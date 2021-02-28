Использование облачных ККТ в индустрии сервиса

Мы все потребители услуг. Не проходит дня, чтобы не возникла необходимость воспользоваться услугами сервисных организаций. Это и ателье, такси, кафе, салон красоты, автосервис и многое многие другие. Раньше россияне за «сервисом» направлялись в другие страны. Сегодня потребители хотят сервис ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС!

Сервис, как много в этом слове...

Еще никогда обслуживание клиентов не было настолько важным фактором ведения бизнеса. Дело в том, что ожидания клиентов быстро развиваются. Когда клиенты сталкиваются с нововведением в сфере услуг в одной организации, они начинают ожидать того же самого и от других. И вам постоянно нужно стремиться к тому, что считается хорошим обслуживанием.

Сегодня клиенты легко обмениваются информацией о своем опыте обслуживания той или иной компанией. Отзывы клиентов часто являются важным фактором перед совершением покупки. А значит, обслуживание в вашей организации может как усугубить положение дел, так и сделать вас лидером на рынке.

Онлайн-касса для ИП и ООО, оказывающих услуги

Сфера оказания услуг, как почти весь российский бизнес, постепенно переходит на работу, когда компании равно как и предприниматели обязаны использовать контрольно-кассовую технику нового поколения с фискальным накопителем и передачей данных в ФНС. За нарушение этих требований предусмотрены штрафы.

К сервисным организациям, оказывающим услуги населению, обычно относят:

бытовые услуги;

услуги грузового и пассажирского транспорта;

услуги связи;

жилищно-коммунальные услуги;

услуги системы образования, культуры, туристско-экскурсионные услуги;

услуги физической культуры и спорта, медицинские, санаторно-оздоровительные услуги;

правовые услуги и тд.

Нужны ли онлайн-кассы ИП и ООО, которые оказывают услуги населению, в какие сроки происходит переход?

С 2017 года осуществлять расчеты по новым правилам стали компании на ОСНО и УСН, за исключением тех, кто оказывает услуги населению и работает с вендинговым оборудованием.

В 2018 году использование онлайн-касс стало обязательным для предприятий сферы общественного питания, ритейла и собственников вендинговых аппаратов на вмененке и патенте, имеющих наемных работников.

С июля 2019 года на онлайн-ККТ был переведен практически весь бизнес, особенно те организации и индивидуальные предприниматели, кто имел наёмных сотрудников.

После этого предоставлять новые льготы и отсрочки правительство не планировало. Компаниям настоятельно рекомендовалось обзавестись соответствующей техникой, заключить договор с ОФД, обучить персонал и приготовиться к передаче данных о расчетах в налоговые органы в онлайн-режиме.

Но менее чем за месяц до окончания переходного периода был принят Закон № 129-ФЗ, дающий еще одну отсрочку ― на этот раз до 1 июля 2021 года.

Отсрочка до 2021 года. Сейчас льготой пользуются предприниматели, которые оказывают услуги и не имеют наемных работников. После этой даты и они должны будут применять контрольно-кассовую технику. Продолжить деятельность «по старинке» смогут только организации и частные лица, которые находятся в труднодоступной местности либо оказывают определенные виды услуг (их перечень указан в законе).

Таким образом, все сервисные организации уже освоили и внедрили использование онлайн-касс, в ближайшее время к ним присоединятся все ИП за очень редким исключением.

Как внедрить ККТ, соответствующую закону, и не потерять бизнес?

Представление об онлайн-кассах сейчас не имеет только наверное ленивый. Но не сверить параметры в едином понимании данного момента мы все же не можем.

Главная особенность ККТ нового поколения состоит в том, что она может не просто формировать и печатать бумажные чеки, но и создавать электронные фискальные документы. При этом данные о каждой совершенной кассиром операции сохраняются в специальном фискальном накопителе, а также передаются в налоговый орган через оператора фискальных данных. Покупатель при этом должен по-прежнему получить на руки бумажный чек, а при желании — его электронную копию на свой электронный адрес или мобильное устройство.

До сих пор ККТ старого образца просто печатали бумажные чеки и дублировали их на специальную контрольную ленту, которая хранилась вместе с отчетами о работе кассы за смену. Налоговики не имели никакой информации о работе конкретного магазина, пока не приходили туда с проверкой. Теперь все данные оперативно поступают в налоговую службу и собственники бизнеса реже лично общаются с налоговиками.

Важно правильно выбрать тип ККТ исходя из задач стоящих перед бизнесом.

Под лозунгом: «Все для удобства клиента!» нужно предусмотреть возможность осуществления как наличных, так и безналичных расчетов. Для этого используется универсальная ККТ тип «Ф». На рынке есть много других касс: например тип «ФС» только для расчетов в сети Интернет; тип «ФА» только для использования в автоматических устройствах для расчетов, т.е. без наличия уполномоченных лиц (автомат-клиент). Неправильное применение кассы грозит штрафом!

Еще вопрос, который непременно возникнет у сервисных организаций: как выполнить требования закона по выдаче чеков непосредственно в месте расчетов? Ведь услуги могут оказываться:

у клиента на выезде (например, ремонт компьютерной техники). А это дополнительные затраты на ККТ для каждого сотрудника и обучение связанное с использованием такой техники. О ужас!

в месте нахождения предпринимателя или организации (это могут быть, к примеру, полиграфия, салоны красоты, ателье, мастерская);

Решение есть и оно очевидно: использовать облачные кассы и программное обеспечение позволяющее учесть всю специфику конкретно Вашего бизнеса.

«МОБИКА» — это кассовый облачный сервис основанный на применении в своей работе многофункциональных онлайн-касс с индексом «Ф». Что дает возможность одновременно использовать единственную кассу и для расчетов в месте нахождения организации и для расчетов с покупателями на месте при доставке товаров или оказании услуг. Данное решение позволит сэкономить на приобретении кассовых аппаратов. При этом, расчеты клиентов будут производиться в полном соответствии Федеральному Закону № 54. Установив программное обеспечение на смартфоны своих сотрудников, производится подключение их к зарегистрированной в ОФД единице ККТ.

Рассмотрим возможности применения онлайн-касс для такого сервисного направления как общественное питание.

Согласно нововведениям в Федеральном Законе № 54, заведения общепита должны применять для расчета своих посетителей онлайн-кассы, особенно остро этот вопрос стоит при осуществлении доставки заказа «на вынос». Так как в этом случае, кассовый чек должен выдаваться на месте совершения расчетов.

Предприятие общественного питания берет в аренду только один кассовый аппарат, зарегистрированный в ФНС, который размещается в центре обработки данных (ЦОД). К нему с помощью облачного сервиса подключаются смартфоны сотрудников заведения, на которые предварительно устанавливается специальное программное обеспечение (приложения).

После этого все работники могут одновременно пользоваться зарегистрированной онлайн-кассой, соблюдая требования ФЗ-54.

Однако, для корректной работы облачного сервиса и необходимости постоянной передачи данных в ФНС, следует позаботиться о наличие стабильного Интернета. Также для печати чеков возможно будет нужно приобрести специальный мобильный принтер. Но даже их закупка, вместе с арендой доступа к ККТ, выйдет гораздо дешевле, чем приобретение одного-двух десятков физических онлайн-касс.

Использование облачных касс для автотранспортных предприятий тоже может стать единственной бюджетной альтернативой классическим ККТ.

Согласно Федеральному Закону № 54, руководители автотранспортных предприятий обязаны снарядить салон каждой единицы своей техники онлайн-кассой, которая сможет принимать оплату за проезд как наличными средствами, так и безналичными. Кроме того, кассовый аппарат должен иметь функцию по выдаче QR-кода, чтобы пассажир смог получить на свой электронный адрес чековый документ — в подтверждение денежной операции, произведенной по банковской карте. Причем бумажная версия квитанции также должна быть выдана клиенту.

Возможности реализации данных требований реализуются следующим образом: центральный аппарат, размещается в дата-центре, и к нему подключаются кассы сотрудников. Однако вместо физического кассового аппарата в кабине водитель имеет при себе лишь собственный смартфон или планшет, куда скачивается специальное программное обеспечение. Проще говоря, теперь полноценная касса находится внутри личного гаджета каждого сотрудника организации. Все данные с касс, необходимые ОФД и ФНС, отправляются сервисом автоматически.

Одновременно в законе предусмотрена возможность выдачи талонов (билетов), где указаны данные о поездке (идентификатор), которые впоследствии можно проверить на ресурсе ОФД. Данный способ выдачи кассового чека можно применять, когда отсутствует стабильный Интернет. Для выдачи идентификатора, необходимо приобрести портативный чековый принтер или воспользоваться устройством, включающим в себя планшет и печатающее устройство.

Подобные решения применяются в таксопарках. Законодатель обязал каждого таксиста иметь непосредственный доступ к кассовому аппарату чтобы выдавать каждому клиенту чековый документ. Водитель такси может выдать его бумажную версию или отправить чек на e-mail.

Обслуживание клиентов через сервис «МОБИКА» уже сейчас широко применяется курьерскими организациями. Индустрия сервиса предполагает курьерскую доставку. Это удобно клиенту и выгодно бизнесу.

Программное обеспечение сервиса обладает широким функционалом. Оно практически полностью автоматизирует работу курьера. С помощью онлайн кассы можно:

Работать с любыми агрегаторами;

Высылать чеки на электронный адрес заказчика;

Выдача чека на месте расчета осуществляется посредством переносного принтера;

Формировать заказ в присутствии клиента;

Оформлять возвраты прямо на месте.

Информация о каждом заказе защищена многоуровневым шифрованием, поэтому сервис «МОБИКА» гарантирует клиентам курьерской организации полную конфиденциальность.

Таким образом резюмируем:

Заменить привычную контрольно-кассовую технику на облачные сервисы могут все, кто попадает под требования ФЗ-54 об использовании онлайн-касс. Такое решение подойдет для предприятий, деятельность которых связана с платежными операциями. Особенно удобным переход на облачные кассы станет для водителей и доставщиков, работа которых заключается в постоянном движении. Поэтому облачные сервисы помогут оптимизировать бизнес таких организаций, как таксопарки, пассажирских автотранспортных предприятий, курьерских служб, кафе и ресторанов с доставкой.