и составлению протокола в рамках дела об административном правонарушении», а потому мое заявление «не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке административного производства».[1] (Замечу, что определение судьи датировано 13 сентября, но было предоставлено мне через ГАС «Правосудие» лишь 23 сентября, то есть всего за пять дней до истечения срока обжалования этого определения.) Таким образом, суд отказал мне в рассмотрении по существу вопроса о законности или незаконности действий представителей власти. *** Вопрос о том, законно ли постановление суда о моем привлечении к административной ответственности, отличается от вопроса о том, законны ли те или иные действия представителей органов власти в процессе моего задержания, доставления и содержания в отделении. Вполне мыслимы ситуации, когда для задержания человека есть основания, и полиция при задержании действует правомерно, но по итогам разбирательства выясняется, что законные основания для его привлечения к административной ответственности отсутствуют. Несомненно, возможно и обратное: когда по итогам разбирательства человек корректно привлечен к административной ответственности, но в ходе его задержания или содержания в отделении правоохранители нарушили закон. Я полагаю, что в моем случае незаконными были и действия представителей власти при задержании, и последующее решение суда о наложении штрафа. Действия представителей власти я оспариваю по КАС в настоящем деле, решение суда – обжалую по КоАП в отдельном процессе, как это и предусмотрено законом. Я согласен с тем, что нарушения закона со стороны представителей власти в определенных ситуациях могут служить самостоятельным основанием для прекращения производства по делу о привлечении к административной ответственности. В связи с этим я выдвигал в упомянутом процессе по КоАП аргументы о незаконности действий полиции и Росгвардии. Однако компетентный суд отказался по существу исследовать законность этих действий. Судья Мосгорсуда, рассматривавший мое дело по КоАП во второй инстанции, в ответ на эти мои аргументы пишет следующее. «[П]унктом 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 года № 28 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел и дел об административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях» разъяснено, что действия (бездействие) должностных лиц, связанные с применением мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, могут быть оспорены лицом, к которому применены такие меры, законным представителем этого лица либо прокурором в суд общей юрисдикции по правилам главы 22 КАС РФ, чем сторона защиты в данном случае не воспользовалась».[2] Таким образом, мое обращение в Королевский городской суд с административным иском по КАС, по сути, осуществлено во исполнение указаний Московского городского суда. Отказ от рассмотрения вопроса о законности действий представителей власти в обоих процессах (и по КоАП, и по КАС) являлся бы отказом мне в судебной защите, что нарушало бы как Конституцию РФ (ст. 46), так и Европейскую Конвенцию по правам человека (ст. 6). *** В связи с вышеизложенным ПРОШУ: отменить определение судьи Королевского городского суда Московской области Шишкова С.В. от 13.09.2019 № 9а-552/19; направить административное исковое заявление Будылина С.Л. в Королевский городской суд для рассмотрения по существу. Дата: 23.09.2019 _____________ Будылин С.Л.

[1] Определение судьи Королевского городского суда Московской области Шишкова С.В. от 13.09.2019 № 9а-552/19.

[2] Решение Московского городского суда от 08.08.2019 по делу N 7-9121/2019.