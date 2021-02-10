«Утренний бухгалтер». Декларацию по НДС будут проверять по новым правилам

Друзья, с вами на связи «Утренний бухгалтер», который — напоминаем — теперь выходит не только в рассылке, но и тут, на родном «Клерке». Рассказываем все, что вы могли пропустить за вчерашний день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Налоговики разрабатывают новые контрольные соотношения для декларации по НДС. Статью 174 НК с 1 июля дополнит новый пункт — пункт 5.3.

Свежее разъяснение Минфина: потребительские кооперативы без деятельности должны сдавать нулевые РСВ.

Бизнес выигрывает в России 38% судебных споров с властью, рассказал председатель Верховного суда.

Пенсионерам могут разрешить отказываться от онлайн-платежей — такую инициативу выдвинул ОНФ. Мол, станет меньше возможностей для мошенников.

Важное. Выплаты при расторжении договора страхования жизни не всегда облагаются НДФЛ. Все зависит от справки из ИФНС.

История: бывшему налоговику в Самаре дали два года общего режима за покушение на получение взятки в крупном размере. Причем взятку переквалифицировали на мошенничество.

Об этом и многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Новости

События

Налоговый консультант. Обучение и аттестация. Дистанционный курс

Дата проведения: 16 февраля, вторник

Налоговые проверки и налоговые споры: практические рекомендации (36 часов)

Дата проведения: 16 февраля, вторник

Обучение по 44-ФЗ и 223-ФЗ в Сочи

Дата проведения: 15 февраля, понедельник

ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Дата проведения: 15 февраля, понедельник

Налоги и налоговое право — курсы повышения квалификации

Дата проведения: 15 февраля, понедельник

Аренда и лизинг 2020-2022 г. Особенности применения ФСБУ 25/2018

Дата проведения: 15 февраля, понедельник

Миграционный учет в 2021 году

Дата проведения: 12 февраля, пятница

Электронный документооборот. Первичные документы, регламенты и налоговый контроль

Дата проведения: 12 февраля, пятница

Налоговый мониторинг в корпоративных решениях Фирмы «1С»

Дата проведения: 11 февраля, четверг

Оформление иностранных работников в 2021 году: правила, штрафы, риски

Дата проведения: 11 февраля, четверг

Статьи

Как подавать декларацию о СОУТ

Специальной оценкой условий труда (СОУТ) называют комплекс последовательных процедур по выявлению вредных и опасных условий на рабочем месте в ходе производственного процесса с учетом нормативов воздействия, определенных государственными органами. Под вредными и опасными факторами понимают такие трудовые условия, которые могут привести сотрудника к болезни или травме.

НДФЛ и взносы с оплаты санаторно-курортных путевок работника

Некоторые компании приобретают для своих работников и их детей путевки на санаторно-курортное лечение. Облагаются ли стоимость таких путевок и оплата проезда НДФЛ и страховыми взносами?

Хозяйственный инвентарь: проблемы учета и эксплуатации

В организации не должно быть безымянного инвентаря, инструмента, мебели и пр. Каждый из них в обязательном порядке должен иметь фамилию, имя и отчество, то есть закреплен за каким-то конкретным сотрудником.

НДС и налог на прибыль в строительстве: важные детали из судебной практики

Имеется решение суда, из которого следует, что условия договора на выполнение работ подрядчиком выполнены. Из какой даты исходить для исчисления НДС и налога на прибыль?

«Ночной бухгалтер». Что за недоразумение с налогом самозанятых за декабрь? Минфин все объяснил

Самозанятых в стране уже больше миллиона, так что когда после начисления налога за декабрь в их личных кабинетах появились странные цифры, в Минфин полетело множество гневных писем. И вот на них пришел ответ.

Вы узнали, что ваш контрагент запустил процедуру банкротства. Что делать?

7 января 2021 года истек срок действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов для организаций и ИП из пострадавших отраслей, который действовал с 4 апреля 2020 года и был продлен осенью.

Как открыть обособленное подразделение и когда вам это нужно

Любой предприниматель рано или поздно может решить, что его бизнес созрел до открытия собственного филиала или подразделения в другом городе, например. Разбираемся, как поступить правильно с юридической точки зрения.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/1135@ от 02.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС объяснила, по какой форме будут принимать декларации по УСН

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/1183@ от 02.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Вышел бланк заявления на освобождение адвокатов-бывших военных от фиксированных взносов

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/4460 от 26.01.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Потребительские кооперативы без деятельности должны сдавать нулевые РСВ

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/20320@ от 09.12.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Выплаты при расторжении договора страхования жизни не всегда облагаются НДФЛ. Все зависит от справки из ИФНС

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/4231 от 26.01.2021

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