Клерк.Ру

Штрафов за СОУТ не будет. Массово пропадает стаж. Какие отпуска запретили. Неделя на «Клерке»

Стало известно, кого не оштрафуют за нарушения по СОУТ. Отпуска оформляйте по новым правилам. Налоговики шлют непонятные письма о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ. Проверьте свой кабинет в ПФР: по всей стране у людей пропадает стаж. Главное за неделю на «Клерке».

Главные новости

1. Налоговики вызывают «физиков» на комиссии из-за покупки авто;

2. Тссс... Не спугните. Налоговая принимает отчетность тихонько;

3. Могут ввести платную регистрацию мобильников;

4. Когда запустят принципиально новую систему быстрых платежей;

5. Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

6. Важно.Отпуск в выходные попал под запрет;

7. Появится еще один социальный вычет по НДФЛ;

8. Будет единый зарплатный оператор;

9. Медосмотры офисных работников отменят.

Темы недели

1. За несоблюдение СОУТ cразу штрафовать не будут.
Если вы ИП или малый бизнес, по спецоценке будут поблажки.
 

2. На всякий случай налоговики обвиняют в недостоверности сведений в ЕГРЮЛ всех подряд.

Налогоплательщики массово получают из ИФНС обвинительные уведомления.

3. Самозанятые наносят ответный удар.

ФНС или нужно будет разрабатывать методы отлова «схем» (что дорого и нерентабельно), или менять закон, который менять нельзя.

А другой эксперт говорит, что если оформляете сотрудников как самозанятых — ждите неприятностей.

4. 6-процентники, которых мы потеряли.

Про апокалипсис аутсорсинга (спойлер: его не будет), фантастические фильмы и книжки.

Сервис недели от «Клерка»

В этот раз собрали все справочники и инструменты для бухгалтеров и юристов, актуальные на 2019 год, в одном месте.

Дзен для бухгалтеров

Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).

1. Новогодние праздники сократят? Медведев «за»;

2. Сколько заработала депутат, заявившая, что женщинам после 30-ти «деньги уже не нужны»;

3. Теперь Сбербанк берет 3 % комиссии при оплате ЖКХ. Как сэкономить?

4. Бухгалтеров хотят больше всего;

5. Новый НДС: повышения цен на продукты не будет?

«Ночной бухгалтер»

За 21 января: Хорошие новости про СОУТ;

За 22 января: Переводить деньги компаниям можно будет быстрее;

За 23 января: Приставы больше не тронут ваш счет;

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Наследство: как проще получить и что надо предусмотреть еще при жизни

Интервью

Уровень подготовки бухгалтеров стал ниже. Восстанавливать учет после «Кнопки» — еще то удовольствие. Январь — несложный для бухгалтеров месяц. Об этом всем и другом беседовали с главным бухгалтером Надеждой Моталовой:

«Главбух не имеет права бить тревогу».

Что на форуме

Пару дней назад запустили новый крутой форум. Уже посыпались темы, присоединяйтесь:

1. Налоговики подбираются к «физикам» по-новому;

2. НДС ООО на ОСНО;

3. Вы уже провели СОУТ?

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