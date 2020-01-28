Как сократить зарплатные налоги: 10 способов

Бытуют две противоположные точки зрения на налоговую нагрузку с заработной платы сотрудников в России. Первая — в РФ существует прекрасная система обложения зарплаты, небольшой тариф 13% и плоская шкала ставки. Вторая — в России грабительская налоговая нагрузка на отчисления сотрудникам.

Итак, если мы хотим вознаградить труд работника 100 рублями, а сам человек воспринимает свой доход как «чистыми 100 рублей» и электронные баллы Пенсионного фонда, удержания налогового агента его не радуют — то нам необходимо провести начисление заработной платы 115 рублей.

НДФЛ, удержанный и далее перечисленный в бюджет, составит 15 руб. (115 руб.*13%).

Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование составит 34,50рубля (115 руб.*30%). А также есть еще тариф на травматизм, оптовики заплатят 0,2% (115*0,2% = 0,23руб.), не слишком опасное производство где-то 1 % (115*1%=1,15руб.).

Для простоты округлим среднее значение взносов на травматизм до 50 копеек.

В целом на 100 рублей, переданных сотруднику, придется 50 рублей (15 + 34,5 + 0,5) государственных обязательных платежей.

Возможно, эти 50 рублей воспринимаются как грабительские, потому что пенсионные, медицинские и социальные блага в нашем государстве весьма условны.

В статье собраны 10 правовых методов уменьшения зарплатных налогов, которые в настоящее время пытается использовать бизнес.

1. Выплаты самозанятым

С 1 января 2020 г. список регионов, применяющих режим налогообложения для самозанятых, значительно увеличился, а с 1 июля 2020 г., видимо, будет распространен на всю страну. Если специалист не являлся вашим работником на протяжении последних двух лет, вы можете перечислить ему средства по гражданско-правовым договорам, а налоговая нагрузка таких операций составит 6% (ставка налога на профессиональный доход, полученный от юридических лиц и ИП в соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Недостаток: подобные операции (выплаты самозанятым) достаточно легко отследить и надо быть готовым, что вас вызовут на комиссию по легализации налоговой базы, в случае если такие операции покажутся значительными для ИФНС.

2. Большая зарплата директора

Предельные базы для расчета страховых взносов в 2020 году составили для взносов на обязательное пенсионное страхование 1 292 000 рублей (свыше этой суммы — ставка 10%) и на обязательное социальное страхование 912 000 рублей. Для того, чтобы добиться экономии взносов, можно выплачивать зарплату не нескольким сотрудникам, а одному лидеру. Директор — это сотрудник, который весь день проводит в мыслях о ЕБИТДе, а потому склонность его к уменьшению налогового бремени ожидаема.

Но вы тогда должны быть готовы убедительно доказать ИФНС, что большая зарплата директора экономически обоснована, связана с его уникальной квалификацией и ростом эффективности управляемой им компании.

3. Выплаты за поручительство

Одна из схем — выплаты за поручительство. Как правило, в жизни компании достаточно часто случаются сделки (кредитные договора, банковские гарантии и пр.), требующие поручительства физического лица. В письмах Минфина от 21.12.2018 № 03-15-06/93553 от 24.04.2017 № 03-15-06/24578 рассмотрена ситуация, когда гражданин выступил в качестве поручителя перед банком по обязательствам организации, Минфин сделал вывод, что вознаграждение поручителю выплачивается не в рамках трудовых отношений, не по гражданско-правовым договорам и не подлежит обложению страховыми взносами.

4. Компенсация на ипотеку

Самый простой метод из представленных в этой статье. К тому же количество сотрудников с ипотекой в организации, как правило, большое. Если работодатель возмещает работнику проценты на погашение ипотечного кредита, с данных сумм страховые взносы не уплачиваются. На данные компенсации не начисляется НДФЛ, но в лимите 3% от фонда оплаты труда, позаимствованном из ограничений в принятии расходов данных компенсаций по налогу на прибыль.

5. Аренда личного имущества

Выплаты организации в пользу физического лица по договору аренды имущества не облагаются страховыми взносами на основании п.4 ст. 420 НК РФ. Если посмотреть на широкий круг компаний, как правило, таким имуществом выступает личный автомобиль. Организация в своем личном составе имеет менеджеров, которые не всегда проводят переговоры по месту нахождения организации, не располагая отработанными навыками телепортации — для деловых встреч они используют автотранспортные средства — что логично и экономически обосновано при наличии грамотно оформленных подтверждающих документов.

6. Интеллектуальная собственность

Использует ли ваша компания ноу-хау? А если поискать? Изобретатель — ИП, располагающий патентом (товарный знак, технологические решения, промышленные образцы и т.д.), может сдать вам в аренду эту интеллектуальную собственностью (ИС). Во избежание споров с ИФНС необходимо располагать рыночной оценкой ИС, доказательством того, что ИС используется в предпринимательской деятельности.

7. Фитнес

Ряд компаний оплачивает работникам занятие фитнесом. С точки зрения налогообложения позиция проверяющих не сурова только в отношении НДС: объект обложения НДС при передаче абонементов сотрудникам отсутствует. В отношении НДФЛ — в перечне доходов, освобождаемых от налога, оплаты сотрудникам спортивных занятий — нет. Суды признают правомерным неудержание НДФЛ, только если выплаты на спорт невозможно персонифицировать (Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 НК РФ, утверждённый Президиумом ВС РФ от 21.10.2015). По налогу на прибыль будет крайне трудно отстоять такие расходы. Также проверяющие пытаются начислить и страховые взносы со стоимости оплаты занятия спортом, но суды поддерживают позицию компаний, дела №№ А14—14334/2015

8. Договоры гражданско-правового характера

Использование договора ГПХ как экономия на налогах неубиваемо в представлении предпринимателей о прекрасном и в настоящий момент. Сама экономия достаточно мизерная — на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Также взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний выплачиваются, только если это предусмотрено самим договором ГПХ. При этом соцстрах предпринял колоссальное усердие, достойное лучшего применения, чтоб переквалифицировать договоры ГПХ в трудовые отношения.

9. Дивиденды

Получив дивиденды за вычетом НДФЛ, учредитель вправе распоряжаться деньгами по своему усмотрению, но главная проблема такого подхода: источник дивидендов — прибыль должна пройти через горнила отгрузочных налогов. Можно, конечно, перешерстить ст.149 НК РФ (операции, освобожденные от уплаты НДС) и ст. 251 НК РФ (доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций) в надежде, что ваш необычный вид деятельности подпадет под льготу. Теоретически, еще можно успеть поставить на баланс на 31.12.2019 нематериальный актив без налоговых последствий — подпункт 3.6 пункта 1 статьи 251 НК РФ разрешает не учитывать в базе налога на прибыль доходы в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе инвентаризации в период: с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года.

10. Выплаты индивидуальным предпринимателям

Вы можете передать полномочия исполнительного органа общества управляющему — ИП и, тем самым, наконец-то избавить себя от бремя выплачивать заработную плату генеральному директору. Использование услуг ИП позволяет сократить налоговую нагрузку до 6%, применяя систему налогообложения УСН-доходы. Многие компании заходят дальше и передают ИП функции отдела продаж, снабжения, маркетинга и т.д. Здесь очень важно изучить действующую арбитражную практику, подтвердить экономическую целесообразность своих действий и отсутствие скрытых трудовых отношений. Но даже если учесть все нюансы из арбитражной практики в отношении налоговых рисков, схема остается опасной.