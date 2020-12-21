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Много нового про ПСН. Госдума дарит подарки (нет). Что сказал Путин. Неделя на «Клерке»

Перед Новым годом мы стремимся закрыть последние гештальты — и власти, видимо, тоже. Иначе как объяснить так много инфоповодов из ничего?

Темы недели

Казалось бы, уже сто раз обсудили несчастную ПСН, но вот еще новости:

«Подарок» к Новому году от Госдумы: депутаты вычеркнули из законопроекта с поправками в закон об аудиторской деятельности изменения в части обязательного аудита. Ну, такое себе... Все очень ждали отмены аудита. И вот, пожалуйста. 

А ещё банки в январе начнут передачу в ФНС данных об электронных кошельках.

Рассказываем про утвержденные сроки маркировки молочной продукции и велосипедов. И конечно, про уже нашумевший закон об удаленке: есть новые нюансы.

Прессуха недели

Пиар-событие недели — это, конечно, пресс-конференция Путина. Собрали основное, что он сказал.

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Повысили недели

Хоть что-то поднялось (кроме цен). Не то, чтобы суммы великие, но:

«Ночной бухгалтер»

За 14 декабря: Цены на продукты будут мониторить с помощью онлайн-касс. Теперь заживем

За 15 декабря: Новые штрафы для компаний и разочарование про аудит для малого бизнеса. Что еще подарила бизнесу Госдума

За 16 декабря: Покайтесь и будет вам счастье. Бизнесу предложат альтернативу: заплати налоги по полной или сдай всю цепочку

За 17 декабря: Новые деньги на детей, Россия не бензоколонка. Что сказал Путин на пресс-конференции, и почему «Клерк» был из-за нее в мыле

За 18 декабря: Работник упал дома на удаленке? Инспекторы по охране труда будут спрашивать с работодателя

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А вы ничего не забыли? С 1 января некоторыми товарами без маркировки торговать нельзя. Да, совсем!

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Пообсуждать недели

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