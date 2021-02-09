Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Утренний бухгалтер». Много нового по патенту. Сколько стоит маркировка для малого бизнеса

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Друзья, с вами на связи «Утренний бухгалтер», который — напоминаем — теперь выходит не только в рассылке, но и тут, на родном «Клерке». Рассказываем все, что вы могли пропустить за вчерашний день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Новости про патент прямо-таки как из рога изобилия. Вот последние: вместо чека ККТ некоторые ИП на ПСН могут выдавать клиентам документ об оплате, а еще применять ПСН можно при производстве и продаже морсов (и некоторой другой продукции).

На сайте «Честного знака» появился интересный калькулятор, с помощью которого можно узнать, сколько на самом деле стоит маркировка для малого бизнеса.

Важные разъяснения. Работодатель должен вернуть излишне удержанный у сотрудника НДФЛ, даже если дело было в прошлом году.

Штраф за опоздание с СЗВ-М на гендиректора. Можно ли его оплатить со счета компании?

Постскриптум. Новый бесплатный вебинар на «Клерке» 16 февраля — «ФСБУ 25/2018 в бухучете лизинговой компании: что надо знать бухгалтеру». Не пропустите!

Новости

События

Аренда и лизинг 2020-2022г. Особенности применения ФСБУ 25/2018

Дата проведения: 15 февраля, понедельник

Миграционный учет в 2021 году

Дата проведения: 12 февраля, пятница

Налоговый мониторинг в корпоративных решениях Фирмы «1С»

Дата проведения: 11 февраля, четверг

Оформление иностранных работников в 2021 году: правила, штрафы, риски

Дата проведения: 11 февраля, четверг

Риск доначислений налогов, штрафов, пени со стороны ФНС. Какие долги по налогам можно списать?

Дата проведения: 11 февраля, четверг

«Бухгалтерский учет и налогообложение в некоммерческих организациях»

Дата проведения: 11 февраля, четверг

«Специалист по МСФО». Финансовый учет-1, Финансовый учет-2. Регистрация на очно-дистанционное обучение на практике

Дата проведения: 11 февраля, четверг

Валютное законодательство и валютный контроль в 2021 г.

Дата проведения: 11 февраля, четверг

Разрешения на работу в 2021 году

Дата проведения: 10 февраля, среда

Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году

Дата проведения: 10 февраля, среда

Статьи

Что обсуждали на форуме «Клерка» в прошедшую неделю

Неделя на форуме «Клерка» прошла спокойно, несмотря на разгар отчетного периода. Что же обсуждали в прошедшую неделю?

Авансовые платежи по налогу на прибыль: кто платит и как рассчитать

Авансовые платежи по налогу на прибыль в течение всего налогового периода (года) уплачиваются по-разному в зависимости от того, к какой категории налогоплательщиков вы относитесь. О периодичности перечисления авансовых платежей по налогу на прибыль (ежеквартально или ежемесячно) и о том, как рассчитываются такие платежи, читайте в материале.

Переплата зарплаты за прошлый отчетный период

В ходе проверки, проведенной в 2021 году, обнаружена переплата зарплаты за 2019 год одному из работников бюджетного образовательного учреждения, возникшая в результате счетной ошибки. По нарушению составлено предписание о его устранении. С работника получено согласие на удержание излишне выплаченной суммы из зарплаты за январь 2021 года. Какие исправительные записи необходимо сделать в бухгалтерском учете?

Налог на имущество организаций: пять вариантов экономии

Сэкономить на налогах стремятся все. Вопрос лишь в том, какие методы для этого выбрать. Нарушать закон для этого совершенно не обязательно — ведь существуют абсолютно легитимные варианты, которые прописаны в действующем законодательстве. Более того, ни в коем случае не нарушайте закон — за это предусмотрена уголовная ответственность!

Когда можно потерять долю в бизнесе: два примера

Все знают, что основной причиной потери бизнеса, не считая добровольную ликвидацию и рейдерский захват, является банкротство предприятия. Но есть еще по крайней мере два способа, когда можно на совершенно законном основании потерять доли в стабильно работающем предприятии.

«Ночной бухгалтер». Бизнес жалуется на проблемы с переходом на ПСН

Налоговики не дают ИП информацию про патент: приходится выбивать.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/2849 от 20.01.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При производстве и продаже морсов можно применять ПСН. При изготовлении колбасы тоже можно

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/3558 от 22.01.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При производстве и продаже морсов можно применять ПСН. При изготовлении колбасы тоже можно

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/4490 от 26.01.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как подтвердить право на освобождение от НДФЛ по матвыгоде от экономии на процентах по жилищной ссуде

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/4491 от 26.01.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Для целей НДФЛ дата дохода от процентов по вкладу = дата их зачисления на счет

Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-02/112723 от 22.12.2020

Подробнее о документе мы писали в новости За землю для жилищного строительства до момента постройки дома начисляется повышенный налог

Новые темы форума

📌 Реклама

Онлайн-курс
Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники
Идеального планирования не бывает, но мы попробуем
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама