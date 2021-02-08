«Утренний бухгалтер». Цифровому рублю — быть. А еще появится новый вид кредита

Всем отличного дня! С вами на связи «Утренний бухгалтер», который теперь выходит не только в рассылке, но и тут, на родном «Клерке».

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное за прошедший день.

Кажется, совсем скоро национальная валюта все-таки приобретет новую форму: во второй половине года начнется подготовка поправок в законы для введения в стране цифрового рубля.

В Совете Федерации всерьез изучают новую инициативу — предложение ввести новый вид кредитов — на судебные расходы.

Про увольнения. Бывшего главу ПФР Дроздова уволили из Минфина из-за сокращения должности.

Разъяснение от ФНС. Технические ошибки не исправляются корректировочными счетами-фактурами.

Крик души. Налоговики пропустили сроки по камералке и пытаются очень эмоциональным письмом с кучей восклицательных знаков запустить их заново.

Еще больше полезного — на новых бесплатных вебинарах Клерка «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году» и «Оформление иностранных работников в 2021 году: правила, штрафы, риски». Не пропустите!

Новости

События

Миграционный учет в 2021 году

Дата проведения: 12 февраля, пятница

Налоговый мониторинг в корпоративных решениях Фирмы "1С"

Дата проведения: 11 февраля, четверг

Оформление иностранных работников в 2021 году: правила, штрафы, риски

Дата проведения: 11 февраля, четверг

Риск доначислений налогов, штрафов, пени со стороны ФНС. Какие долги по налогам можно списать?

Дата проведения: 11 февраля, четверг

«Бухгалтерский учет и налогообложение в некоммерческих организациях»

Дата проведения: 11 февраля, четверг

Валютное законодательство и валютный контроль в 2021 г.

Дата проведения: 11 февраля, четверг

Разрешения на работу в 2021 году

Дата проведения: 10 февраля, среда

Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году

Дата проведения: 10 февраля, среда

Дистанционная работа – Благо для компании или «вынужденное зло»? Реалии нашего времени

Дата проведения: 10 февраля, среда

Вебинар «Дистанционная работа по-новому»

Дата проведения: 10 февраля, среда

Статьи

Новые нюансы по охране труда: на что обратить внимание работодателям

С 1.04.2021 до 1.04.2027 г. будет действовать новый порядок проведения медосмотров, а также новый перечень факторов и работ, при которых проводятся обязательные медосмотры. Эти документы придется досконально изучить всем работодателям, у которых проводятся медицинские осмотры.

Как применять кассу в кафе, барах и ресторанах, чтобы избежать штрафов?

В январе ФНС объявила о реализации проекта «Общественное питание». На сей раз внимание сфокусировано на кассах кафе и ресторанов. Владельцам предприятий, где ещё не налажен «белый» учёт выручки через контрольно-кассовую технику (ККТ), стоит срочно этим озадачиться.

Налоговые схемы в сфере оборота лома черных и цветных металлов: судебная практика

Несмотря на внедрение современных технологий в производство, металлургическая отрасль остается экологически проблемной. По этой причине использование вторсырья — металлического лома — всегда рассматривалось как экономически и экологически оправданный метод добычи столь необходимого сырья.

Как будут платить детские пособия в 2021 году: обзор важных изменений

С 1 января 2021 года изменен размер пособий на детей и материнских выплат, зависящих от МРОТ. С 1 февраля 2021 проиндексированы детские выплаты, установленные в фиксированных суммах. На какую господдержку могут рассчитывать родители и те, кто готовится ими стать? Рассмотрим все выплаты и пособия на детей в 2021 году по порядку, в т. ч. новые и изменения.

Новое определение Верховного суда и расчетный путь вычетов по НДС по операциям с проблемными контрагентами

Верховный суд пересмотрел два решения в пользу налоговиков.

Почему надо все равно носить с собой наличные, даже если любите карты за кэшбэк и удобство

Сегодня я в очередной раз получила подтверждение разумности своего подхода. Еще до пандемии я как финансовый журналист часто ходила на различные мероприятия. Так вот, банкиры всех рангов любят повторять, что вообще не носят с собой наличные. А кое-кто утверждает, что вообще не имеет при себе кошелька. Карта привязана к телефону или каким-то часам с NFC.

«Ночной бухгалтер». Центробанк предлагает ликвидировать компании, если они не смогут доказать свою чистоту по обналичке

Иными словами, банк России предлагает разделить предпринимателей на три группы риска для борьбы с экономическими преступлениями.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-19-3/27@ от 25.01.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя применять УСН, если 100 % доли в ООО принадлежит управляющей компании ПИФа

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