«Утренний бухгалтер». Много нового по патенту. Сколько стоит маркировка для малого бизнеса

Друзья, с вами на связи «Утренний бухгалтер», который — напоминаем — теперь выходит не только в рассылке, но и тут, на родном «Клерке». Рассказываем все, что вы могли пропустить за вчерашний день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Новости про патент прямо-таки как из рога изобилия. Вот последние: вместо чека ККТ некоторые ИП на ПСН могут выдавать клиентам документ об оплате, а еще применять ПСН можно при производстве и продаже морсов (и некоторой другой продукции).

На сайте «Честного знака» появился интересный калькулятор, с помощью которого можно узнать, сколько на самом деле стоит маркировка для малого бизнеса.

Важные разъяснения. Работодатель должен вернуть излишне удержанный у сотрудника НДФЛ, даже если дело было в прошлом году.

Штраф за опоздание с СЗВ-М на гендиректора. Можно ли его оплатить со счета компании?

Постскриптум. Новый бесплатный вебинар на «Клерке» 16 февраля — «ФСБУ 25/2018 в бухучете лизинговой компании: что надо знать бухгалтеру». Не пропустите!

Новости

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/2849 от 20.01.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При производстве и продаже морсов можно применять ПСН. При изготовлении колбасы тоже можно

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/3558 от 22.01.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При производстве и продаже морсов можно применять ПСН. При изготовлении колбасы тоже можно

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/4490 от 26.01.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как подтвердить право на освобождение от НДФЛ по матвыгоде от экономии на процентах по жилищной ссуде

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/4491 от 26.01.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Для целей НДФЛ дата дохода от процентов по вкладу = дата их зачисления на счет

Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-02/112723 от 22.12.2020

Подробнее о документе мы писали в новости За землю для жилищного строительства до момента постройки дома начисляется повышенный налог

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