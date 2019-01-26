Штрафов за СОУТ не будет. Массово пропадает стаж. Какие отпуска запретили. Неделя на «Клерке»

Налогоплательщики массово получают из ИФНС обвинительные уведомления.

ФНС или нужно будет разрабатывать методы отлова «схем» (что дорого и нерентабельно), или менять закон, который менять нельзя.

А другой эксперт говорит, что если оформляете сотрудников как самозанятых — ждите неприятностей.