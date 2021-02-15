Появилось много нового по ПСН и УСН. Стать ИП теперь будет намного проще. Как прошла неделя на «Клерке»

В спецрежимах постоянно возникает много подводных камней, и никто не хочет, чтоб они стали сюрпризом. Но есть и хорошие новости — а какие, мы рассказываем в еженедельном обзоре на «Клерке».
Темы недели
Топ самых важных новшеств, которые вы просто не можете пропустить:
- Вместо чека ККТ некоторые ИП на ПСН могут выдавать клиентам документ об оплате: образец
- При каких видах деятельности ИП на ПСН может не применять ККТ: перечень
- ФНС объяснила, по какой форме будут принимать декларации по УСН
И конечно, молния недели: в ФНС собираются упростить регистрацию ИП. А у ПФР появятся новые обязанности по выплате пособий.
Социальное недели
Вычеты по НДФЛ можно будет оформлять без декларации в автоматическом режиме. ФНС готова запустить процесс уже в марте.
Подорожник недели
Упрощаем жизнь бухгалтера на сразу четырех бесплатных вебинарах этой недели:
- ФСБУ 25/2018 в бухучете лизинговой компании: что надо знать бухгалтеру
- Как принимать безнал с комиссией ниже 1% — по QR-кодам без терминала
- Бухучет и налогообложение ВЭД: что знать и в чем не ошибиться
- Инструменты для снижения риска блокировки счёта
«Ночной бухгалтер»
За 8 февраля: Бизнес жалуется на проблемы с переходом на ПСН
За 9 февраля: Что за недоразумение с налогом самозанятых за декабрь? Минфин все объяснил
За 10 февраля: ФНС упростит регистрацию ИП: стать предпринимателем можно будет за несколько минут?
За 11 февраля: Продавцу доначисляют налоги из-за ликвидируемого покупателя. С таким цирком вы еще не встречались
За 12 февраля: ПФР и ФСС объединят?
«Утренний бухгалтер»
Теперь с вами каждый день и «Утренний бухгалтер» — дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно.
За 8 февраля: Цифровому рублю — быть. А еще появится новый вид кредита
За 9 февраля: Много нового по патенту. Сколько стоит маркировка для малого бизнеса
За 10 февраля: Декларацию по НДС будут проверять по новым правилам
За 11 февраля: Новая схема работы черных кредиторов. Кого предложили освободить от НДС?
За 12 февраля: Бизнес хотят освободить от долгов по НДФЛ и взносам
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Назревает скандал недели
Целых две серии очень странной истории:
- У франчайзи 1С осталась неделя, чтобы принять новую редакцию договора с 1С. Почему они недовольны?
- Стало понятно, из-за чего взбунтовались франчайзи 1С
Никогда такого не было и вот опять недели
Новый бред от налоговой. Доначисляют налоги продавцу из-за ликвидируемого покупателя (и тут не про снятие расходов и вычетов).
Оказывается, бухгалтеру нельзя брать документы домой. И нужно ограничить ему доступ к базе бухучета. А еще — пусть сверки каждый месяц делает. Скандальный чек-лист от одного небезызвестного издания.
Пообсуждать недели
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