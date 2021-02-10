«Утренний бухгалтер». Декларацию по НДС будут проверять по новым правилам

Друзья, с вами на связи «Утренний бухгалтер», который — напоминаем — теперь выходит не только в рассылке, но и тут, на родном «Клерке». Рассказываем все, что вы могли пропустить за вчерашний день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Налоговики разрабатывают новые контрольные соотношения для декларации по НДС. Статью 174 НК с 1 июля дополнит новый пункт — пункт 5.3.
Свежее разъяснение Минфина: потребительские кооперативы без деятельности должны сдавать нулевые РСВ.
Бизнес выигрывает в России 38% судебных споров с властью, рассказал председатель Верховного суда.
Пенсионерам могут разрешить отказываться от онлайн-платежей — такую инициативу выдвинул ОНФ. Мол, станет меньше возможностей для мошенников.
Важное. Выплаты при расторжении договора страхования жизни не всегда облагаются НДФЛ. Все зависит от справки из ИФНС.
История: бывшему налоговику в Самаре дали два года общего режима за покушение на получение взятки в крупном размере. Причем взятку переквалифицировали на мошенничество.
Об этом и многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Новости
- Оказывается, бухгалтеру нельзя брать документы домой. И нужно ограничить ему доступ к базе бухучета. А еще — пусть сверки каждый месяц делает
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- Бывшему налоговику дали 2 года поселения за покушение на мошенничество. Изначально думали, что это взятка
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- А почему это у вас показатели налоговой нагрузки ниже среднеотраслевого? Ну и что, что прибыль маленькая?
События
Налоговый консультант. Обучение и аттестация. Дистанционный курс
Дата проведения: 16 февраля, вторник
Налоговые проверки и налоговые споры: практические рекомендации (36 часов)
Дата проведения: 16 февраля, вторник
Обучение по 44-ФЗ и 223-ФЗ в Сочи
Дата проведения: 15 февраля, понедельник
Дата проведения: 15 февраля, понедельник
Налоги и налоговое право — курсы повышения квалификации
Дата проведения: 15 февраля, понедельник
Аренда и лизинг 2020-2022 г. Особенности применения ФСБУ 25/2018
Дата проведения: 15 февраля, понедельник
Дата проведения: 12 февраля, пятница
Электронный документооборот. Первичные документы, регламенты и налоговый контроль
Дата проведения: 12 февраля, пятница
Налоговый мониторинг в корпоративных решениях Фирмы «1С»
Дата проведения: 11 февраля, четверг
Оформление иностранных работников в 2021 году: правила, штрафы, риски
Дата проведения: 11 февраля, четверг
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Специальной оценкой условий труда (СОУТ) называют комплекс последовательных процедур по выявлению вредных и опасных условий на рабочем месте в ходе производственного процесса с учетом нормативов воздействия, определенных государственными органами. Под вредными и опасными факторами понимают такие трудовые условия, которые могут привести сотрудника к болезни или травме.
НДФЛ и взносы с оплаты санаторно-курортных путевок работника
Некоторые компании приобретают для своих работников и их детей путевки на санаторно-курортное лечение. Облагаются ли стоимость таких путевок и оплата проезда НДФЛ и страховыми взносами?
Хозяйственный инвентарь: проблемы учета и эксплуатации
В организации не должно быть безымянного инвентаря, инструмента, мебели и пр. Каждый из них в обязательном порядке должен иметь фамилию, имя и отчество, то есть закреплен за каким-то конкретным сотрудником.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/1135@ от 02.02.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС объяснила, по какой форме будут принимать декларации по УСН
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/1183@ от 02.02.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Вышел бланк заявления на освобождение адвокатов-бывших военных от фиксированных взносов
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/4460 от 26.01.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Потребительские кооперативы без деятельности должны сдавать нулевые РСВ
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/20320@ от 09.12.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Выплаты при расторжении договора страхования жизни не всегда облагаются НДФЛ. Все зависит от справки из ИФНС
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/4231 от 26.01.2021
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