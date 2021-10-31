«Обнуление» клининга – как государство под предлогом обеления обмануло свободных игроков отрасли

Стимулирование государством выхода «из тени» в любой из сфер (отраслей) экономики – на практике оказалось самым обычным наглым обманом, который в очередной раз государство подсунуло бизнесу под видом своей благодетели.

Отрасль клининга — не стала исключением для реализации политики по полному выводу «из тени» отдельных отраслей экономики. Ни для кого не секрет, что высокая доля серых налоговых схем с последующим уклонением от уплаты налогов доходов в ущерб бюджетам всех уровней – основная причина, которая сподвигло наших государственных деятелей к активным мерам по ее обелению.

Как обеление отрасли клининга может помочь ее честным игрокам и чем это чревато для заказчиков клининговых услуг уже было написано ранее. Ключевым моментом было то, что отрасли клининга обеление необходимо, как воздух, однако, жизнь сложилась иначе и теперь мы говорим, что государство не просто обмануло бизнес, но и с помощью, так называемого обеления, фактически загнало клининговый бизнес в свои регуляторные жернова.

«Предположение – мать провала» или текущее состояние отрасли

Начиная с июля-августа 2021 года налоговые органы начали массово вызывать клининговые компании на разговоры, направлять требования о предоставлении документов (информации) и рассылать различного рода информационные письма.

Итак, несколько примеров из практики таких писем «счастья»:

1) Ниже информационное письмо ИФНС России по г. Красногорску Московской области. Что примечательно, данное письмо пришло конкурсному управляющему клининговой компании.

Источник: Группа Банкротство в Фейсбуке.

2) А вот информационное письмо ИФНС России по г. Сергиев Посад Московской области. Подписано Заместителем начальника данной инспекции Е.А. Парфенюк. Очень грамотный налоговик, а в обозримом будущем, после завершения службы в налоговых органах, готовый помогать налогоплательщикам на возмездной основе, оказывая им консультационные услуги в качестве налогового консультанта. Поэтому, без комментариев к содержанию документа.