«Утренний бухгалтер». Стали известны размеры штрафов на АУСН

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

По новой автоматизированной упрощенке еще даже не принят закон, а штрафы тут как тут: власти рассказали, кто за что и сколько будет платить.

Внезапно. Сертификат для переболевших ковидом должен действовать 1 год, а не полгода, считает вице-премьер РФ Голикова.

Минздрав рассказал, как изменятся предрейсовые медосмотры: берите на заметку.

Свежее из судебной практики. Налоговики стали проводить выемки в компаниях даже без выездной проверки. Ну а зачем, в самом деле.

Не теряйте времени, скорее разбирайтесь с кадровым ЭДО. Совсем скоро он понадобится всем компаниям, так что не пропустите наш бесплатный вебинар об этом.

И конечно, ловите к утреннему кофе полезную статью — на этот раз об особенностях работы с самозанятыми.

9 декабря в Москве состоится семинар «Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов». Это практический семинар от НАСБ, который проведет директор, эксперт по налоговой безопасности, к.э.н. Сергей Ярославцев. Приглашаем вас на семинар, где мы обсудим: что пришло на смену старым схемам ухода от налогов;

как всё обелить и при этом платить минимум налогов;

как предупредить налоговые риски с точки зрения юриста;

алгоритм действий защиты при ВНП и до проверки;

как сделать активы недоступными для взыскания;

и многое другое. Будет много полезной информации и передовых методов. Узнать подробнее и записаться

Новости

События

Презентация программ CIPD

Дата проведения: 1 декабря, среда

Бесплатный мастер-класс «Как справляться со стрессом в условиях неопределенности»

Дата проведения: 1 декабря, среда

Самые скандальные налоговые споры 2021

Дата проведения: 1 декабря, среда

Критическое мышление

Дата проведения: 1 декабря, среда

Всероссийский зимний деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей

Дата проведения: 1 декабря, среда

Обзор грядущих налоговых и бухгалтерских изменений с 2022г. Как к ним подготовиться. Новое в контроле за уплатой налогов. Новые аспекты расчетов с сотрудниками

Дата проведения: 1 декабря, среда

Как применять письма Минфина и ФНС в налоговых спорах

Дата проведения: 30 ноября, вторник

Качественное аудиторское заключение 2021

Дата проведения: 30 ноября, вторник

Какие ошибки и упущения контролеров помогут оспорить доначисления

Дата проведения: 30 ноября, вторник

ЭДО в маркировке. Что изменится с 1 января 2022 года

Дата проведения: 30 ноября, вторник

Статьи

— Оформление в штат и испытательный срок для главбуха: что важно знать?

Трудовые отношения, в т.ч. прием в штат регулирует Трудовой кодекс РФ, независимо от должности — специалист, главный бухгалтер или генеральный директор. Но для ключевых позиций в компании есть дополнительные требования. И кроме ТК РФ, они могут регулировать другими федеральными законами, Постановлениями и т. д. К одной из таких важных позиций относится главный бухгалтер. Кадровые процедуры для него имеют свои правила.

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Так в министерстве хотят бороться с теневой занятостью.

— Как зарегистрировать корпоративную сим-карту на Госуслугах

Власти объявили, что надо регистрировать номера работников. Рассказываем, как это сделать.

🔒 Пострадавший бизнес получит льготы по налогам и страховым взносам

В комплекте с субсидией идет пакет налоговых льгот. Правда, если ваш бизнес пострадал, но субсидию вы не получали, то и льготы вам не положены.

— Какие проводки делать по выкупной стоимости лизингового имущества

Проводки у лизингополучателя зависят от того, на чьем балансе учитывается объект лизинга, а также включена выкупная стоимость в лизинговые платежи или зафиксирована отдельной суммой. Все подробности — в нашей статье.

— Перевод сотрудников на дистанционную работу: важные нюансы

Разберем основные правила перевода на удаленку.

— «Ночной бухгалтер». Налоговики нашли новый способ трясти компании по самозанятым

Фантазии мытарей нет предела: они нашли хитрый способ предъявить компании претензии по самозанятым, спрятав их... в требования по РСВ.

— Когда и как платить декабрьскую зарплату 2021

В какой срок перечислять зарплату за декабрь 2021 года по правилам ТК? Нужно ли перечислить зарплату досрочно? Что делать с НДФЛ при досрочной выплате? Что думают на этот счет в Роструде? Когда перечислить аванс в декабре в 2021 года? Отвечаем на вопросы.

— Как рассчитать пени за задержку уплаты налогов или взносов

За неуплату или несвоевременную уплату налогов и взносов организации надо начислить и уплатить пени.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № АБ-2-19/1386@ от 23.07.2020

ФНС РФ: Письмо № ВД-4-19/13129@ от 14.08.2020

ФНС РФ: Письмо № ВД-2-19/1542@ от 20.08.2020

Минтруд РФ: Письмо № 14-3/В-1050 от 01.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Какой ОКЗ ставить в СЗВ-ТД, если подходящего по трудовой функции нет

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/87917 от 29.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Стало известно, кому не дадут вычет на фитнес

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