Налоговики собрались отменять все декларации, а еще нашли новый способ кошмарить компании с самозанятыми. Как прошла неделя на «Клерке»

Скучали? Обзор самых важных материалов «Клерка» за неделю возвращается!
Темы недели
Служба мытарей на минувшей неделе изощялась как могла, чтобы всем вокруг не было скучно. Судите сами: сначала глава ФНС рассказал, что в планах у налоговиков — отменить все декларации (для удобства налогоплательщиков, конечно). Потом посыпались захватывающие истории от бизнеса и налоговых адвокатов:
- оказывается, претензии к работе компании с самозанятыми теперь красиво заворачивают в требования по РСВ;
- а еще у инспекторов появился новый признак сомнительного контрагента — если компания...ликвидирована.
Не успел появиться новый налоговый режим, а к нему уже придумали штрафы.
Очередное издевательство над кадровиками: необязательными сделали приказы о приеме на работу. Это уже далеко не первый такой документ. Следуюший шаг — сделать кадровый учет необязательным?
Инструкция недели
Разбрались, как получить так необходимый ныне «зеленый билет» — QR-код о вакцинации или перенесенной болезни на Госуслугах.
Дискуссия недели
Минтруд мужественно продолжает бороться за обеление зарплат и собирается составить черный список работодателей (ах, как звучит).
А мы на «Клерке» уже, что называется, на низком старте, ведь завтра начинается наш первый курс повышения квалификации для бухгалтеров — по управленческому учету!
Осталось всего пару мест, вы еще можете успеть записаться. Волнуемся очень: это ведь будет потрясающе круто!
«Ночной бухгалтер»
За 22 ноября: Революция в отчетности: ФНС задумала отменить все декларации
За 23 ноября: Патенты на 2022 год становятся дороже
За 24 ноября: Налоговики нашли новый способ трясти компании по самозанятым
За 25 ноября: Ликвидировали компанию? Добро пожаловать в клуб подозрительных контрагентов
За 26 ноября: Приказы о приеме на работу больше не нужны, но бухгалтеры в ступоре
«Утренний бухгалтер»
За 22 ноября: Попросить налоговиков снять блокировку счета станет проще
За 23 ноября: Предельная база по взносам будет выше. А еще повысили стоимость московских патентов
За 24 ноября: Минтруд заведет черный список для компаний с серыми зарплатами
За 25 ноября: Стали известны размеры штрафов на АУСН
За 26 ноября: Банки просят доступ к базе МВД, чтобы проверять паспорта
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Пообсуждать недели
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ВНИМАНИЕ!
1 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.
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