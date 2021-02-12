«Утренний бухгалтер». Бизнес хотят освободить от долгов по НДФЛ и взносам

Друзья, с вами на связи «Утренний бухгалтер», который — напоминаем — теперь выходит не только в рассылке, но и тут, на родном «Клерке». Рассказываем все, что вы могли пропустить за вчерашний день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Бизнес-омбудсмену Москвы предложили освободить бизнес от долгов по НДФЛ и взносам за «коронакризисный» период. Правда, пока это только предложение — ждем реакции властей.
Центробанк планирует с 1 октября запретить банкам устанавливать лимиты на переводы по системе быстрых платежей на уровне не менее 150 тысяч рублей.
Новый налог — на криптовалюту — в совете при президенте по кодификации не поддержали. Вот бы так со всеми новыми налогами.
Участники налогового мониторинга получат право на возмещение НДС и акциза в заявительном порядке.
И еще раз аккуратнее: появился новый вид телефонного мошенничества. Теперь в отношении ипотечных заемщиков.
Постскриптум. Вы, конечно, помните, про бесплатные вебинары на «Клерке» от крутых экспертов :) Напоминаем про один из ближайших — «ФСБУ 25/2018 в бухучете лизинговой компании: что надо знать бухгалтеру», 16 февраля.
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Бизнес-завтрак: СВК как инструмент владельческого контроля
Дата проведения: 17 февраля, среда
Юридические, экономические и налоговые аспекты договорной работы
Дата проведения: 17 февраля, среда
Дата проведения: 17 февраля, среда
ФСБУ 5/2019 «Запасы»: что в нем радикально нового и какие проблемы при его применении надо решить бухгалтеру
Дата проведения: 17 февраля, среда
Командировки и представительские расходы. Подотчетные лица: требования в соответствии с действующими нормативными актами. Кассовая дисциплина при расчетах с подотчетниками
Дата проведения: 17 февраля, среда
ФСБУ 25/2018 в бухучете лизинговой компании: что надо знать бухгалтеру
Дата проведения: 16 февраля, вторник
Налоговые риски: новые тренды 2021 года
Дата проведения: 16 февраля, вторник
Настройка управленческого учета в стоматологии на примере реального кейса. Дорожная карта
Дата проведения: 16 февраля, вторник
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Расчет по страховым взносам за I квартал 2021 года необходимо представить не позднее 30 апреля 2021 года. Статья поможет без проблем отчитаться по взносам перед налоговиками.
Специальные налоговые режимы в 2021 году
В специальные налоговые режимы 2021 году привнесли ряд корректировок — их вправе применять ограниченный круг лиц. О том какие спецрежимы действуют в России, кто и когда вправе их применять, а также какой режим лучше выбрать, расскажем в материале далее.
Субсидиарке без банкротства места не нашли
Верховный Суд рассмотрел дело гражданина П., который был генеральным директором компании, ликвидированной по решению регистрирующего органа. У организации после ее исключения из ЕГРЮЛ остался кредитор, который не получил от должника 4,4 млн руб. Кредитор решил привлечь гражданина П. к субсидиарной ответственности, однако высшая инстанция сочла, что в данной ситуации схема неприменима.
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«Ночной бухгалтер». Продавцу доначисляют налоги из-за ликвидируемого покупателя. С таким цирком вы еще не встречались
В редакцию «Клерка» пришла совершенно удивительная история, в которую мы сначала не поверили. Налоговики пытаются доначислить налоги из-за ликвидируемого покупателя — «оторваться» на продавце.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/4662 от 27.01.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Уменьшение уставного капитала до размера чистых активов в 2020 году приведет к налогу на прибыль
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