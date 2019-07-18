Маркировка табака и обуви в 2019: что будет и что делать

Минпромторг к 2024 году планирует промаркировать большинство товаров массового спроса. С 1 июля 2019 года новые правила уже применяют производители и розничные продавцы папирос и сигарет. Пришла очередь обувной отрасли. Расскажем, как выполнить требования к маркировке табачникам и обувщикам, а также предложим алгоритм необходимых действий.
Для чего вводится маркировка
Доля поддельных сигарет по сравнению с прошлым годом выросла с 7,7 % до 10,3 % (группа Kantar TNS). Объем контрафакта обуви и одежды по разным данным оценивается в 30-50 %. Маркировка должна защитить покупателя от подделок и сократить объем незаконного оборота в стране.
Маркировка — это нанесение на каждую единицу продукции уникального кода Data Matrix. Данные о кодах хранит национальная система мониторинга и прослеживаемости товаров «Честный знак». Ее разработкой занимается оператор — государственно-частная организация Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
«Честный знак» — облачная система, в нее могут заходить ФНС, Минпромторг и другие контролирующие органы, чтобы следить, где продукцию произвели и где вывели из оборота, то есть продали конечному потребителю. В систему смогут заходить и участники оборота, а также конечные потребители, чтобы получить нужную информацию.
К каким видам табака и обуви относятся требования
Контроль за продажей разных видов табака разделен на два периода:
- С 1 июля 2019 года под контролем сигареты (ТН ВЭД 2402 20, по классификатору 12.00.11.130) и папиросы (ТН ВЭД 2402 20 900 0, по классификатору 12.00.11.140). Их можно производить только с маркировкой, а при продаже на кассе — считывать код 2D-сканером.
- С 1 июля 2021 года контроль заработает для кальянного табака и прочей табачной продукции.
Для обуви такого разделения нет. Требования относятся к меховой, кожаной, резиновой, текстильной обуви, в том числе спортивной. В перечне Постановления Правительства РФ от 05.07.2019 № 860 перечислены коды: по ТН ВЭД с 6401 по 6405 включительно, а по классификатору 15.20.11, 15.20.12, 15.20.13, 15.20.14, 15.20.21, 15.20.29, 15.20.31, 15.20.32 и 32.30.12.
Новый товар нужно маркировать
Новая продукция должна попадать на российский рынок уже промаркированной. В оборот она поступает одним из способов: ее произвели в России или ввезли как импорт.
В первом случае производитель заказывает у ЦРПТ нужное количество уникальных кодов и печатает их на пачках сигарет и папирос. Для маркировки обуви код можно печатать на обувной коробке или на клеящихся этикетках. Для одной пары обуви выпускается один код.
В случае импорта коды у ЦРПТ запрашивает импортер. Он отправляет коды производителю, чтобы тот напечатал их на упаковке или этикетках. Импортер может прислать коды на склад, чтобы наклеить этикетки с кодами на продукцию перед ввозом в Россию.
Комиссионные магазины, которые принимают товар от физлиц, тоже будут обязаны маркировать товар.
Как быть с немаркированными остатками
На вывод немаркированного сигарет и папирос из оборота есть год. До 1 июля 2020 розница сможет продавать одновременно остатки и новые пачки с Data Matrix.
У обуви переходный период будет короче. С 1 марта 2020 года реализовать немаркированную обувь будет нельзя, желательно распродать такую продукцию раньше. Но если остатки скопились, их нужно промаркировать, запросив коды для остатков через регистратор эмиссии в «Честном знаке». Регистратор эмиссии — система управления заказами, которая находится на стороне ЦРПТ. Доступ к ней участники обувного рынка получают при подаче заявки в «Честном знаке».
Еще одна особенность маркировки обуви в том, что код печатается не на упаковке, а размещается на этикетке или бирке. Бирка может потеряться или порваться, тогда владельцу товара нужно его снова промаркировать, для этого тоже нужно заказать коды в «Честном знаке».
При розничной продаже важно сканировать код
Каждый розничный продавец должен сообщать в «Честный знак», что продал маркированный товар. Как сообщить о продаже в систему? Через оператора фискальных данных (ОФД), с которым у розничного продавца заключен договор на передачу сведений с кассы в налоговую.
Чтобы сведения о маркированном товаре попали в чек, кассир должен сканировать Data Matrix на упаковке. ОФД сообщит в ФНС фискальные данные чека, а в систему мониторинга — код с проданной пачки. Так система зафиксирует, что товар выбыл из оборота.
Если магазин в отдаленной местности
Если магазин стоит в местности, отдаленной от сети связи и с населением менее 10 тыс. человек, можно применять кассу в автономном режиме без подключения к ОФД. Смотрите перечень таких территорий.
Таким магазинам нужно самостоятельно сообщить в «Честный знак» о реализации. Как именно подавать уведомления о продаже табака и обуви, нормативные акты не описывают. Имеются разъяснения ЦРПТ о том, что нужно делать продавцу:
- Выгрузить с фискального накопителя данные о продажах.
- Войти в Личный кабинет, доступ к которому он получил при регистрации в «Честном знаке».
- Загрузить данные с кассы.
Обувной магазин должен отчитаться в «Честном знаке» в течение 30 календарных дней после продажи. Для табака этот срок пока не закреплен документально.
Если не сканировать маркированный товар при продаже, это будет нарушением правил применения контрольно-кассовой техники. За это можно получить предупреждение или штраф. Для ИП он составит 1,5-3 тыс. руб., для юрлиц 5-10 тыс. руб. (п. 4 ст. 14.5 КоАП РФ).
Как подтвердить получение и перемещение товара
В следующем году «Честный знак» будет фиксировать не только производство, ввоз и розничную продажу, но и промежуточные этапы, например, перемещение от производителя к оптовику.
Поставщик будет создавать первичный документ в формате электронного универсального передаточного документа (УПД). Документ должен содержать все коды передаваемых товаров. Получатель партии будет подтверждать УПД через систему электронного документооборота (ЭДО). Система «Честный знак» получит УПД и зафиксирует, что товаром с определенными кодами владеет уже не поставщик, а покупатель партии. После новый владелец может распоряжаться этим товаром.
Табачный рынок переходит на ЭДО с 1 июля 2020 года. Для обувной отрасли ЭДО не обязателен, с 1 марта 2020 года можно будет работать с бумажными документами и отдельно передавать в «Честный знак» сведения о приемке или отгрузке товара.
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Алгоритм действия для выполнения требований о маркировке
Шаг 1. Зарегистрируйтесь в системе «Честный знак» с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Табачники должны были это сделать до 1 июля 2019 года, но и сейчас не поздно, санкций за опоздание нет. Обувная отрасль регистрируется в системе с 1 июля до 30 сентября 2019 включительно.
Шаг 2. Подключитесь к ОФД, который работает с маркировкой. Или узнайте у своего оператора, умеет ли он отправлять сведения в систему мониторинга и нужно ли для оказания таких услуг составлять дополнительный документ между вами и ОФД.
Шаг 3. Уточните у производителя своей кассы или у компании, где ее купили, поддерживает ли она работу с маркировкой. Задайте тот же вопрос о кассовом программном обеспечении. Если касса работает в автономном режиме, уточните, в каком формате можно будет выгружать данные с фискального накопителя, чтобы предоставить в «Честный знак». На кассе считывайте сканером код.
Шаг 4. Купите 2D-сканер, который способен считывать Data Matrix. Если сканер уже есть, проверьте его, считав код на странице проверки.
Шаг 5. Подключите электронную систему документооборота, чтобы работать с УПД. Табачной отрасли ЭДО нужен к июлю 2020 года, обувная отрасль пока может использовать электронный документооборот добровольно.
Шаг 6. Если продаете обувь, с 1 октября 2019 по 1 марта 2020 года запросите в «Честном знаке» коды для маркировки остатков и нанесите маркировку на оставшуюся продукцию.
Памятка для розничных продавцов табака и обуви
Что сделать
Табачная розница
Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 224
Обувная розница
Постановление Правительства РФ от 05.07.2019 № 860
Зарегистрироваться в «Честном знаке»
С 1 марта до 30 июня 2019
С 1 июля по 30 сентября 2019
Сканировать код при продаже на кассе
С 1 июля 2019 — сигареты и папиросы
С 1 июля 2021 — кальянный табак и другие виды табачной продукции
С 1 марта 2020
Передавать сведения о переходе права собственности
С 1 июля 2020 через электронные универсальные передаточные документы (УПД)
С 1 марта 2020
Получить коды маркировки и промаркировать остатки
Не нужно
С 1 октября 2019 до 1 марта 2020 года
Запросить доступ к регистратору эмиссии для маркировки остатков
Не продавать товар без маркировки
С 1 июля 2020 — сигареты и папиросы
С 1 июля 2021 — кальянный табак и другие виды табачной продукции
С 1 марта 2020 года