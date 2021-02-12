«Утренний бухгалтер». Бизнес хотят освободить от долгов по НДФЛ и взносам

Друзья, с вами на связи «Утренний бухгалтер», который — напоминаем — теперь выходит не только в рассылке, но и тут, на родном «Клерке». Рассказываем все, что вы могли пропустить за вчерашний день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Бизнес-омбудсмену Москвы предложили освободить бизнес от долгов по НДФЛ и взносам за «коронакризисный» период. Правда, пока это только предложение — ждем реакции властей.

Центробанк планирует с 1 октября запретить банкам устанавливать лимиты на переводы по системе быстрых платежей на уровне не менее 150 тысяч рублей.

Новый налог — на криптовалюту — в совете при президенте по кодификации не поддержали. Вот бы так со всеми новыми налогами.

Участники налогового мониторинга получат право на возмещение НДС и акциза в заявительном порядке.

И еще раз аккуратнее: появился новый вид телефонного мошенничества. Теперь в отношении ипотечных заемщиков.

Постскриптум. Вы, конечно, помните, про бесплатные вебинары на «Клерке» от крутых экспертов :) Напоминаем про один из ближайших — «ФСБУ 25/2018 в бухучете лизинговой компании: что надо знать бухгалтеру», 16 февраля.

Новости

События

Как принимать безнал с комиссией ниже 1% — по QR-кодам без терминала

Дата проведения: 17 февраля, среда

Бизнес-завтрак: СВК как инструмент владельческого контроля

Дата проведения: 17 февраля, среда

Юридические, экономические и налоговые аспекты договорной работы

Дата проведения: 17 февраля, среда

Налоговая оптимизация

Дата проведения: 17 февраля, среда

ФСБУ 5/2019 «Запасы»: что в нем радикально нового и какие проблемы при его применении надо решить бухгалтеру

Дата проведения: 17 февраля, среда

Командировки и представительские расходы. Подотчетные лица: требования в соответствии с действующими нормативными актами. Кассовая дисциплина при расчетах с подотчетниками

Дата проведения: 17 февраля, среда

ФСБУ 25/2018 в бухучете лизинговой компании: что надо знать бухгалтеру

Дата проведения: 16 февраля, вторник

Налоговые риски: новые тренды 2021 года

Дата проведения: 16 февраля, вторник

Настройка управленческого учета в стоматологии на примере реального кейса. Дорожная карта

Дата проведения: 16 февраля, вторник

Налоговый консультант. Обучение и аттестация. Дистанционный курс

Дата проведения: 16 февраля, вторник

Статьи

Расчет по страховым взносам: особенности заполнения, порядок сдачи, частые ошибки

Расчет по страховым взносам за I квартал 2021 года необходимо представить не позднее 30 апреля 2021 года. Статья поможет без проблем отчитаться по взносам перед налоговиками.

Специальные налоговые режимы в 2021 году

В специальные налоговые режимы 2021 году привнесли ряд корректировок — их вправе применять ограниченный круг лиц. О том какие спецрежимы действуют в России, кто и когда вправе их применять, а также какой режим лучше выбрать, расскажем в материале далее.

Субсидиарке без банкротства места не нашли

Верховный Суд рассмотрел дело гражданина П., который был генеральным директором компании, ликвидированной по решению регистрирующего органа. У организации после ее исключения из ЕГРЮЛ остался кредитор, который не получил от должника 4,4 млн руб. Кредитор решил привлечь гражданина П. к субсидиарной ответственности, однако высшая инстанция сочла, что в данной ситуации схема неприменима.

Выход на работу в выходной день: важные детали

Подборка вопросов и ответов по теме работы в выходной.

ТОП-100 компаний с наибольшей суммой дохода 2021

На «Клерке» есть инструмент проверки контрагентов. Все данные — официальные, основанные на Открытых данных ФНС. Мы сделали выбору компанией с самыми большими суммами доходов по тем данным, что есть у ФНС на начало 2021 года.

«Ночной бухгалтер». Продавцу доначисляют налоги из-за ликвидируемого покупателя. С таким цирком вы еще не встречались

В редакцию «Клерка» пришла совершенно удивительная история, в которую мы сначала не поверили. Налоговики пытаются доначислить налоги из-за ликвидируемого покупателя — «оторваться» на продавце.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/4662 от 27.01.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Уменьшение уставного капитала до размера чистых активов в 2020 году приведет к налогу на прибыль

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