«Утренний бухгалтер». Стали известны размеры штрафов на АУСН

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
По новой автоматизированной упрощенке еще даже не принят закон, а штрафы тут как тут: власти рассказали, кто за что и сколько будет платить.
Внезапно. Сертификат для переболевших ковидом должен действовать 1 год, а не полгода, считает вице-премьер РФ Голикова.
Минздрав рассказал, как изменятся предрейсовые медосмотры: берите на заметку.
Свежее из судебной практики. Налоговики стали проводить выемки в компаниях даже без выездной проверки. Ну а зачем, в самом деле.
Не теряйте времени, скорее разбирайтесь с кадровым ЭДО. Совсем скоро он понадобится всем компаниям, так что не пропустите наш бесплатный вебинар об этом.
И конечно, ловите к утреннему кофе полезную статью — на этот раз об особенностях работы с самозанятыми.
9 декабря в Москве состоится семинар «Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов».
Это практический семинар от НАСБ, который проведет директор, эксперт по налоговой безопасности, к.э.н. Сергей Ярославцев. Приглашаем вас на семинар, где мы обсудим:
- что пришло на смену старым схемам ухода от налогов;
- как всё обелить и при этом платить минимум налогов;
- как предупредить налоговые риски с точки зрения юриста;
- алгоритм действий защиты при ВНП и до проверки;
- как сделать активы недоступными для взыскания;
- и многое другое.
Будет много полезной информации и передовых методов.
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События
Дата проведения: 1 декабря, среда
Бесплатный мастер-класс «Как справляться со стрессом в условиях неопределенности»
Дата проведения: 1 декабря, среда
Самые скандальные налоговые споры 2021
Дата проведения: 1 декабря, среда
Дата проведения: 1 декабря, среда
Всероссийский зимний деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей
Дата проведения: 1 декабря, среда
Обзор грядущих налоговых и бухгалтерских изменений с 2022г. Как к ним подготовиться. Новое в контроле за уплатой налогов. Новые аспекты расчетов с сотрудниками
Дата проведения: 1 декабря, среда
Как применять письма Минфина и ФНС в налоговых спорах
Дата проведения: 30 ноября, вторник
Качественное аудиторское заключение 2021
Дата проведения: 30 ноября, вторник
Какие ошибки и упущения контролеров помогут оспорить доначисления
Дата проведения: 30 ноября, вторник
ЭДО в маркировке. Что изменится с 1 января 2022 года
Дата проведения: 30 ноября, вторник
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Документы
ФНС РФ: Письмо № АБ-2-19/1386@ от 23.07.2020
ФНС РФ: Письмо № ВД-4-19/13129@ от 14.08.2020
ФНС РФ: Письмо № ВД-2-19/1542@ от 20.08.2020
Минтруд РФ: Письмо № 14-3/В-1050 от 01.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Какой ОКЗ ставить в СЗВ-ТД, если подходящего по трудовой функции нет
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/87917 от 29.10.2021
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