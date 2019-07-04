Упрощенный порядок выдачи чеков

В этой статье рассмотрим применение ККТ при оказании дистанционных услуг. Таковыми считаются услуги для физических и юридических лиц, которые оказывается не в офисе компании/предпринимателя, а у клиента.

Пример. У вас потек кран, заискрила проводка, сломалась сплит-система. Вы обращаетесь в сервисную компанию, которая отправит нужного мастера. Но пример дистанционной услуги - необязательно “муж на час”. Это может быть вызов медработника из коммерческой клиники, который проведет на дому сеанс лечебного массажа или произведет забор крови для лаборатории. В каждом из этих случаев сотрудник компании с 1 июля 2019 года обязан предоставить чек.

Если заглянуть на полгода назад, следует отметить, что владельцы подобных сервисных компаний, частных клиник с трепетом ожидали 1 июля 2019 года, представляя, что теперь каждого сотрудника, отправляющегося на вызов, надо снабдить автономным смарт-терминалом. А ведь это немалые деньги. Но все обошлось…

Федеральный закон № 129-ФЗ, подписанный 6 июня президентом, ввел в 54-ФЗ поправку об упрощенной процедуре выдачи чека покупателю.

Известно, что в момент покупки продавец обязан выдать чек покупателю либо отправить его на электронный адрес или номер телефона. Согласно новым поправкам эта процедура упрощается для компаний, оказывающих дистанционные услуги. Так, вышеупомянутые предприятия освобождаются от обязанности выдавать чек на месте и могут использовать удаленную кассу, находящуюся по месту нахождения офиса.

Как это может происходить?

Рассмотрим на примере врача-лаборанта.

К вам домой приезжает врач, осуществляет забор анализа, получает наличные. Далее два варианта:

а) он предлагает покупателю считать QR-код с данными о транзакции с экрана своего рабочего смартфона или планшета (чек при этом пробивается в офисе клиники);

б) предлагает направить сведения для идентификации кассового чека на номер телефона или электронный адрес пациента. К таким необходимым и достаточным сведениям относятся: регистрационный номер кассового аппарата, сумма, дата и время расчета, фискальный признак документа).

Следует отметить, что такие правила выдачи чека не обязанность компании, а ее право. Она может действовать “по старинке”, выдать каждому мастеру/медработнику смарт-кассу. Однако это не совсем экономически целесообразно.

Есть альтернативный вариант. Снабдить сотрудников недорогими мобильными принтерами, на которые данные о совершенной операции подаются со смартфона со специальным ПО. Через это ПО идет обмен данными с удаленной кассой. Используя такое техническое решение можно сразу выдать покупателю чек.