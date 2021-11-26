«Утренний бухгалтер». Банки просят доступ к базе МВД, чтобы проверять паспорта

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Из-за того, что штампы о ранее выданных паспортах теперь стали не обязательными, проверять паспорта клиентов банкам стало сложнее. Поэтому им нужна помощь МВД.
По всей стране идут массовые увольнения по собственному желанию, рассказал hh.ru. Как думаете, почему?
Очередная неприятная история с налоговиком и миллионной взяткой. Рассказываем подробности.
Важное напоминание, как платить 1/3 НДС, если сумма не делится на три: публикуем для вашего удобства образец платежки.
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Дата проведения: 1 декабря, среда
Дата проведения: 1 декабря, среда
Всероссийский зимний деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей
Дата проведения: 1 декабря, среда
Обзор грядущих налоговых и бухгалтерских изменений с 2022г. Как к ним подготовиться. Новое в контроле за уплатой налогов. Новые аспекты расчетов с сотрудниками
Дата проведения: 1 декабря, среда
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/89655 от 03.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Переход с ПСН не помеха для налоговых каникул ИП
ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/1633@ от 19.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Компании сначала платят транспортный налог, и только потом получают из ИФНС сообщение с начисленной суммой
ФНС РФ: Письмо № БВ-4-7/16200@ от 19.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При закупках по 223-ФЗ тоже надо проявлять должную осмотрительность
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/16076@ от 17.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики рассказали, когда ИП может не платить первый платеж по патенту
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 19-12/121393 от 26.12.2008
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