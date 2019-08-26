Налоговики начнут массовые проверки ИП. В ФНС новый сбой. Неделя на «Клерке»

Схемы с использованием ИП попадут под особый контроль инспекторов. Трудовые проверки выходят на новый уровень. Скоро год как налоговая не может справиться со своим программным сбоем. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. Налоговики могут блокировать личные счета ИП;
2. В программе налоговой очередной массовый сбой. Теперь по ОКТМО в декларациях;
3. В каких случаях по новому закону можно продать жилье и не платить НДФЛ;
4. Зарплату можно выплатить раньше установленной для этого даты;
Вы переплачиваете налоги по зарплате. Сколько именно и как сэкономить, расскажем на вебинаре «Законные способы снизить зарплатные налоги». Он пройдет 28 августа в 16-00 по мск.
Купить вебинар за 2000 руб.
Темы недели
1. Налоговики пойдут проверять ваших ИП: популярная схема становится супер-опасной.
2. Трудовые инспекторы жестят: какие документы надо проверить прямо сейчас.
Бухгалтер из Нижнего Новгорода неожиданно для себя узнала, что является владелицей бизнеса в Москве, которым она же единолично управляет. Как такое возможно?
Дзен для бухгалтеров
Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).
1. Пенсионные удостоверения вернутся. Где и когда?
2. Будьте осторожнее с бесплатными картами. ФНС начеку.
3. Почему тарифы ЖКХ обещают не повышать, но все равно врут.
4. Нельзя стеклить самому балкон.
«Ночной бухгалтер»
За 19 августа: Безалкогольные корпоративы, штрафы за перекуры, алкотестер в руках кадровика;
Важные статьи
1
Сколько переплатит бизнес из-за отмены ЕНВД: таблица
2
Для работодателей из пяти регионов введут штрафы до 300 тыс. рублей. Узнайте, за что и где
3
Самый полный обзор ответственности за обналичивание
4
Дискриминация: какие требования и предпочтения нельзя писать в вакансиях
5
Сколько налогов платит отдельно взятый россиянин. Спойлер — немало
Интересные посты в блогах
1
Налоговики проводят допросы в подъездах
2
Сбер, технички, кидки и 115-ФЗ
3
Бухгалтеры — святые люди, без которых бизнес погрязнет в штрафах. Но кто настроит управленческий учет?
4
Как в «1С:УНФ» отразить подарочные сертификаты
5
Идеи минздравые и минздраванутые
Проект Бух.Джоб
«Клерк» помогает бухгалтерам найти работу, работодателям — найти своего бухгалтера.
Посмотрите 9 новых вакансий для бухгалтеров.
На пообсуждать
1. Еще один удар по рублю. Уже скоро;
2. Ошибки при общении с банками по 115-ФЗ, которые все допускают;
3. Где помещения добросовестных бизнесменов пометят знаками.