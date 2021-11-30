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Налоговики собрались отменять все декларации, а еще нашли новый способ кошмарить компании с самозанятыми. Как прошла неделя на «Клерке»

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Скучали? Обзор самых важных материалов «Клерка» за неделю возвращается!

Темы недели

Служба мытарей на минувшей неделе изощялась как могла, чтобы всем вокруг не было скучно. Судите сами: сначала глава ФНС рассказал, что в планах у налоговиков — отменить все декларации (для удобства налогоплательщиков, конечно). Потом посыпались захватывающие истории от бизнеса и налоговых адвокатов:

Не успел появиться новый налоговый режим, а к нему уже придумали штрафы.

Очередное издевательство над кадровиками: необязательными сделали приказы о приеме на работу. Это уже далеко не первый такой документ. Следуюший шаг — сделать кадровый учет необязательным?

Инструкция недели

Разбрались, как получить так необходимый ныне «зеленый билет» — QR-код о вакцинации или перенесенной болезни на Госуслугах.

Дискуссия недели

Минтруд мужественно продолжает бороться за обеление зарплат и собирается составить черный список работодателей (ах, как звучит).

А мы на «Клерке» уже, что называется, на низком старте, ведь завтра начинается наш первый курс повышения квалификации для бухгалтеров — по управленческому учету!

Осталось всего пару мест, вы еще можете успеть записаться. Волнуемся очень: это ведь будет потрясающе круто!

«Ночной бухгалтер»

За 22 ноября: Революция в отчетности: ФНС задумала отменить все декларации

За 23 ноября: Патенты на 2022 год становятся дороже

За 24 ноября: Налоговики нашли новый способ трясти компании по самозанятым

За 25 ноября: Ликвидировали компанию? Добро пожаловать в клуб подозрительных контрагентов

За 26 ноября: Приказы о приеме на работу больше не нужны, но бухгалтеры в ступоре

«Утренний бухгалтер»

За 22 ноября: Попросить налоговиков снять блокировку счета станет проще

За 23 ноября: Предельная база по взносам будет выше. А еще повысили стоимость московских патентов

За 24 ноября: Минтруд заведет черный список для компаний с серыми зарплатами

За 25 ноября: Стали известны размеры штрафов на АУСН

За 26 ноября: Банки просят доступ к базе МВД, чтобы проверять паспорта

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Пообсуждать недели

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ВНИМАНИЕ!

1 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

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