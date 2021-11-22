«Утренний бухгалтер». Попросить налоговиков снять блокировку счета станет проще

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Заявить о разблокировке счета теперь можно онлайн. В личном кабинете на сайте ФНС появилась новая функция — «Направить заявление об отмене приостановления операций по счетам».
В России все отлично с рынком труда, он уже восстановился до допандемийных показателей, считают в Министерстве труда.
Как вы отбиваетесь от незаконных требований налоговиков? Ловите свежую судебную практику о том, как компании прилетел штраф от налоговиков по этому поводу.
Свежее разъяснение Минфина. Теперь бухгалтерам надо платить НДФЛ с компенсации работникам за мобильную связь.
Делитесь, как отпраздновали День бухгалтера? Мы тут, кстати, посчитали и выяснили, что все бухгалтеры России сидят на «Клерке».
Вы тоже? Нам приятно! Ловите одну из наших полезностей — новый бесплатный вебинар про МСФО и 1С. Поможем разобраться в по-настоящему «темной материи».
Новости
- В России 3,5 млн бухгалтеров, и все на «Клерке»
- МРОТ на 2022 год повысят еще на 273 рубля. Так сказал Путин
- Когда нельзя перейти на АУСН: список причин
- Пенсии могут вырасти больше, чем планировалось
- Мошенники стали реже звонить клиентам банков из колоний и тюрем. Теперь они звонят из ближнего зарубежья
- Бизнес на АУСН будет ежемесячно платить в ФСС 170 рублей
- В ЕГРИП будут указывать, что ИП является главой КФХ
- Можно ли учесть расходы на обучение будущего работника в иностранном вузе?
- Когда плательщики АУСН будут сдавать в ПФР формы СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД
- В 2022 году предельный доход по УСН вырастет со 150 млн до 164,4 млн рублей
- Директор не платит бухгалтеру за работу. Как наказать?
- Работодатели стали требовать вакцинацию в вакансиях
- Беременным и матерям-одиночам будет проще получить детское пособие
- Путин внес поправки о повышении МРОТ в Госдуму
- Стало известно, как перейти на АУСН и уйти оттуда
- Налоговики отчитались, как они обелили общепит
- У налоговиков новый сбой: не принимают платежки по НДФЛ
- Банки отследят, где вы находитесь, и проверят, можете ли вы платить
- Новый налоговый режим. Теперь все новости про АУСН в одном месте
- Эксперт рассказал, как отразить покупку программ в налоговом и бухгалтерском учете
- Актуальный список регионов с обязательной вакцинацией 60
- Какие кадровые документы в 2022 году будут электронными? Расскажем на бесплатном вебинаре
- Компания отбилась в суде от штрафов налоговиков за незаконные требования. Свежая практика
- Как считать доходы и расходы на АУСН
- У налоговых консультантов появился свой профстандарт
- Теперь бухгалтерам надо платить НДФЛ с компенсации работникам за мобильную связь
- СБИС с 1 января прекращает поддержку старой версии, которую так просили оставить пользователи
- Минтруд рассказал, сколько в стране безработных
- Теперь можно попросить налоговиков снять блокировку счета онлайн
- В 2022 году уведомления на вычет по НДФЛ будут выдавать по-новому
- С праздником, коллеги!
- В Краснодарском крае ввели почти полный запрет на деятельность без QR-кодов
События
Заработная плата. Расчеты с работниками, страховые взносы, НДФЛ: завершаем 2021 год и переходим в 2022 год
Дата проведения: 29 ноября, понедельник
Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)
Дата проведения: 26 ноября, пятница
Налоговые проверки 2022: тренды, ошибки, правила
Дата проведения: 26 ноября, пятница
Налоговые комиссии: топ заповедей для бизнеса
Дата проведения: 26 ноября, пятница
Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)
Дата проведения: 25 ноября, четверг
Автоматизация отчетности по МСФО в 1С
Дата проведения: 25 ноября, четверг
Порядок ведения кассовых операций и работы с наличными в 2021 г. Расчеты с подотчетными лицами с учетом изменений 2021 года
Дата проведения: 25 ноября, четверг
Кадровый документооборот: ответы на главные вопросы 2021 года. Что изменится в 2022 году
Дата проведения: 25 ноября, четверг
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском
Дата проведения: 24 ноября, среда
Управленческий учет: как бухгалтеру повысить ценность перед директором
Дата проведения: 24 ноября, среда
Статьи
🔒 Обзор новых поправок по НДФЛ: когда налога не будет
МРОТ, призы, гранты, газовые трубы и продажу квартир освободили от НДФЛ. Рассказываем, когда налог можно будет не платить.
— «Утренний бухгалтер». ПФР получит вашу налоговую тайну от налоговиков
Это нужно, как говорят налоговики, чтобы вам оперативно начисляли социальные пособия.
— Антикризисные поправки в НК: что изменится в НДФЛ, налоге на прибыль и страховых взносах
Коронакризис продолжается и бизнес все так же нуждается в помощи государства. Госдума приняла закон о поправках в Налоговый кодекс, которые касаются налогообложения госсубсидий для пострадавших в пандемию отраслей. Документ разбирает Борис Луцет, который ведет авторский канал в Телеграме про налоговую политику.
— Перевод генерального директора: что важно знать бухгалтеру и кадровику
Руководитель компании наделен широким кругом полномочий и несет ответственность в большем объеме, чем любой другой сотрудник организации. На практике перевод на должность генерального директора (руководителя) происходит чаще всего в случае увольнения прежнего начальника до окончания срока действия трудового договора.
— Как хотят изменить процедуру открытия и закрытия бизнеса?
Из документов для регистрации ИП предлагают убрать паспорт, для налоговиков появится новый повод для отказа, а компании и ИП не исключат принудительно из реестра, если они начнут сдавать отчетность и гонять деньги по счетам.
— Как привлекать к субсидиарной ответственности руководство банков-банкротов?
Когда дело доходит до банкротства банков, ситуация часто осложняется поиском субсидиарных ответчиков. Руководство финансовой организации состоит из десятков человек, и понять, чьи именно действия привели к несостоятельности должника, довольно сложно. Свою точку зрения высказал Верховный суд.
— Когда зарплата может быть меньше или больше обычного?
Разбираем ситуации с оплатой труда при нестандартных обстоятельствах.
— Декларация СОУТ 2022: новая форма и порядок подачи
Декларацию СОУТ подают после проведения спецоценки условий труда. В конце 2020 года декларация по СОУТ стала бессрочной. А в 2021 году изменили ее форму и порядок подачи в инспекцию труда.
— Причины отказа в получении налогового вычета за квартиру
Налоговый вычет после покупки квартиры — это вычет, который может получить практически любой человек. Но есть несколько оговорок.
— «Ночной бухгалтер». Бизнес изучает подводные камни в АУСН. Похоже, не такая уж это упрощенка
Как говорится, мягко стелют, да жестко спать: в новом налоговом режиме много подводных камней и многие до сих пор не понимают, зачем он вообще нужен.
🔒 Закрываем ИП с сотрудниками: пошаговая инструкция
Вы приняли решение закрыть ИП? Не будем сейчас обсуждать причины и убеждать этого не делать, решение принято, давайте разберемся, как выйти из игры с минимальными потерями для кошелька.
🔒 ФНС разработала единый формат для электронных договоров
Тренд на ЭДО все шире затрагивает документы из разных сфер работы бизнеса. На этот раз речь пойдет про единый формат для электронных договоров.
Блоги компаний
- Список дел бухгалтера на декабрь 2021: налоги, взносы, смена режима, ЭЦП, УП (Ак Барс Банк)
- Автоматическое выявление малоимущих для предоставления мер поддержки (Юзвак Максим)
- Как перейти на ЭДО с контрагентами, и что для этого нужно (Калуга Астрал)
- Что нужно знать участникам оборота маркированной воды (Честный ЗНАК)
- Автоматизированная упрощенная система налогообложения: обзор нового налогового режима (Моё дело)
- Тинькофф Касса подключила для магазинов прием платежей по картам «Мир» через Apple Pay (Тинькофф)
- Если у продавца на рынке нет кассы, ответит арендодатель? (Платформа ОФД)
- Штрафы ГИБДД: основание для выдворения иностранца из РФ (RosCo)
- Про оптимистичные планы Минфина на 2022-2024 годы (Школа бизнеса Турова)
- Рестораны и туроператоры остались без обещанной поддержки (MSFO.ru)
- Как принять на работу иностранца (Рокет Ворк)
- Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений! (MSFO.ru)
- Учет расходов при аннулировании чека самозанятого (Юзвак Максим)
- Инициируется смягчение Закона об иноагентах (Юзвак Максим)
- Жизнь бизнеса в России — настоящий блокбастер: почему предприниматели рискуют и можно ли обойтись без скандалов с ФНС (НАСБ)
- Три блока экспертиз полностью переведены под контроль государства ( ИСЭиК)
- Срочно всем на «Клерке»! Набираем группу на онлайн повышение квалификации по управленческому учету (Блог «Клерка»)
- Основания отказа в выдаче квалифицированной электронной подписи (Константин Чупырь)
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/79075 от 30.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Теперь бухгалтерам надо платить НДФЛ с компенсации работникам за мобильную связь
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/10106 от 15.02.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Эксперт рассказал, как отразить покупку программ в налоговом и бухгалтерском учете
Минфин РФ: Приказ № 62н от 16.04.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/83922 от 14.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Можно ли учесть расходы на обучение будущего работника в иностранном вузе?
Обсуждаемые темы форума
— Краснодарском крае с 22.11.2021 ввели почти полный запрет на деятельность без QR-кодов
— Уменьшение патента на страховые взносы
— Должен ли платить НДФЛ, когда станет нерезидентом?
— Учет израсходованных материалов
— Курсовые разницы у арендатора в рамках ФСБУ 25/2018
— Розничная торговля товарами собственного производства
— Корректировка по ФСБУ 25/2018
— Механическая обработка кабельно-проводниковой продукции
— Увеличение уставного капитала
— Раздел 7 декларации НДС/правило 5%
— В России 3,5 млн бухгалтеров, и все на «Клерке»? Опрос про должности
— Как правильно распределять расходы между различными видами деятельности
— Почему ФНС присылает решение об отмене приостановления операций по счету, которое было вынесено в 2016 г.?
— Протезирование зубов оплачено с помощью потребительского кредита. Как оформить документы на вычет
— Специализированный или не специализированный магазин?
— Смена места нахождения ООО- отказ в регистрации
— Заключили договор с самозанятым на ведение участка зарплаты и сдачи отчетности по з.плате