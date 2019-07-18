Маркировка табака и обуви в 2019: что будет и что делать

Минпромторг к 2024 году планирует промаркировать большинство товаров массового спроса. С 1 июля 2019 года новые правила уже применяют производители и розничные продавцы папирос и сигарет. Пришла очередь обувной отрасли. Расскажем, как выполнить требования к маркировке табачникам и обувщикам, а также предложим алгоритм необходимых действий.

Для чего вводится маркировка

Доля поддельных сигарет по сравнению с прошлым годом выросла с 7,7 % до 10,3 % (группа Kantar TNS). Объем контрафакта обуви и одежды по разным данным оценивается в 30-50 %. Маркировка должна защитить покупателя от подделок и сократить объем незаконного оборота в стране.

Маркировка — это нанесение на каждую единицу продукции уникального кода Data Matrix. Данные о кодах хранит национальная система мониторинга и прослеживаемости товаров «Честный знак». Ее разработкой занимается оператор — государственно-частная организация Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Честный знак» — облачная система, в нее могут заходить ФНС, Минпромторг и другие контролирующие органы, чтобы следить, где продукцию произвели и где вывели из оборота, то есть продали конечному потребителю. В систему смогут заходить и участники оборота, а также конечные потребители, чтобы получить нужную информацию.

К каким видам табака и обуви относятся требования

Контроль за продажей разных видов табака разделен на два периода:

С 1 июля 2019 года под контролем сигареты (ТН ВЭД 2402 20, по классификатору 12.00.11.130) и папиросы (ТН ВЭД 2402 20 900 0, по классификатору 12.00.11.140). Их можно производить только с маркировкой, а при продаже на кассе — считывать код 2D-сканером.

С 1 июля 2021 года контроль заработает для кальянного табака и прочей табачной продукции.

Для обуви такого разделения нет. Требования относятся к меховой, кожаной, резиновой, текстильной обуви, в том числе спортивной. В перечне Постановления Правительства РФ от 05.07.2019 № 860 перечислены коды: по ТН ВЭД с 6401 по 6405 включительно, а по классификатору 15.20.11, 15.20.12, 15.20.13, 15.20.14, 15.20.21, 15.20.29, 15.20.31, 15.20.32 и 32.30.12.

Новый товар нужно маркировать

Новая продукция должна попадать на российский рынок уже промаркированной. В оборот она поступает одним из способов: ее произвели в России или ввезли как импорт.

В первом случае производитель заказывает у ЦРПТ нужное количество уникальных кодов и печатает их на пачках сигарет и папирос. Для маркировки обуви код можно печатать на обувной коробке или на клеящихся этикетках. Для одной пары обуви выпускается один код.

В случае импорта коды у ЦРПТ запрашивает импортер. Он отправляет коды производителю, чтобы тот напечатал их на упаковке или этикетках. Импортер может прислать коды на склад, чтобы наклеить этикетки с кодами на продукцию перед ввозом в Россию.

Комиссионные магазины, которые принимают товар от физлиц, тоже будут обязаны маркировать товар.

Как быть с немаркированными остатками

На вывод немаркированного сигарет и папирос из оборота есть год. До 1 июля 2020 розница сможет продавать одновременно остатки и новые пачки с Data Matrix.

У обуви переходный период будет короче. С 1 марта 2020 года реализовать немаркированную обувь будет нельзя, желательно распродать такую продукцию раньше. Но если остатки скопились, их нужно промаркировать, запросив коды для остатков через регистратор эмиссии в «Честном знаке». Регистратор эмиссии — система управления заказами, которая находится на стороне ЦРПТ. Доступ к ней участники обувного рынка получают при подаче заявки в «Честном знаке».

Еще одна особенность маркировки обуви в том, что код печатается не на упаковке, а размещается на этикетке или бирке. Бирка может потеряться или порваться, тогда владельцу товара нужно его снова промаркировать, для этого тоже нужно заказать коды в «Честном знаке».

При розничной продаже важно сканировать код

Каждый розничный продавец должен сообщать в «Честный знак», что продал маркированный товар. Как сообщить о продаже в систему? Через оператора фискальных данных (ОФД), с которым у розничного продавца заключен договор на передачу сведений с кассы в налоговую.

Чтобы сведения о маркированном товаре попали в чек, кассир должен сканировать Data Matrix на упаковке. ОФД сообщит в ФНС фискальные данные чека, а в систему мониторинга — код с проданной пачки. Так система зафиксирует, что товар выбыл из оборота.

Если магазин в отдаленной местности

Если магазин стоит в местности, отдаленной от сети связи и с населением менее 10 тыс. человек, можно применять кассу в автономном режиме без подключения к ОФД. Смотрите перечень таких территорий.

Таким магазинам нужно самостоятельно сообщить в «Честный знак» о реализации. Как именно подавать уведомления о продаже табака и обуви, нормативные акты не описывают. Имеются разъяснения ЦРПТ о том, что нужно делать продавцу:

Выгрузить с фискального накопителя данные о продажах. Войти в Личный кабинет, доступ к которому он получил при регистрации в «Честном знаке». Загрузить данные с кассы.

Обувной магазин должен отчитаться в «Честном знаке» в течение 30 календарных дней после продажи. Для табака этот срок пока не закреплен документально.

Если не сканировать маркированный товар при продаже, это будет нарушением правил применения контрольно-кассовой техники. За это можно получить предупреждение или штраф. Для ИП он составит 1,5-3 тыс. руб., для юрлиц 5-10 тыс. руб. (п. 4 ст. 14.5 КоАП РФ).

Как подтвердить получение и перемещение товара

В следующем году «Честный знак» будет фиксировать не только производство, ввоз и розничную продажу, но и промежуточные этапы, например, перемещение от производителя к оптовику.

Поставщик будет создавать первичный документ в формате электронного универсального передаточного документа (УПД). Документ должен содержать все коды передаваемых товаров. Получатель партии будет подтверждать УПД через систему электронного документооборота (ЭДО). Система «Честный знак» получит УПД и зафиксирует, что товаром с определенными кодами владеет уже не поставщик, а покупатель партии. После новый владелец может распоряжаться этим товаром.

Табачный рынок переходит на ЭДО с 1 июля 2020 года. Для обувной отрасли ЭДО не обязателен, с 1 марта 2020 года можно будет работать с бумажными документами и отдельно передавать в «Честный знак» сведения о приемке или отгрузке товара.

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Алгоритм действия для выполнения требований о маркировке

Шаг 1. Зарегистрируйтесь в системе «Честный знак» с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Табачники должны были это сделать до 1 июля 2019 года, но и сейчас не поздно, санкций за опоздание нет. Обувная отрасль регистрируется в системе с 1 июля до 30 сентября 2019 включительно.

Шаг 2. Подключитесь к ОФД, который работает с маркировкой. Или узнайте у своего оператора, умеет ли он отправлять сведения в систему мониторинга и нужно ли для оказания таких услуг составлять дополнительный документ между вами и ОФД.

Шаг 3. Уточните у производителя своей кассы или у компании, где ее купили, поддерживает ли она работу с маркировкой. Задайте тот же вопрос о кассовом программном обеспечении. Если касса работает в автономном режиме, уточните, в каком формате можно будет выгружать данные с фискального накопителя, чтобы предоставить в «Честный знак». На кассе считывайте сканером код.

Шаг 4. Купите 2D-сканер, который способен считывать Data Matrix. Если сканер уже есть, проверьте его, считав код на странице проверки.

Шаг 5. Подключите электронную систему документооборота, чтобы работать с УПД. Табачной отрасли ЭДО нужен к июлю 2020 года, обувная отрасль пока может использовать электронный документооборот добровольно.

Шаг 6. Если продаете обувь, с 1 октября 2019 по 1 марта 2020 года запросите в «Честном знаке» коды для маркировки остатков и нанесите маркировку на оставшуюся продукцию.

Памятка для розничных продавцов табака и обуви