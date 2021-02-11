«Утренний бухгалтер». Новая схема работы черных кредиторов. Кого предложили освободить от НДС?

Друзья, с вами на связи «Утренний бухгалтер», который — напоминаем — теперь выходит не только в рассылке, но и тут, на родном «Клерке». Рассказываем все, что вы могли пропустить за вчерашний день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Центробанк рассказал о новой схеме работы черных кредиторов в пандемию: они стали принимать заявки на ссуды по телефону и сами выезжать к клиентам. Будьте аккуратны.

Президент Российского книжного союза предложил отменить НДС для детской и учебной литературы.

Про контроль. В Совете Федерации одобрили закон о совершенствовании налогового контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми компаниями. Рассказываем, в чем там суть.

Зарплаты курьеров в регионах России достигают 110 тыс. рублей, оптимистично считает SuperJob. Мы конечно понимаем, что спрос на доставку очень вырос, но все равно с трудом верим. А вы?

На заметку. ИП без деятельности должен платить фиксированные взносы.

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События

Командировки и представительские расходы. Подотчетные лица: требования в соответствии с действующими нормативными актами. Кассовая дисциплина при расчетах с подотчетниками

Дата проведения: 17 февраля, среда

ФСБУ 25/2018 в бухучете лизинговой компании: что надо знать бухгалтеру

Дата проведения: 16 февраля, вторник

Налоговые риски: новые тренды 2021 года

Дата проведения: 16 февраля, вторник

Настройка управленческого учета в стоматологии на примере реального кейса. Дорожная карта

Дата проведения: 16 февраля, вторник

Налоговый консультант. Обучение и аттестация. Дистанционный курс

Дата проведения: 16 февраля, вторник

Налоговые проверки и налоговые споры: практические рекомендации (36 часов)

Дата проведения: 16 февраля, вторник

Разрешения на работу в 2021 году

Дата проведения: 15 февраля, понедельник

Обучение по 44-ФЗ и 223-ФЗ в Сочи

Дата проведения: 15 февраля, понедельник

ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Дата проведения: 15 февраля, понедельник

Налоги и налоговое право — курсы повышения квалификации

Дата проведения: 15 февраля, понедельник

Статьи

Как открыть обособленное подразделение и когда вам это нужно

Любой предприниматель рано или поздно может решить, что его бизнес созрел до открытия собственного филиала или подразделения в другом городе, например. Разбираемся, как поступить правильно с юридической точки зрения.

Уплата НДФЛ с отпускных и больничных

Если компания выдала сотрудникам в течение месяца больничные или отпускные, то в последний день месяца необходимо перечислить в бюджет НДФЛ, удержанный с этих выплат. Если эта дата выпадает на выходной и праздник, то срок переносится на ближайший рабочий день.

Лимит по выручке на УСН: так ли все ограничено?

УСН — одна из альтернатив режиму ЕНВД, который перестал действовать. При этом многие налогоплательщики полагают, что в лимит по выручке на УСН они ну ни при каких условиях не попадут. Иногда, конечно, это действительно так, но бывают и случаи заблуждения, ведь многие доходы, получаемые бизнесом, в расчет указанного лимита не включаются.

Доплата до МРОТ внешним и внутренним совместителям

Доплата до МРОТ совместителям производится в соответствии с требованиями, установленными Трудовым кодексом и иными законодательными актами. Для внешних и внутренних совместителей действуют идентичные правила в отношении доплаты до минимального размера оплаты труда. Рассмотрим их более детально.

Что делать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства? Рассказал Верховный Суд

Неожиданное гражданское дело пересмотрел недавно Верховный суд РФ. Он изучил спор банка и его клиентки, которой финансовая организация из-за сбоя в программе перечислила гораздо больше денег, чем внесла на счет сама гражданка.

Сроки хранения документов для целей налогообложения: важные детали

Заметка к вопросу о сроке хранения документов для целей налогообложения (с учетом позиции Минфина и судебной практики), принимая во внимание законопроект № 102568-7, принятый в третьем чтении 27.01.2021.

«Ночной бухгалтер». ФНС упростит регистрацию ИП: стать предпринимателем можно будет за несколько минут?

Без преувеличения скажем, что сегодня — день грандиозных новостей от налоговиков. Неужели куча бумаг для начала своего бизнеса отойдет в прошлое?

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/5207 от 28.01.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП без деятельности должен платить фиксированные взносы

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