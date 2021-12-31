Работники-иностранцы: о чем должен знать бухгалтер

Предприятие принимает на работу иностранцев. Как организации, директору и бухгалтеру не нарваться на штрафы Росфиннадзора, миграционной службы и ФНС: разбираемся в этой статье.

Документы необходимые для заключения трудового договора

Для того, чтобы заключить трудовой договор с иностранцем, запросите у него:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,

разрешение на временное проживание или вид на жительство,

миграционную карту, визу, разрешение на работу или патент (для временно пребывающих на территории РФ, кроме граждан ЕАЭС),

трудовую книжку (при ее наличии),

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС),

договор (полис) ДМС на территории РФ — для временно пребывающих иностранцев,

документ об образовании и квалификации (если это требуется для занимаемой должности).

Если трудовой книжки, СНИЛС, полиса ДМС у сотрудника-иностранца нет, об этом должен позаботиться работодатель и оформить самостоятельно эти документы. Также все лица, трудоустроенные на территории России, должны получить ИНН. Но это можно сделать и после оформления трудовых отношений.

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Как работодателю проверить действительность разрешения на работу или патента иностранца?

Чтобы поверить разрешение на работу или патент работника-иностранца, воспользуйтесь специальным сервисом на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции МВД.

Также работодатель может письменно обратиться в территориальный орган ГУ по вопросам миграции МВД с аналогичным запросом.

Не забудьте уведомить МВД о заключении трудового договора с иностранцем

Забывчивость в данном случае может дорого обойтись компании. Административный штраф (ст. 18.15 КоАП РФ) для юридических лиц и ИП составляет от 400 до 800 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 35 до 50 тысяч рублей.

По закону работодатель должен уведомить о заключении трудового договора с иностранным гражданином территориальный орган МВД по вопросам миграции, на территории которого будет работать указанный сотрудник. Это можно сделать лично, по почте (письмом с описью вложения и уведомлением о вручении) или в электронном виде по унифицированной форме (утв. приказом МВД от 30.07.2020 г. № 536, Приложение № 3).

Срок для отправки такого уведомления — 3 рабочих дня с даты заключения (или расторжения) трудового договора.

Кстати, отдельно уведомлять службу занятости и налоговую инспекцию не нужно. МВД самостоятельно передаст информацию в эти органы о трудоустройстве иностранцев.

В ст. 18.15 КоАП РФ прописаны штрафы и за другие правонарушения работодателя при привлечении к труду иностранцев. Внимательно ознакомьтесь с ее содержанием. Избежать штрафов поможет правильное построение кадровых процессов и, в частности, установка регламентов по миграционному учету в организации. Поддержку и в кадровом администрировании, и в ведении учета окажет компания СберРешения.

Как выплачивать зарплату работнику-иностранцу

Если сотрудник-иностранец имеет вид на жительство и проживает в России постоянно, ему можно выплачивать зарплату в рублях как на банковскую карту, так и через кассу. Выплаты в отношении резидента не будут считаться валютной операцией (см. п.6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона валютном регулировании и контроле).

Иностранцам с другим статусом в РФ (временно пребывающим или временно проживающим), в том числе высококвалифицированным специалистам без вида на жительство, допускается делать переводы только в безналичном порядке. Такие операции будут являться валютными.

В поле «Назначение платежа» перед текстом поставьте код валютной операции (их перечень — в Приложении 1 к Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 г. № 181-И). Код обязательно вводится в фигурных скобках и с буквенным сочетанием «VO».

Комбинация «70060» в Инструкции означает — «расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту зарплаты и других видов оплаты труда».

Так, назначение платежа при банковском переводе зарплаты иностранцу-сотруднику может выглядеть следующим образом:

{VO70060} Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту зарплаты и других видов оплаты труда за ноябрь 2021 года (60 000 руб.)

За нарушение валютного законодательства компании грозит штраф от Росфиннадзора в размере до 100% произведенной выплаты, а также в размере до 30 тысяч рублей для должностного лица организации.

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НДФЛ с дохода иностранца

Еще один вопрос, который стоит перед бухгалтером компании, принявшей на работу иностранца: по какой ставке удерживать с него НДФЛ.

Итак, по общему правилу НДФЛ для нерезидентов составляет — 30%. По этой ставке рассчитывается налог для:

временно пребывающих на территории РФ иностранных граждан,

временно проживающих в России иностранцев.

По ставке 13% (и по повышенной прогрессивной ставке — 15% на доходы свыше 5 млн. руб.) облагается зарплата:

граждан стран-членов ЕАЭС,

беженцев и граждан иностранных государств, получивших временное убежище в РФ,

высококвалифицированных специалистов,

иностранцев, работающих по патенту.

Важно: если по итогам календарного года сотрудник-гражданин ЕАЭС не приобретет статус налогового резидента РФ (не пробудет в стране в общей сложности не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев), то его доходы облагаются НДФЛ по общей ставке — 30%. То есть работодатель должен сделать перерасчет.

Еще момент, ставка 13% применяется для высококвалифицированных специалистов, беженцев и переселенцев только применительно к их трудовому доходу (зарплате, компенсации за отпуск и т.п.). Иные доходы, например, оплата арендованного жилья, обучения, проезда к месту проживания раз в год и другие аналогичные облагаются по ставке НДФЛ 30% или 13% в зависимости от того, является ли сотрудник налоговым резидентом РФ.

Вычеты по налогу на доход физических лиц-иностранцев положены также только резидентам.

Может ли работодатель заплатить авансовый НДФЛ за работника на патенте

Работники-иностранцы на патенте самостоятельно должны уплачивать фиксированные авансовые платежи по НДФЛ за определенный период. Однако НК РФ допускает уплату этого налога иным лицом (п.1 ст. 45). На основании этого положения закона работодатель вправе перечислять авансовый НДФЛ за работника-иностранца по его просьбе.

В таком случае бухгалтеру важно не допустить ошибок в платежке:

в поле «Назначение платежа» укажите сведения об иностранце, чью обязанность перед бюджетом исполняет компания

авансовый платеж, перечисленный за работника, становится его доходом. Поэтому работодатель должен с этой суммы исчислить НДФЛ и перевести его в бюджет. Чтобы такой обязанности не возникло, иностранец должен возместить работодателю уплаченный авансом налог (например, можно удержать эту сумму из его доходов).

Страховые взносы за работника-иностранца

Ниже в таблице указаны ставки, по которым работодатель уплачивает страховые взносы по иностранным работникам.

Статус иностранного сотрудника Медицинское страхование Пенсионное страхование Социальное страхование Ставка (%) высококвалифицированные специалисты граждане стран-членов ЕАЭС 5,1 нет для временно пребывающих 2,9 22 — для временно и постоянно проживающих высококвалифицированные специалисты из других стран нет нет для временно пребывающих нет для временно пребывающих 22 — для временно и постоянно проживающих 2,9 — для временно и постоянно проживающих обычные специалисты нет для временно пребывающих 22 1,8 — нет для временно пребывающих 5,1 — для временно и постоянно проживающих 2,9 — для временно и постоянно проживающих

Нужно ли выплачивать иностранцу пособие, связанное с несчастным случаем на производстве

Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний подлежат все иностранцы-работники, независимо от их статуса (постоянно проживающий, временно проживающий или временно пребывающий). Работодатель должен оплачивать взносы за всех (ст. 5 закона об обязательном соцстраховании).

Работникам по договорам ГПХ взносы начисляются, только если соответствующее условие есть в договоре.

Таким образом, если с сотрудником-иностранцем, произошел несчастный случай на производстве, больничный придется выплатить в общем порядке, как и гражданам РФ.

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Автор — Ольга Ольшевская, ведущий эксперт СберРешений