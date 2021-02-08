«Утренний бухгалтер». Цифровому рублю — быть. А еще появится новый вид кредита

Всем отличного дня! С вами на связи «Утренний бухгалтер», который теперь выходит не только в рассылке, но и тут, на родном «Клерке».
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное за прошедший день.
Кажется, совсем скоро национальная валюта все-таки приобретет новую форму: во второй половине года начнется подготовка поправок в законы для введения в стране цифрового рубля.
В Совете Федерации всерьез изучают новую инициативу — предложение ввести новый вид кредитов — на судебные расходы.
Про увольнения. Бывшего главу ПФР Дроздова уволили из Минфина из-за сокращения должности.
Разъяснение от ФНС. Технические ошибки не исправляются корректировочными счетами-фактурами.
Крик души. Налоговики пропустили сроки по камералке и пытаются очень эмоциональным письмом с кучей восклицательных знаков запустить их заново.
Еще больше полезного — на новых бесплатных вебинарах Клерка «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году» и «Оформление иностранных работников в 2021 году: правила, штрафы, риски». Не пропустите!
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- Теперь мошенники маскируются под Центробанк
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- Даже если сотрудник перешел на электронную трудовую, личную карточку на него надо вести
- Какие проблемы вылезают при сдаче отчетов в статистику? И в каких программах?
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- Как не попасть на огромные штрафы за нарушение миграционного законодательства? Бесплатный вебинар
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- Компания должна по УСН огромную сумму. В представлении налоговиков, нашедших что-то в балансе
- АИС-3 работает не весь день, а только по 4 часа и по графику. Налоговики жалуются в соцсетях
- Пилоты, программисты, инженеры, стоматологи. Кому еще предлагают высокие зарплаты?
- Когда сроки по камералке пропущены, но очень хочется — налоговики присылают удивительные вещи
- Предлагают выплачивать беременным по 20 тыс. руб. в месяц
- Технические ошибки не исправляются корректировочными счетами-фактурами
События
Дата проведения: 12 февраля, пятница
Налоговый мониторинг в корпоративных решениях Фирмы "1С"
Дата проведения: 11 февраля, четверг
Оформление иностранных работников в 2021 году: правила, штрафы, риски
Дата проведения: 11 февраля, четверг
Риск доначислений налогов, штрафов, пени со стороны ФНС. Какие долги по налогам можно списать?
Дата проведения: 11 февраля, четверг
«Бухгалтерский учет и налогообложение в некоммерческих организациях»
Дата проведения: 11 февраля, четверг
Валютное законодательство и валютный контроль в 2021 г.
Дата проведения: 11 февраля, четверг
Разрешения на работу в 2021 году
Дата проведения: 10 февраля, среда
Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году
Дата проведения: 10 февраля, среда
Дистанционная работа – Благо для компании или «вынужденное зло»? Реалии нашего времени
Дата проведения: 10 февраля, среда
Вебинар «Дистанционная работа по-новому»
Дата проведения: 10 февраля, среда
Статьи
Новые нюансы по охране труда: на что обратить внимание работодателям
С 1.04.2021 до 1.04.2027 г. будет действовать новый порядок проведения медосмотров, а также новый перечень факторов и работ, при которых проводятся обязательные медосмотры. Эти документы придется досконально изучить всем работодателям, у которых проводятся медицинские осмотры.
Как применять кассу в кафе, барах и ресторанах, чтобы избежать штрафов?
В январе ФНС объявила о реализации проекта «Общественное питание». На сей раз внимание сфокусировано на кассах кафе и ресторанов. Владельцам предприятий, где ещё не налажен «белый» учёт выручки через контрольно-кассовую технику (ККТ), стоит срочно этим озадачиться.
Налоговые схемы в сфере оборота лома черных и цветных металлов: судебная практика
Несмотря на внедрение современных технологий в производство, металлургическая отрасль остается экологически проблемной. По этой причине использование вторсырья — металлического лома — всегда рассматривалось как экономически и экологически оправданный метод добычи столь необходимого сырья.
Как будут платить детские пособия в 2021 году: обзор важных изменений
С 1 января 2021 года изменен размер пособий на детей и материнских выплат, зависящих от МРОТ. С 1 февраля 2021 проиндексированы детские выплаты, установленные в фиксированных суммах. На какую господдержку могут рассчитывать родители и те, кто готовится ими стать? Рассмотрим все выплаты и пособия на детей в 2021 году по порядку, в т. ч. новые и изменения.
Новое определение Верховного суда и расчетный путь вычетов по НДС по операциям с проблемными контрагентами
Верховный суд пересмотрел два решения в пользу налоговиков.
Почему надо все равно носить с собой наличные, даже если любите карты за кэшбэк и удобство
Сегодня я в очередной раз получила подтверждение разумности своего подхода. Еще до пандемии я как финансовый журналист часто ходила на различные мероприятия. Так вот, банкиры всех рангов любят повторять, что вообще не носят с собой наличные. А кое-кто утверждает, что вообще не имеет при себе кошелька. Карта привязана к телефону или каким-то часам с NFC.
«Ночной бухгалтер». Центробанк предлагает ликвидировать компании, если они не смогут доказать свою чистоту по обналичке
Иными словами, банк России предлагает разделить предпринимателей на три группы риска для борьбы с экономическими преступлениями.
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- Что такое рекомендации в области бухгалтерского учёта и как они облегчают работу бухгалтера (Моё дело)
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- Уведомление о приеме на работу иностранных граждан (ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»)
- Регистрируйте, но не забывайте уведомлять! (Альянс Трудовая Миграция)
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- Пересмотр позиции России по условиям СИДН с некоторыми офшорными территориями: по следам 2020 (Аркадий Брызгалин)
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-19-3/27@ от 25.01.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя применять УСН, если 100 % доли в ООО принадлежит управляющей компании ПИФа
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