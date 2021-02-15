Появилось много нового по ПСН и УСН. Стать ИП теперь будет намного проще. Как прошла неделя на «Клерке»

В спецрежимах постоянно возникает много подводных камней, и никто не хочет, чтоб они стали сюрпризом. Но есть и хорошие новости — а какие, мы рассказываем в еженедельном обзоре на «Клерке».

Темы недели

Топ самых важных новшеств, которые вы просто не можете пропустить:

И конечно, молния недели: в ФНС собираются упростить регистрацию ИП. А у ПФР появятся новые обязанности по выплате пособий.

Социальное недели

Вычеты по НДФЛ можно будет оформлять без декларации в автоматическом режиме. ФНС готова запустить процесс уже в марте.

Подорожник недели

Упрощаем жизнь бухгалтера на сразу четырех бесплатных вебинарах этой недели:

«Ночной бухгалтер»

За 8 февраля: Бизнес жалуется на проблемы с переходом на ПСН

За 9 февраля: Что за недоразумение с налогом самозанятых за декабрь? Минфин все объяснил

За 10 февраля: ФНС упростит регистрацию ИП: стать предпринимателем можно будет за несколько минут?

За 11 февраля: Продавцу доначисляют налоги из-за ликвидируемого покупателя. С таким цирком вы еще не встречались

За 12 февраля: ПФР и ФСС объединят?

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«Утренний бухгалтер»

Теперь с вами каждый день и «Утренний бухгалтер» — дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно.

За 8 февраля: Цифровому рублю — быть. А еще появится новый вид кредита

За 9 февраля: Много нового по патенту. Сколько стоит маркировка для малого бизнеса

За 10 февраля: Декларацию по НДС будут проверять по новым правилам

За 11 февраля: Новая схема работы черных кредиторов. Кого предложили освободить от НДС?

За 12 февраля: Бизнес хотят освободить от долгов по НДФЛ и взносам

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