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«Утренний бухгалтер». Стали известны размеры штрафов на АУСН

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

По новой автоматизированной упрощенке еще даже не принят закон, а штрафы тут как тут: власти рассказали, кто за что и сколько будет платить.

Внезапно. Сертификат для переболевших ковидом должен действовать 1 год, а не полгода, считает вице-премьер РФ Голикова.

Минздрав рассказал, как изменятся предрейсовые медосмотры: берите на заметку.

Свежее из судебной практики. Налоговики стали проводить выемки в компаниях даже без выездной проверки. Ну а зачем, в самом деле.

Не теряйте времени, скорее разбирайтесь с кадровым ЭДО. Совсем скоро он понадобится всем компаниям, так что не пропустите наш бесплатный вебинар об этом.

И конечно, ловите к утреннему кофе полезную статью — на этот раз об особенностях работы с самозанятыми.

9 декабря в Москве состоится семинар «Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов».

Это практический семинар от НАСБ, который проведет директор, эксперт по налоговой безопасности, к.э.н. Сергей Ярославцев. Приглашаем вас на семинар, где мы обсудим:

  • что пришло на смену старым схемам ухода от налогов;
  • как всё обелить и при этом платить минимум налогов;
  • как предупредить налоговые риски с точки зрения юриста;
  • алгоритм действий защиты при ВНП и до проверки;
  • как сделать активы недоступными для взыскания;
  • и многое другое.

Будет много полезной информации и передовых методов.

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Критическое мышление

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Обзор грядущих налоговых и бухгалтерских изменений с 2022г. Как к ним подготовиться. Новое в контроле за уплатой налогов. Новые аспекты расчетов с сотрудниками

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Дата проведения: 30 ноября, вторник

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Документы

ФНС РФ: Письмо № АБ-2-19/1386@ от 23.07.2020

ФНС РФ: Письмо № ВД-4-19/13129@ от 14.08.2020

ФНС РФ: Письмо № ВД-2-19/1542@ от 20.08.2020

Минтруд РФ: Письмо № 14-3/В-1050 от 01.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Какой ОКЗ ставить в СЗВ-ТД, если подходящего по трудовой функции нет

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/87917 от 29.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Стало известно, кому не дадут вычет на фитнес

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