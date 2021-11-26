«Утренний бухгалтер». Банки просят доступ к базе МВД, чтобы проверять паспорта

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Из-за того, что штампы о ранее выданных паспортах теперь стали не обязательными, проверять паспорта клиентов банкам стало сложнее. Поэтому им нужна помощь МВД.

По всей стране идут массовые увольнения по собственному желанию, рассказал hh.ru. Как думаете, почему?

Очередная неприятная история с налоговиком и миллионной взяткой. Рассказываем подробности.

Важное напоминание, как платить 1/3 НДС, если сумма не делится на три: публикуем для вашего удобства образец платежки.

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Новости

События

Налоговый контроль экономической цели сделки. "Круглый стол" с Чаадаевой О.В.

Дата проведения: 2 декабря, четверг

Финансовая предпродажная подготовка компании

Дата проведения: 2 декабря, четверг

Переход на кадровый ЭДО в 2022 году: какие могут быть подводные камни

Дата проведения: 2 декабря, четверг

Презентация программ CIPD

Дата проведения: 1 декабря, среда

Бесплатный мастер-класс «Как справляться со стрессом в условиях неопределенности»

Дата проведения: 1 декабря, среда

Самые скандальные налоговые споры 2021

Дата проведения: 1 декабря, среда

Критическое мышление

Дата проведения: 1 декабря, среда

Всероссийский зимний деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей

Дата проведения: 1 декабря, среда

Обзор грядущих налоговых и бухгалтерских изменений с 2022г. Как к ним подготовиться. Новое в контроле за уплатой налогов. Новые аспекты расчетов с сотрудниками

Дата проведения: 1 декабря, среда

Как применять письма Минфина и ФНС в налоговых спорах

Дата проведения: 30 ноября, вторник

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Правительство РФ ежегодно устанавливает квоты на привлечение иностранных сотрудников. Каковы нормы на 2022 год, как правильно трудоустроить иностранца по квоте, расскажем далее в нашей статье.

— Что относится к основным средствам предприятия

К основным средствам относятся принадлежащие организации активы, используемые в предпринимательской деятельности и отвечающие ряду условий. Виды имущества, которые относятся к основным средствам (ОС), условия их признания в бухучете, а также основные отличия между бухгалтерским (БУ) и налоговым (НУ) учетом ОС, рассмотрены в нашей статье.

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Вызвать подозрение у ФНС с каждым днем становится все проще и проще. Теперь вот признаком фиктивности контрагента считают его... ликвидацию.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/89655 от 03.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Переход с ПСН не помеха для налоговых каникул ИП

ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/1633@ от 19.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Компании сначала платят транспортный налог, и только потом получают из ИФНС сообщение с начисленной суммой

ФНС РФ: Письмо № БВ-4-7/16200@ от 19.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При закупках по 223-ФЗ тоже надо проявлять должную осмотрительность

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/16076@ от 17.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики рассказали, когда ИП может не платить первый платеж по патенту

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 19-12/121393 от 26.12.2008

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