«Утренний бухгалтер». Много нового по патенту. Сколько стоит маркировка для малого бизнеса

Друзья, с вами на связи «Утренний бухгалтер», который — напоминаем — теперь выходит не только в рассылке, но и тут, на родном «Клерке». Рассказываем все, что вы могли пропустить за вчерашний день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Новости про патент прямо-таки как из рога изобилия. Вот последние: вместо чека ККТ некоторые ИП на ПСН могут выдавать клиентам документ об оплате, а еще применять ПСН можно при производстве и продаже морсов (и некоторой другой продукции).
На сайте «Честного знака» появился интересный калькулятор, с помощью которого можно узнать, сколько на самом деле стоит маркировка для малого бизнеса.
Важные разъяснения. Работодатель должен вернуть излишне удержанный у сотрудника НДФЛ, даже если дело было в прошлом году.
Штраф за опоздание с СЗВ-М на гендиректора. Можно ли его оплатить со счета компании?
Постскриптум. Новый бесплатный вебинар на «Клерке» 16 февраля — «ФСБУ 25/2018 в бухучете лизинговой компании: что надо знать бухгалтеру». Не пропустите!
Новости
- Банки будут сообщать в ИФНС о выплаченных вкладчикам процентах. Бланк сообщения скоро будет готов
- Нельзя применять УСН, если 100% доли в ООО принадлежит управляющей компании ПИФа
- Нетиповые способы налоговой оптимизации в 2021 году. Бесплатный вебинар уже сегодня!
- Работодатели могут вводить премии для вакцинированных от COVID работников
- О ходе исполнительного производства можно узнать на «Госуслугах». В режиме онлайн
- Хотят создать маркетплейс по продаже имущества банкротов
- При каких видах деятельности ИП на ПСН может не применять ККТ: перечень
- Бесплатный вебинар для бухгалтеров лизинговых компаний: ФСБУ 25/2018
- За землю для жилищного строительства до момента постройки дома начисляется повышенный налог
- Послабления для банков по кредитованию МСП могут продлить на 2021 год. Иначе повысятся ставки по кредитам
- Сдавать ли СЗВ-ТД на директора, он же единственный участник? А если СЗВ-М на него не сдавали?
- С 1 января 2021 года поменялись некоторые КБК по госпошлине
- В компанию позвонили налоговики и напомнили о необходимости взносы заплатить. А налоговики ли это?
- Для целей НДФЛ дата дохода от процентов по вкладу = дата их зачисления на счет
- Вместо чека ККТ некоторые ИП на ПСН могут выдавать клиентам документ об оплате: образец
- Мосгорсуд эвакуировали после сообщения о минировании
- Крымчан, сдающих жилье туристам, призывают перейти на НПД
- Налоговики прислали письмо, где подозревают нормальную компанию во всех тяжких. «Не мы такие, это программа»?
- Госзакупки без торгов для МСП хотят увеличить
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- Чем больше выполняет бухгалтер работы, тем больше ему ее накидывают. Как вырваться из порочного круга?
- При производстве и продаже морсов можно применять ПСН. При изготовлении колбасы тоже можно
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События
Аренда и лизинг 2020-2022г. Особенности применения ФСБУ 25/2018
Дата проведения: 15 февраля, понедельник
Дата проведения: 12 февраля, пятница
Налоговый мониторинг в корпоративных решениях Фирмы «1С»
Дата проведения: 11 февраля, четверг
Оформление иностранных работников в 2021 году: правила, штрафы, риски
Дата проведения: 11 февраля, четверг
Риск доначислений налогов, штрафов, пени со стороны ФНС. Какие долги по налогам можно списать?
Дата проведения: 11 февраля, четверг
«Бухгалтерский учет и налогообложение в некоммерческих организациях»
Дата проведения: 11 февраля, четверг
«Специалист по МСФО». Финансовый учет-1, Финансовый учет-2. Регистрация на очно-дистанционное обучение на практике
Дата проведения: 11 февраля, четверг
Валютное законодательство и валютный контроль в 2021 г.
Дата проведения: 11 февраля, четверг
Разрешения на работу в 2021 году
Дата проведения: 10 февраля, среда
Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году
Дата проведения: 10 февраля, среда
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/2849 от 20.01.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При производстве и продаже морсов можно применять ПСН. При изготовлении колбасы тоже можно
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/3558 от 22.01.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При производстве и продаже морсов можно применять ПСН. При изготовлении колбасы тоже можно
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/4490 от 26.01.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Как подтвердить право на освобождение от НДФЛ по матвыгоде от экономии на процентах по жилищной ссуде
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/4491 от 26.01.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Для целей НДФЛ дата дохода от процентов по вкладу = дата их зачисления на счет
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-02/112723 от 22.12.2020
Подробнее о документе мы писали в новости За землю для жилищного строительства до момента постройки дома начисляется повышенный налог
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